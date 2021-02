HP Envy 15, la reinvención de un clásico

La serie Envy de HP se caracteriza por aunar dotaciones de hardware muy equilibradas con un diseño elegante y discreto, posicionándose como una opción fantástica para el usuario que busca un portátil solvente para el trabajo y el ocio. Durante mucho tiempo, los Envy se posicionaron como una opción más avanzada que los básicos Pavilion pero más económica que los Spectre. En las últimas iteraciones, HP parece acercarlos más a los segundos.

Así, esta propuesta es un rival natural para un Apple MacBook Pro, un Dell XPS 15, un Gigabyte Aero 15 o alguna de las últimas Microsoft Surface Book 3 de gran diagonal. Hemos probado durante unas semanas el modelo HP ENVY 15-ep008ns y estas son nuestras impresiones.

La firma americana busca marcar distancia con rivales asiáticos incluso antes de que abramos el equipo: HP entrega el Envy en un cuidado embalaje, y un primer vistazo revela un chasis de excelente construcción que combina aluminio y plásticos de alta calidad. Un examen más detenido revela detalles como el trabajo con las bisagras, ahora más sólidas y ocultas al estilo Cupertino y el chasis inferior, mucho más pulido que en otras ocasiones.

A diferencia de muchos de sus rivales, el HP Envy 15 aprovecha el espacio que necesita su solución gráfica dedicada para ofrecer una conectividad excelente: puertos USB 3.0, toma jack, HDMI de tamaño estándar, USB tipo A y un lector de tarjetas nos permite movernos sin necesidad de tirar de adaptadores.

Como cualquier equipo con pantalla de 15 pulgadas no estamos ante un portátil compacto pero, teniendo en cuenta su dotación técnica, sí es fino (grosor máximo 1,8 mm.) y relativamente ligero (supera por poco los 2 kilos) así que no nos dará pereza moverlo por las distintas estancias de la casa o llevarlo en la mochila.

Antes de continuar, echemos un vistazo a la hoja de especificaciones del equipo

HP Envy 15, características técnicas

Procesador Intel Core i7-10750H Chipset Intel HM470 RAM 16 GB DDR4-2933 SDRAM (2 x 8 GB) GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q Almacenamiento 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD Dimensiones 35.79 x 23.68 x 1.84 cm Peso 2,14 kg. Autonomía Hasta 6 horas de uso real. 83 Whr. Conectividad 2 x USB-C 1 x USB -A, jack, lector de tarjetas, HDMI Audio Altavoces estéreo Bang & Olufsen Webcam HP Wide Vision 720 con obturador electrónico Precio 1899 euros

HP ha aprovechado el espacio disponible en el chasis para instalar un teclado realmente cómodo, silencioso, con teclas de generoso tamaño, respuesta precisa, y una curiosa sorpresa: un lector de huellas integrado al lado de los cursores. Los laterales están ocupados por dos altavoces firmados por Bang & Olufsen y un correcto trackpad ocupa el tercio inferior.

En tiempos de chasis soldados, SoCs y reparaciones casi imposibles para el usuario medio sorprende tener sobre la mesa de trabajo un portátil que solo tiene cinco tornillos Torx en la base y que permite acceder fácilmente a la batería, el sistema de ventilación o los dos bancos de RAM. Ampliar en un futuro la memoria de este equipo o sustituir la batería no requiere pasar por un servicio técnico.

Este portátil incorpora una de las mejores pantallas del mercado. HP ha instalado un panel de 15,6 pulgadas, multitáctil, con tecnología AMOLED y resolución 4K UHD de alto rango dinámico. En la práctica esto supone una nitidez impresionante, gran fidelidad de color y convierte el equipo en apto para los profesionales de la imagen y el vídeo.

Comparando directamente con un MacBook Pro M1 notamos la pantalla con algo menos de brillo y nitidez, pero no es algo dramático ni que se pueda notar sin tener los dos equipos cerca. Podemos afirmar que este equipo tiene una de las mejores pantallas del mercado sin ninguna duda.

