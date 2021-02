Aunque es más conocida por sus productos audiovisuales o de telefonía móvil, el fabricante coreano LG tiene una tradición prestigiosa dentro del mercado de los ordenadores portátiles. De hecho no se trata de un fabricante que siga las directrices que lleva el mercado sino que utiliza las armas que le proporcionan su muy amplia experiencia en la fabricación de dispositivos como pantallas o baterías para ofrecer productos con unas características únicas. Además el diseño de sus modelos también les hace desmarcarse claramente de los demás.

Es el caso de la serie de portátiles ultraligeros Gram, con características excepcionales en lo que respecta al peso y a la autonomía. En esta ocasión hemos podido probar un portátil de LG, el LG Ultra 17U70N-J, que pertenece a otra categoría más ambiciosa en el apartado de potencia. Un dispositivo de gran tamaño, 17 pulgadas, que según las intenciones de la marca está dirigida a creadores de contenido profesionales que tengan necesidad de un equipo de alta portabilidad y rendimiento con una gran autonomía.

La carta de presentación para conseguirlo es realmente notable, con una tarjeta gráfica Nvidia Geforce 1650, 16 Gigabytes de RAM en un portátil de menos de dos centímetros de altura un peso inferior a los dos kilos es impresionante. Si se prometen hasta 16 horas de autonomía y una pantalla WQXGA que cubre el 96% del espacio de color sRGB la cosa mejora. Algo menos emocionante es la elección del procesador ya que el Core i7-10510U de Intel no es que no sea potente pero sí que tiene como prioridad el control del consumo de energía. Y es que esas 16 horas de trabajo no salen gratis.

LG Ultra 17U70N-J, características técnicas

Procesador Intel Core i7-10510U Chipset Intel Comet Lake-U PCH-LP Premium RAM 16 GB DDR4-2666MHz SDRAM (2 x 8 GB) GPU Nvidia GeForce® GTX 1650 Almacenamiento 512GB M.2 (NVMe) Dimensiones 38.1 x 27.4 x 1.99 cm Peso 1,95 kg. Autonomía Hasta 16 horas (batería de 72 Wh) Conectividad 1 x USB-C 2 x USB -A 3.1, 1 x USB -A 2.0, RJ45, jack, ranura microSD, HDMI Audio Altavoces estéreo 1,5W Pantalla 17,0″ formato 16:10, WQXGA (2560 x 1600px) IPS LED, 96% sRGB Precio 1799 euros

El diseño del LG Ultra es prácticamente el mismo que lucen sus primos los de la gama Gram: un canto al aluminio y a los bordes redondeados. Sorprenden el estrecho borde de la pantalla que aprovecha al máximo el espacio de la tapa y la presencia de un completísimo conjunto de conectores que incluyen incluso el siempre problemático (por su tamaño) conector RJ45 para red cableada Ethernet (eso sí, con el truco de la pestaña que se baja).

Además ofrece tres conectores USB, dos de ellos del tipo 3.1, un conector USB-C (no compatible con Thunderbolt 3 por desgracia), ranura Micro SD y el jack de audio para micrófono y auriculares. El chasis de aluminio es rígido y tiene aspecto robusto. LG afirma que ha pasado los exigentes test militares STD-MIL 810G lo que le hacen resistente a golpes y a presión pero también dan una referencia a la resistencia a otros factores como la corrosión.

En la parte de abajo del portátil podemos ver las rejillas de ventilación en la parte trasera y en la delanteras dos rejillas también, más pequeñas, pero en esta ocasión para los dos altavoces de 1,5 W. El teclado ocupa la parte superior de la superficie dejando mucho espacio para apoyar las manos a los lados del touchpad que tiene un buen tamaño. Da la impresión que en una carcasa de 17 pulgadas se podría haber instalado un teclado algo más grande aunque ocupa más espacio en proporción que en los modelos Gram.

Las teclas son algo más pequeñas y más separadas lo que hace que sea más cómodo trabajad. En general el teclado se maneja con precisión y su tacto es el adecuado aunque con menor recorrido y calidad que otros portátiles premium. La zona del trackpad también tiene un tamaño generoso y está cubierto por un material que limita el deslizamiento para un tacto perfecto. Se incorporan los controladores de Microsoft para conseguir el acceso a ciertas funciones mediante gestos de los dedos.

Al tratarse de un portátil dirigido a los creativos LG ha decidido omitir ciertas funciones que podrían haberse incorporado como una tapa para la webcam o algún sistema de reconocimiento como lector de huellas o reconocimiento de iris mediante Windows Hello, pero no se ha optado por ello en este modelo. Tampoco dispone de botón físico para apagar el micrófono, algo realmente útil en las sesiones de videoconferencia.

El LG Ultra en funcionamiento

Una vez encendido la pantalla llama inmediatamente la atención. La resolución y la calidad de la imagen son muy buenas con colores nítidos y buena respuesta en lo que respecta al contraste. Es una de las pantallas más brillantes que hemos podido ver en ordenadores premium por lo que no encontraremos problemas trabajando a la luz del sol. Incluso poniéndolo a prueba en juegos, el talón de Aquiles de la mayoría de las pantallas de portátiles profesionales, el LG Ultra mantiene el tipo con dignidad.

