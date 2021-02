Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y… sí, querido lector: lo que llega esta semana es poco, mediocre y nada interesante para quien escribe, que a pesar de intentar buscar siempre un equilibrio entre lo popular, aquella que sin serlo merece la pena y la esencia del sitio, se decanta por lo que se decanta. Y esta semana me decanto por Invasión de altura, una nueva serie de anime de…

Netflix

Netflix llega esta semana con un batiburrillo de lanzamientos que da un poco de grima, con la excepción de Invasión de altura y otro producto que respira del Japón, la serie documental La Edad de Oro de los samuráis, que parece estar gustando bastante pero de la que Netflix España ni siquiera ha publicad un tráiler.

En Invasión de altura «la adolescente Yuri aparece de repente en la azotea de un rascacielos en un mundo extraño. Allí se enfrenta a unos asesinos enmascarados decididos a matar a sus presas». Esa es la sinopsis de Invasión de altura y poco más cabe añadir para el público al que va dirigida esta nueva serie de anime de Netflix. Si te gustaron survival horror juveniles como Gantz o Highschool of the Dead, te gustará Invasión de altura, porque es arquetípica. Demasiado, tal vez. Y demasiado básica; aunque rizando el rizo, se le puede sacar una alegoría muy tecnológica. En todo caso, si es la primera vez que vas a ver un anime distópico y violento protagonizado por adolescentes… Invasión de altura no es una mala opción con la que comenzar.

Más contenidos exclusivos:

Amor en la ciudad (T1). «Un apasionado arquitecto, enamorado de una mujer libre e independiente después de un romance junto al mar, se propone reencontrarse con ella en las calles de Seúl.»

(T1). «Un apasionado arquitecto, enamorado de una mujer libre e independiente después de un romance junto al mar, se propone reencontrarse con ella en las calles de Seúl.» Brian Regan: On the Rocks . «Brian Regan tackles the big issues weighing on him, including aging, time, obsessive behavior, backpacks on airplanes, ungrateful horses and raisins.»

. «Brian Regan tackles the big issues weighing on him, including aging, time, obsessive behavior, backpacks on airplanes, ungrateful horses and raisins.» Ginny y Georgia (T1). «La independiente Georgia y sus dos hijos, Ginny y Austin, se mudan al norte en busca de una nueva vida… pero descubren que empezar de cero puede ser complicado.»

(T1). «La independiente Georgia y sus dos hijos, Ginny y Austin, se mudan al norte en busca de una nueva vida… pero descubren que empezar de cero puede ser complicado.» La Edad de Oro de los samuráis (T1). «Las dinámicas reconstrucciones y los comentarios de los expertos dan vida a la turbulenta historia y las luchas de poder del Japón feudal en guerra del siglo XVI.»

(T1). «Las dinámicas reconstrucciones y los comentarios de los expertos dan vida a la turbulenta historia y las luchas de poder del Japón feudal en guerra del siglo XVI.» Loco por ella . «Tras pasar una noche salvaje juntos, Adri descubre que la única forma de volver a ver a Carla es convertirse en un paciente del centro psiquiátrico en el que ella reside.»

. «Tras pasar una noche salvaje juntos, Adri descubre que la única forma de volver a ver a Carla es convertirse en un paciente del centro psiquiátrico en el que ella reside.» Mira, la chica del tren . «Una atormentada divorciada, obsesionada con una pareja aparentemente perfecta, presencia una escena inquietante que acaba involucrándola en un retorcido asesinato.»

. «Una atormentada divorciada, obsesionada con una pareja aparentemente perfecta, presencia una escena inquietante que acaba involucrándola en un retorcido asesinato.» Pelé . «Con un turbulento Brasil como telón de fondo, este documental retrata la historia de Pelé: desde sus inicios como nuevo talento hasta su transformación en héroe nacional.»

. «Con un turbulento Brasil como telón de fondo, este documental retrata la historia de Pelé: desde sus inicios como nuevo talento hasta su transformación en héroe nacional.» Terapia canina (T1). «Para Jas Leverette, de Cali K9, todos los perros, razas y problemas son tratables. El educador de Oakland trabaja con una variedad de cánidos y sus dueños.»

