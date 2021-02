Todavía faltan meses para la llegada del iPhone 13, pero (nada nuevo bajo el sol), no dejan de llegar nuevos rumores sobre lo que, en teoría, nos ofrecerá la próxima generación del smartphone de Apple. Como suele ocurrir en estos casos, y más aún cuando todavía faltan tantos meses para el lanzamiento, los rumores deben ser tomados con un poco de escepticismo, pero dado que en no pocas ocasiones han terminado por confirmarse, merece la pena hacerse eco de ellos y tenerlos en cuenta, con el fin de ir perfilando lo que podría ser la nueva generación.

La última novedad al respecto la encontramos en un vídeo de EverythingApplePro EAP en YouTube. y personalmente me parece una opción muy interesante. Y es que el iPhone 13 podría tener una pantalla siempre activa, una función más que conocida por los usuarios de Android y otros tantos dispositivos y que, sorprendentemente, hasta ahora no ha llegado al smartphone de Apple. Algo que, afortunadamente, podría quedar resuelto con esta actualización, y que es imposible no relacionar con el salto de LCD a OLED para las pantallas del teléfono.

Apenas sabemos nada del modo en el que Apple implementaría la pantalla siempre activa en el iPhone 13, si será una función configurable por el usuario, que pueda escoger qué elementos e información se mostrarán permanentemente en pantalla o, por el contrario, y al igual que ocurre en Android con las fundas activas, tanto los elementos informativos como la ubicación de los mismos serán predeterminados por el sistema operativo y el usuario no podrá modificarlos.

En cualquier caso, parece que Apple repetirá en iOS 15, la versión del operativo que llegará con el iPhone 13, lo que ya hizo con iOS 14 y los widgets, otro elemento presente en Android desde hace años, y que Apple finalmente decidió traer a sus dispositivos, obviamente tras darles una vuelta de tuerca. Y es esto, precisamente, lo que me hace dudar que Apple se conforme con trasladar esta función sin, como es su costumbre, aportarle su toque particular.

Hace unos meses publicamos cinco características presentes en dispositivos con Android que Apple debería llevar al iPhone 13, y si bien la pantalla siempre activa no se encuentra entre ellas, sí que resulta lo suficientemente interesante como para sumarla a dicha lista. Una lista de la que, por otra parte, y como ya apunta alguna filtración, podría cumplirse que su pantalla tenga una tasa de refresco de 120 hercios. Algo que, a su vez, dado el incremento en rendimiento que llevaría asociado gestionar el contenido de dicha pantalla, podría hacer necesario que Apple sea capaz de llevar la cámara de vapor, o alguna otra tecnología de disipación del calor, al iPhone 13.