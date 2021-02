Marvel recupera sus personajes de Netflix ¿Y ahora qué?

Dieron bastante juego el tiempo que duraron, pero poco tardó Netflix en quitárselos de encima, una vez que Disney comenzó a preparar su salto al vídeo bajo demanda. Hablamos de los personajes de Marvel que tuvieron serie en Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Punisher, cuyo control vuelve a manos de la compañía que los creó.

Lo cuentan en ComicBook, donde elucubran sobre lo que podría pasar ahora que estos superhéroes están de nuevo bajo el ala de Marvel Studios: ¿volveremos a verlos aparecer en pantalla, quizás continuando con las aventuras que dejaron a medias e interpretados por el mismo elenco que les dio vida en Netflix? ¿Tal vez Marvel se animará a darles salida, pero reiniciando por completo lo ya visto?

Lo único que se sabe por el momento, es que no se sabe nada. Netflix empezó con muy buen pie las diferentes series de cada uno de los personajes mencionados: Daredevil fue aplaudido por crítica y público; Jessica Jones menos, pero mantuvo de igual manera un nivel muy aceptable; Luke Cage perdió algo de fuelle y lo mismo sucedió con Iron Fist, así como con las nuevas temporadas que fueron saliendo de cada una de ellas.

¿El motivo? Las críticas más repetidas aludían, precisamente, a la repetición de una fórmula que no tardó mucho en fallar: tono adulto, pero efectos de cartón piedra; tramas alargadas en exceso y que terminaban aburriendo… El ejemplo más más palmario se vio con el crossover de The Defenders, en el que los cuatro héroes se juntaron a dar mamporros a los malosos de turno.

La aparición en escena del quinto elemento, The Punisher, pareció dar algo de aire al invento, pero tampoco duró mucho. Con todo, si hay algo que sí consiguieron las series de Netflix, es definir a los personajes muy bien, incluyendo villanos del calibre de Kingping o Kilgrave. Y quien dice los personajes, dice los actores que los interpretaron: todos encajaron como anillo en el dedo en sus respectivos papeles.

Tanto es así, que hasta se rumorea que Charlie Cox (Daredevil) podría aparecer como superhéroe invitado en la próxima película de Spider-Man enfundado en el traje del ‘hombre sin miedo’. Habrá que verlo para creerlo. No obstante, si hay una cosa que no admite discusión, es que de todos los personajes de Marvel empleados por Netflix para sus series, Daredevil es de lejos el más popular, seguido por The Punisher (El Castigador de toda la vida).

Sin embargo, no da la sensación de que Marvel tenga interés o incluso se atreva a retomar lo hecho por Netflix para Disney+. En primer lugar, porque tiene franquicias mucho más potentes entre manos, ligadas además con sus grandes estrenos en cine en torno al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) del que cuelgan Los Vengadores y demás tentáculos. Ahí están ya Bruja Escarlata y Visión y en breve será el turno de Falcon y el Soldado del Invierno.

Y en segundo lugar y más importante, porque el tono de las series de Netflix no cuadra para nada con la mojigatería marca de la casa que se gastan en el UCM. Cuesta imaginarse en Disney+ una serie con The Punisher descerrajando a todo lo que se le pone por delante sin piedad ninguna y dejando un reguero de cadáveres tras su paso, o en la que Luke Cage se empotre a Jessica Jones como si no hubiera mañana. Cuesta mucho.