Finalmente y, teniendo en cuenta la situación que vivimos, unas líneas sobre la webcam integrada: cuenta con un sensor de 720p (suficiente, pero inexplicable en términos de coste que no partamos de 1080p) con sistema de micrófonos duales y obturador electrónico, es decir, que podemos bloquear la cámara (de hecho, se puede ver a simple vista) y garantizar nuestra privacidad desde el teclado.

Una plataforma excelente para el trabajo y el ocio

El HP Envy 15 que hemos probado combina un procesador Intel Core i7 10-750H (décima generación) con 16 Gbytes de RAM (en dos módulos) y un SSD de 1 Tbyte de capacidad. Estos mimbres, junto a un Windows 10 en plena madurez, proporcionan un sistema fluido y estable, perfecto para trabajar, navegar, disfrutar de contenidos multimedia o editar fotografías y vídeo sin ningún problema.



Sin entrar en benchmark ni en largas tablas comparativas sí me gustaría destacar los 6402 puntos que conseguimos con la suite de productividad PC Mark 10, una buena referencia de que estamos ante una propuesta a medio camino entre el portátil y la workstation.

Al sistema gráfico integrado en el procesador se le une una NVIDIA GeForce RTX 2060 dedicada, que ofrece un plus de potencia con el software exigente y, en particular, con los videojuegos. Si bien por filosofía y por aspecto este Envy nada que ver con una propuesta gaming, sí que puede sacar los colores a más de un portátil repleto de lucecitas. Estos son los FPS que he conseguido probando algunos juegos a 1080p y detalles en alto:

Assassin´s Creed Valhalla 42-46FPS

Dirt 5 49-51 FPS

FIFA 21 140-160 FPS

Borderlands 3 65-70 FPS

Doom Eternal 92-96 FPS

Star Wars Fallen Order 78-82 FPS

Fornite 80-90FPS

En este punto, la brutal resolución de la pantalla 4K obliga a bajar a 1080p si queremos disfrutar de los juegos con fluidez, y es un punto que deben tener en cuenta los aficionados a los títulos exigentes.

Así, no podemos decir que el HP Envy 15 sea un equipo diseñado para jugar pero la combinación de un buen procesador, mucha RAM y una GPU dedicada sí permitirá disfrutar a aquellos que buscan portátil para todo: trabajar y, de vez en cuando, distraerse echando unas partidas a su título favorito

No hay análisis de portátil HP donde no aparezca un comentario explicando una mala experiencia, normalmente relacionada con un exceso de temperatura. Si bien es cierto que determinados modelos (especialmente a mediados de la pasada década) no ofrecían la calidad que se espera de un líder de la industria también lo es que hace muchos años que eso pasó al olvido.

El HP Envy 15, como otros que hemos probado en los últimos años, ofrece un buen nivel de construcción y mantiene las temperaturas bajo control en todo momento. Cualquier portátil (incluyendo a los que duplican o triplican el precio de este equipo) “sufren” en escenarios de alta exigencia y es el precio a pagar por la miniaturización, pero ni el ruido ni el calor son un problema en este caso.

Conclusiones

Este portátil supone una revolución en la serie Envy, un salto tecnológico importante y un giro hacia el usuario más profesional. Diseño, calidad de construcción, posibilidades de ampliación, conectividad y hardware de alto nivel son sus argumentos principales.

En el lado negativo, el aparatoso cargador de 200W sorprende para mal y puede resultar un equipo un tanto pesado y ruidoso para el perfil de usuarios que no necesita el plus de potencia que ofrece. Ellos deberían optar por la serie Spectre, si quieren quedarse dentro de HP u opciones similares sin GPU dedicada. No podemos obviar una mención a un mal común en todo tipo de equipos, con independencia de su precio: industria, necesitamos webcams de mayor calidad.

En definitiva, una propuesta rotunda dentro de la gama alta de portátiles y que encantará a los que buscan un todoterreno capaz de ejecutar cualquier aplicación al máximo rendimiento, hacer incursiones en terreno lúdico y disfrutar de un panel 4K AMOLED en cualquier parte.