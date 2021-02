Razer Huntsman V2 Analog, análisis: la suavidad del tacto

Razer nos ha sorprendido hoy con la llegada del Huntsman V2 Analog, una actualización de su teclado gaming tope de gama que no sólo presenta algunas de las mejoras y cambios propuestos por los fans, sino que introduce una nueva tecnología revolucionaria de interruptores, con los primeros switches ópticos analógicos patentados por la compañía, capaces de reconocer la fuerza de nuestras pulsaciones.

Especificaciones Razer Huntsman V2 Analog

Interruptores Sensor Razer óptico analógico Tecnología Teclas Razer PBT Doubleshot, N-key roll-over, Anti-ghosting Tasa de sondeo 1.000 Hz HyperPolling Iluminación RGB Razer Chroma con 16,8 millones de opciones de color personalizables Software Almacenamiento a bordo híbrido hasta 5 perfiles + Razer Synapse 3.0 Conectividad Cable de fibra mallada con salida doble USB-A y USB-C Precio Desde 269,99 euros

Con una estructura sólida y resistente, el Huntsman V2 Analog presenta un diseño casi idéntico al del Huntsman Elite, con un cuerpo de metalizado, un acabado en negro mate, y una gran robustez. Y es que aunque esta reversión no haya incluido la nomenclatura Elite, seguiremos contando con la inclusión de un reposamuñecas independiente con un acabado de cuero sintético relleno de un almohadillado de espuma.

Aunque en esta ocasión, este reposamuñecas llegará bajo una pequeña remodelación para eliminar todos los marcos metálicos, recubiertos por la misma espuma y cuero, dejando una superficie mucho más cómoda y elegante.

Otro añadido que también sumará con respecto a su predecesor serán las teclas PBT DoubleShot, que con un tratamiento de doble inyección, nos ofrecerán un acabado más robusto y una textura ligeramente brillante y granulada pera un mejor tacto y agarre, así como una vida útil mayor.

Además, en este caso sin ningún cambio aparente, también volveremos a contar con unos botones multimedia en la parte superior derecha, destinados al control del volumen del sistema, así como un acceso rápido a los controles principales de los reproductores multimedia.

Pasando a la parte trasera del teclado, destaca la generosa cantidad de superficies de goma antideslizante, con hasta cinco bandas de distintos tamaños que harán casi imposible que el teclado se desplace de forma involuntaria durante su uso. Además, contaremos también con unas patas elevadoras con dos niveles de altura que nos ayudarán a ajustar el teclado para un uso óptimo a nuestro gusto.

En cuanto a la conectividad del Hutsman Elite al ordenador, contaremos con un cable de fibra trenzada de 1,8 metros con dos terminaciones dedicadas de manera independiente al funcionamiento del teclado y la alimentación de su iluminación, sustituyendo esta vez en la segunda salida por una toma USB-C. Aunque junto con el teclado podremos encontrar un pequeño adaptador a USB-A, por lo que no tendremos problemas para su uso en caso de que nuestro ordenador no cuente con una de estas entradas.

Además, en esta ocasión el uso de dos conectores USB no será un impedimento, ya que el Huntsman V2 Analog incluirá una entrada USB adicional en su lateral, permitiéndonos de hecho contar con una entrada mucho más accesible.

Pero como bien adelantábamos al comienzo de este análisis, la mayor diferencias radica en el cambio a los nuevos interruptores ópticos analógicos. Y es que por primera vez en un teclado, estos switches nos permitirán configurar una actuación ajustable (la cantidad de movimiento necesaria para registrar una pulsación), lo que permite una personalización casi infinita a través de su software dedicado. Y es que sin duda la característica más atractiva de estas teclas es que, en lugar de limitarse a la naturaleza habitual de pulsación de la activación de las teclas, se pueden programar con entradas analógicas para emular la fuerza de la pulsación.

De esta manera podremos llegara a programar el teclado para que presionar una tecla ligeramente te haga caminar lentamente en el juego, mientras que presionarlo completamente hará que corras a un ritmo normal, como un stick analógico. Una cualidad que relucirá sobre todo en los juegos de simulación de conducción, tanto en aquellos que requieran de una precisión de movimiento mayor.



