Ya está disponible Vivaldi 3.6 para Android, y es que los desarrolladores del navegador tienen bien aprendida la lección y en lugar de lanzar la nueva versión para PC y Android a la vez, la espacian una semana y esos titulares de más que se llevan. Aunque para ser justos, estamos ante el navegador que más novedades suele introducir y esto se aplica tanto en la edición para PC como en la de Android, que es la que nos ocupa ahora.

Así, Vivaldi 3.6 para PC llegó con lo suyo y Vivaldi 3.6 para Android lo hace con lo propio, incluyendo un par de funciones del PC y un par exclusivas para el móvil, si bien cabe recordar aquello de que Vivaldi nació con el propósito de servir al ‘power user’ y en ello siguen (y que no lo dejen: es un gusto ver cómo todavía hay quienes intentan innovar, por más descabelladas o incomprensibles que resulten algunas de esas ‘innovaciones’).

Vivaldi 3.6 para Android

La primera novedad destacada de Vivaldi 3.6 para Android son las «acciones sobre la página«, una serie de acciones, valga la redundancia, con las que modificar la visualización de las páginas web. La mayoría, también hay que decirlo, son barbaridades que a nadie -quizás con la excepción de desarrolladores web- va a interesar, pero las hay que tienen su punto: de invertir colores a darles un tono diferente, cambiar la fuente tipográfica, rotar imágenes…

Esto de las «acciones sobre la página» ya es un poco una locura en el PC, no digamos en el móvil. Claro que si no te interesa, no tienes por qué usarlo. El siguiente vídeo muestra por encima en qué consiste esta extravagancia (otros navegadores ofrecen funciones similares, pero suelen estar ocultar en las herramientas para desarrolladores o de accesibilidad avanzadas).

Otra novedad de Vivaldi 3.6 para Android que ya estaba disponible en el PC es el, mediante el cual es posible compartir cualquier página a través de este método. En la barra de direcciones, junto a la URL del sitio en cuestión, aparecerá el icono para activar dicha función. Por supuseto, también permite escanear directamente los códigos QR que se encuentren en los sitios visitados.

Hay más: Vivaldi 3.6 para Android añade una opción para modificar el tamaño de los marcadores visuales (el ‘Speed Dial’): si antes se podía elegir entre grandes, pequeños y modo lista, ahora se puede elegir un tamaño medio. Esta opción se encuentra en la configuración de la aplicación, en el apartado de «Pantalla de inicio».

Por último, Vivaldi 3.6 para Android trae una novedad exclusiva para el móvil: una preferencia para que las descargas se deriven a una aplicación externa, sea esta otro navegador o un gestor de descargas dedicado. Que no sea por opciones. Y recuerda: lo que no uses, puedes ocultarl en la mayoría de los casos, si es que te gusta Vivaldi, pero prefieres mantener una experiencia lo más minimalista posible.