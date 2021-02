Metro: Last Light Redux, gratis en Epic Games

Epic Games sigue con su política de crecimiento basada en regalar grandes títulos, y esta semana le toca a Metro: Last Light Redux, acompañado de For the King. Los dos títulos ya se pueden obtener gratuitamente tanto desde el cliente de la tienda de Epic como, si lo prefieres, desde su página web, y la promoción se mantendrá hasta el próximo jueves 11 de febrero a las 17.00 (hora española), momento en el que serán sustituidos por Halcyon 6: Starbase Commander.

Publicado en 2014, Metro: Last Light Redux es la secuela de Metro 2033 y, curiosamente, la inspiración para la novela Metro 2035. Y digo esto porque, en su momento, antes de ser publicado, Metro: Last Light Redux tuvo como nombre de proyecto Metro 2034, novela que sí que se había publicado, lo que hizo a muchas personas pensar que el juego estaría basado en la misma. Pero no, el juego no se inspiró en la novela, sino a la inversa.

Si no conoces Metro: Last Light Redux o la saga Metro, se inicia en un Moscú postapocalíptico, en el que las estaciones de su red de metro se han convertido en el único refugio disponible para las 40.000 personas que lograron sobrevivir a un devastador ataque. Veinte años después del mismo, algunos de los habitantes deciden abandonar la seguridad de su refugio subterráneo para explorar una superficie que desde hace años vive un eterno invierno. Una de esas personas es Artyom y Miller.

Metro: Last Light Redux se inicia exactamente dónde lo dejó Metro 2033, con un importante matiz, y es que «Los Oscuros», la peligrosa raza que amenazaba a la humanidad y que parecía extinguida, en realidad sigue presente, y más peligrosa que nunca. Así, Artyom tendrá que volver a explorar la superficie que, al igual que ocurría en la anterior entrega, transmite la misma atmósfera postapocalíptica que tan angustiosa puede llegar a resultar.

No es la primera vez que es posible obtener Metro: Last Light Redux de manera gratuita. Hace solo unas semanas lo estuvo en GoG, y lo mismo con Metro 2033 Redux, que fué uno de los juegos gratuitos de Epic Games hace unos meses.

Los requisitos mínimos son accesibles para cualquier PC actual, si bien en su lanzamiento (2014) fue uno de los juegos que más exigían del hardware.