Siguiendo los pasos de su predecesor, el teclado tiene un amplio campo de brillo potente con una iluminación que sobresale por todos los lados de cada tecla, e incluso alrededor de su reposamuñecas. Aunque sí que es cierto que, al haber podido realizar las pruebas con ambos teclados al mismo tiempo, cabe destacar que el nuevo Huntsman V2 Analog parece haber reducido la intensidad de esta iluminación.

Así pues, por último vamos a repasar las funciones de su software. Y es que aunque el Huntsman V2 Analog contará con una funcionalidad plug-and-play y algunos ajustes preestablecidos en su propia memoria, permitiéndonos aprovechar todas sus funciones sin la necesidad de instalar un software, el uso de Razer Synapse nos ampliará enormemente todas las funcionalidades del mismo.

Por una parte, además de nuestros perfiles personalizados, este software nos mostrará de forma automática algunos efectos de iluminación especiales para algunos juegos, entre los que podemos destacar League of Legends, Fortnite, Apex Legends, Overwatch, Fall Guys, Call of Duty o The Division 2, entre otros, para los que se añadirán algunas reacciones especiales para el teclado frente a nuestras interacciones durante la partida, como cuando recibimos daño, al recoger objetos de diferente rareza del botín, la recarga de nuestras habilidades, e incluso la creación una atmósfera más inmersiva respondiendo a los cambios clima dentro del juego.

Aunque sin duda la mayor ventaja de uso en este caso reside en la amplia capacidad de personalización de las teclas. Sobre la base de esa característica, el teclado de Razer también permite a los jugadores programar dos funciones distintas que normalmente requerirían dos botones en una tecla, uno disparando a una distancia de actuación y el otro cuando presionas completamente la tecla.

De esta manera, y dependiendo siempre del juego, podremos llegar a realizar acciones diferentes según si pulsamos una tecla, la mantenemos pulsada, o cuando la soltamos. Algo muy útil por ejemplo para los shooter competitivos, donde podremos equipar una granada presionando suavemente una tecla, y lanzarla sólo si presionamos la tecla hasta el fondo.

De hecho, los interruptores de Razer se pueden personalizar según sus preferencias de actuación específicas para juegos o cualquier otro caso de uso. Las teclas analógicas Huntsman V2 tienen un recorrido predeterminado de 3,6 mm, pero puede ajustar la distancia a 1,5 mm mucho más cortos o en cualquier lugar entre esos valores.

Aunque lo que sí debemos destacar aquí es que estos cambios para el recorrido de activación se limitarán en exclusiva al detector óptico, por lo que no notaremos ningún cambio en lo referente a la respuesta táctil cuando presionemos las teclas.

Y es que de hecho uno de los mayores cambios que he notado con respecto a su predecesor, es que este nuevo teclado ha reducido enormemente la sensación de clic de sus teclas, sin llegara perder sin embargo esa sensación tan característica de los teclados mecánicos. Algo que de hecho también se traducirá en una notable reducción de su ruido.

Por último, remarcar que, aunque este teclado sin duda presenta una nueva experiencia de uso para los juegos, su desempeño y sus nuevas características de personalización de teclas también nos ofrecerán unas mejoras impresionantes de cara a la productividad, haciéndolo una de las opciones más interesantes actualmente disponibles en el mercado, sobre todo ahora que la gran mayoría han pasado a convertir sus ordenadores personales en ambas estaciones de trabajo y ocio.

Además, el gran cambio a los switches ópticos analógicos hace que este teclado se presente bajo una experiencia de uso intermedia para aquellos que no estén familiarizados con los teclados mecánicos, rebajando ligeramente la fuerza de presión necesaria para los pistones, eliminando por completo la respuesta táctil de los clics.

Actualmente el Razer Huntsman V2 Analog sólo está disponible a través de la web oficial de la marca, bajo un precio de 269,99 euros, (incluyendo los gastos de envío gratis para la península y Canarias), aunque se espera que también se una a la oferta de algunas tiendas especializadas como Amazon o PcComponentes a partir del próximo día 9 de este mes.

Así pues, de igual manera que ya vimos en su predecesor, a diferencia de otros teclados de la marca, este teclado está diseñado para ser utilizado en exclusiva en PC, por lo que no contaremos con el soporte para su uso en consolas como la PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X|S.