En las tareas a la que está dirigido este modelo, edición de vídeo y de imagen, la pantalla es más que competente. Eso sí, algunos profesionales del área de la creación de contenido quizás echarán en falta que ésta cubra de forma más completa el espacio de color profesional de AdobeRGB pero esta característica está al alcance de muy pocos modelos y para muchos otros trabajos el 96% del espacio de color sRGB será más que suficiente.

En este sentido el formato 16:10 también es un plus para trabajar con más de una ventana. Aunque la diferencia con respecto a una pantalla con relación de aspecto 16:9 no parece mucha lo cierto es que esto unido a la mayor resolución con respecto a otros portátiles de la categoría y el tamaño de pantalla de 17 pulgadas hace que este LG Ultra sea especialmente recomendable para trabajar con textos y números sin necesidad de utilizar un monitor externo.

Gracias al programa Control Center que incorpora LG al ordenador y ya presente en la gama Gram, es posible configurar la temperatura de color de la pantalla mediante una barra deslizante que permite que los colores que muestren la pantalla sean más cálidos o más fríos. Desde la misma aplicación también podemos aumentar controlar el brillo de la pantalla al igual que con los botones del teclado que disponen de esa función.

Trabajar 16 horas

Como hemos apuntado LG se apoya para este portátil en otro de los puntos fuertes de su tecnología: la batería. Se trata de un modelo de 72 Wh que en nuestras pruebas superó las 13 horas de autonomía de navegación y algo más de ocho con reproducción de vídeo. Muy cerca de las 16 horas que promete LG y desde luego más que suficiente para una jornada (normal) de trabajo. En dos horas podemos cargarla completamente conectándola a la corriente.

Otra característica importante sobre todo para el teletrabajo es el funcionamiento de la webcam. Como en otros portátiles LG ha optado por una cámara de 720 puntos de resolución que ofrece una calidad suficiente aunque se echa de menos que disponga de una resolución superior. Dispone de un micrófono de tipo MEMS que ofrece un buen aislamiento del ruido y bajo consumo que se adapta muy bien al funcionamiento necesario para el teletrabajo.

Gracias al software incorporado por el fabricante, el LG control center, podemos habilitar la carga mediante el conector USB-C, pero solamente cuando el ordenador esté apagado. Es una opción interesante para no llevar el cargador encima pero no permite cargarlo con el equipo encendido probablemente por la falta de potencia de cargadores de este tipo o del propio conector. También podemos limitar de forma automática el porcentaje de carga de la batería lo que puede conseguir una vida más larga a la misma a largo plazo. El mismo programa medirá la salud de la batería para que estemos informados.

Rendimiento del LG Ultra

Hay que decir que no hay muchos portátiles que elijan como configuración hardware la combinación entre un procesador de la serie Core – U de Intel, de bajo consumo y pensado principalmente para maximizar la duración de la batería, con una tarjeta gráfica dedicada Nvidia Geforce de la serie GTX. Con esto LG ha buscado un rendimiento ajustado para las tareas normales y vitaminar aquellas tareas que requieran rendimiento gráfico.

El resultado de las pruebas es el esperado. El rendimiento del procesador medido por ejemplo con la prueba Cinebench o la prueba CPU-Z se defiende bastante bien en tareas de un solo hilo, mientras que se notan las costuras en trabajos multithreading que por otro lado incluyen la codificación de vídeo, una tarea importante para cualquier diseñador que realice tareas de edición de vídeo con el ordenador. Al hacer las pruebas de rendimiento el portátil se ha calentado sensiblemente en la zona del teclado mientras que el ruido de los ventiladores no ha sido molesto en ningún momento.

En lo que respecta al rendimiento en 3D como es de esperar el LG Ultra recupera algo terreno con buenas cifras en las pruebas aunque algo lastrado por el rendimiento del procesador y por ello en la prueba Time Spy 3D Mark se queda un poco por debajo de la media de otros portátiles que equipan la tarjeta gráfica Nvidia Geforce GTX 1650. Aquí el calentamiento del ordenador fue algo superior pero en ningún caso llegó a ser molesto.

Conclusiones

No hay duda que el LG Ultra es un portátil premium y tanto su diseño como muchos aspectos de su funcionamiento así lo demuestran. La compañía coreana ha querido desmarcarse de la competencia con unas características técnicas difíciles de encontrar en la competencia con portátiles de este tamaño y precio y la verdad es que los resultados de estas elecciones arrojan resultados diversos según los apartados en el que nos fijemos.

Para conseguir un rendimiento equilibrado y mantener la autonomía al máximo se ha optado por un procesador bueno a la hora de manejar el consumo pero que se queda algo atrás en potencia con respecto a la competencia. La incorporación de la tarjeta de Nvidia compensa en muchos aspectos pero no en todos. Por el contrario nos encontramos con una excelente pantalla, autonomía para trabajar todo el día y una conectividad por encima de la media para un portátil especial que puede ser interesante para usuarios con necesidad de una gran pantalla y una gran autonomía con un buen rendimiento gráfico.