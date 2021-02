Ya queda menos para la celebración de la BlizzConline 2021, un evento que está marcado para el 19 de febrero y que tendrá, entre sus anuncios estrella, a Diablo II Resurrected, un título muy esperado que hará las delicias de los fans de dicha franquicia, entre los que me incluyo.

Antes de nada, quiero dejar claro que la información que comparto con vosotros no viene oficialmente de Blizzard, pero procede de una fuente fiable que filtró, en su momento, la presentación del tráiler de Diablo IV en la BlizzCon de 2019. Esto quiere decir que, aunque no está confirmado, tiene mucha credibilidad, y mucho sentido, ya que es un proyecto del que se ha venido hablando desde hace tiempo, y que podría resultar muy rentable para la compañía estadounidense.

Esta filtración también ha hecho referencia a otros juegos clave dentro del catálogo de Blizzard. Esto es lo más importante que hemos podido descubrir hasta el momento:

For the people asking for Blizzcon leaks.

I’ve already mentoined everything. Short summary:

– Lower your expectations

– Some progress reports on OW2

– OW1 is dead

– Diablo 2 remaster

— Metro (@Metro_OW) February 16, 2021