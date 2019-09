Metro 2033 Redux y Everything, gratis en la Epic Games Store

La Epic Games Store continúa con su estrategia de regalar juegos para conseguir nuevos usuarios y mantener, de paso, contentos a aquellos que ya se han animado a utilizar esta plataforma. En esta ocasión están ofreciendo gratis los juegos Metro 2033 Redux y Everything, dos títulos muy distintos y muy «apetecibles».

No es la primera vez que Metro 2033 Redux se puede conseguir gratis, pero si no tuviste la oportunidad de hacerte con él no deberías perder esta oportunidad, ya que es una auténtica obra maestra. Se trata de un remake del original y trae importantes mejoras a nivel técnico.

Como podéis ver en el vídeo el salto generacional que existe entre Metro 2033 y Metro 2033 Redux es abrumador, aunque debemos reconocer que 4A Games hizo un trabajo tan bueno con el original que incluso hoy sigue luciendo de maravilla. Obviamente las mejoras a nivel gráfico suponen un incremento muy marcado de los requisitos para poder moverlo. Estas son las especificaciones mínimas que tu PC debe cumplir para moverlo en condiciones aceptables:

Windows 7 o superior.

Procesador Intel Core 2 Quad o AMD Phenom II X4 a 2,6 GHz.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon HD 7850 o GTX 660.

10 GB de espacio libre.

En cuanto a Everything nos encontramos con un «simulador de realidad» que, curiosamente, es de todo menos realista. En él podemos ser cualquier cosa, un enfoque verdaderamente único que lo convierte, por sí solo, en un título interesante al que deberíais dar una oportunidad, sobre todo ahora que podéis probarlo sin tener que pagar un céntimo.

Estos son los requisitos que debemos cumplir para poder jugarlo:

Windows 7 SP1 o superior.

Procesador Intel Core 2 Duo o AMD Ahtlon 64 X2 a 1,8 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7600 GS con 512 MB o Radeon X1600 con 512 MB.

2 GB de espacio libre.

Para haceros con ambos juegos solo tenéis que entrar en la Epic Games Store con vuestra cuenta y reclamarlos. Una vez que completéis el proceso serán vuestros para siempre, sin necesidad de instalarlos.