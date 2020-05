Más allá de los títulos anuales de deporte y baile, todavía muchos recordarán los años de buenos títulos de EA, como el enorme éxito que tuvo la trilogía original de Mass Effect. Y es que todo aquel que haya acompañado al comandante Shepard está de enhorabuena, ya que todo apunta a la inminente llegada de Mass Effect Trilogy, un recopilatorio remasterizado de con tres entregas originales.

La información nos llega de manos de VentureBeat, quien reveló la aparición de «un título HD sin nombre» en el último informe de ganancias financieras de EA, confirmando así un desarrollo ya en marcha. Sin embargo, esto todavía no confirma la vuelta de Mass Effect.

Volviendo la mirada atrás, tal y como declaró ya hace unos meses la propia editora, EA se estaría preparando para lanzar un total de 14 juegos durante el próximo 2021, entre los que ya se han confirmado nombres como Command & Conquer Remastered o Medal of Honor: Above and Beyond, sagas que podríamos descartar para este remaster.

Sin embargo, la compañía quiso guardar un silencio mayor con respecto a los ocho títulos de sus estudios internos que se lanzarán durante este mismo año. Así pues, más allá de los cuatro títulos deportivos esperados (correspondientes a FIFA, NFL, NHL y UFC), los fans no han tardado en barajar algunas de las franquicias más exitosas y desactualizadas como Battlefield, Los Sims o Dragon Age, dejando un cuarto espacio que perfectamente podía ocupar esta trilogía de acción y ciencia ficción.

Pese a no poder confirmar al 100% la llegada Mass Effect Trilogy, el resto de datos siguen apuntando hacia este título. Y es que se espera un lanzamiento simultáneo para todas las plataformas, con la única excepción de Nintendo Switch, que aparentemente retrasaría algo más su lanzamiento. De igual manera, pese a la también fechada llegada de la nueva generación de consolas a finales de este año, todo apunta a que el recopilatorio se lance sólo para PC, PS4 y Xbox One, dejando su presencia en PS5 y Xbox Series X en la propia retrocompatibilidad de las mismas.

Así pues, a falta de una confirmación o anuncio oficiales por parte de EA no nos queda más remedio que esperar al próximo evento anual de EA Play, el cual ya ha confirmado mantendrá su fecha original del 11 de junio, pasando a celebrarse como una presentación completamente digital.