(T1). «Para Jas Leverette, de Cali K9, todos los perros, razas y problemas son tratables. El educador de Oakland trabaja con una variedad de cánidos y sus dueños.» Un amor precioso (T1). «El amor se muestra tan dulce como doloroso a ojos de una adolescente enamorada, cuya relación con su vecino se transforma a medida que pasan los años y se hacen adultos.»

Nuevos capítulos:

Snowpiercer: Rompenieves (T2)

Entra en catálogo:

Anja y Viktor

Cerca de aquí

Count Axel

Den store badedag

Det største i verden

El arte de pensar negativamente

El camino de la felicidad

El último bastión (T1)

Elling

Elsk meg i morgen

Fidibus

Fuga

Joven y alocada

Libertad vigilada

Lotto

Made You Look: Una historia real sobre arte falsificado

Marias menn

Pasión de Gavilanes (Serie completa)

Skytten

Spider-Man: Homecoming

Svein, la rata y el misterio del ovni

Tan blanca como la nieve

Tony Manero

Un 10 en diversión

Una noche fuera de control

Una vez en la vida

HBO

HBO recupera aire esta semana con un par de lanzamientos propios y ajenos, pero exclusivos, que a fin de cuentas es lo que importa.

Es estreno más llamativo de HBO es el de Superman & Lois, una nueva serie de «superhéroes» (así, entre comillas) con una pinta que no me atrevo a calificar. La sinopsis, en este caso, también lo dice todo: «Sigue al superhéroe más famoso del mundo y a la periodista más famosa de todos los cómics mientras lidian con el estrés, las presiones y las complejidades derivadas de ser padres trabajadores en la sociedad actual». La crítica la está recibiendo muy bien, también hay que decirlo.

Más contenidos exclusivos:

Allen v Farrow (T1). «Una serie documental que examina la larguísima historia que hay detrás de las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen implicando a su hija Dylan, el consiguiente juicio por la custodia y la relación de Allen con Soon-Yi, la hija de Mia Farrow.»

(T1). «Una serie documental que examina la larguísima historia que hay detrás de las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen implicando a su hija Dylan, el consiguiente juicio por la custodia y la relación de Allen con Soon-Yi, la hija de Mia Farrow.» Room 104 (T4). «La nueva serie antológica de media hora de Jay y Mark- – – Snowfall (T4). «Los Ángeles, 1983. SNOWFALL es un drama sobre el origen de la epidemia del crack y su devastador impacto en la cultura como la conocemos.»

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Axios (T4)

Batwoman (T2)

Embrujadas (T3)

It’s a Sin (T1)

La extraordinaria playlist de Zoey (T2)

Legacies (T3)

Momma Named me Sheriff (T2)

Entra en catálogo:

Lego DC Super Héroes: La Liga de la Justicia: El ataque de la legion del mal

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video apenas «estrena» una película y añade un puñado a catálogo, muy poco para lo que nos tiene acostumbrados.

Más contenidos exclusivos:

Richard dice adiós. «Richard es un profesor universitario que lleva una vida recta y anodina Tras recibir un diagnóstico médico poco favorable, decide vivir su vida tan audaz y libremente como sea posible.»

Nuevos capítulos:

American Gods (T3)

Cuéntame cómo pasó (T21)

Entra en catálogo:

Beeper

El almirante

El mejor día del año

Entre rojas

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Hello Kitty y sus amigos: aprendamos juntos (T1)

Jeffrey Dahmer

JL Ranch

La tumba india

Monkey Business

Nación de Gatos

Un gran día

Una momia divertida

Iron Road (Miniserie)

Atelier Escha y Logy: Los alquimistas del cielo (T1)

Apple TV+

Y Apple TV* estrena un documental sobre una cantante de pop muy conocida por lo que parece.

Más contenidos exclusivos:

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry. «Una mirada íntima a la trayectoria de Billie Eilish a través de la lente de R. J. Cutler, que nos muestra a la extraordinaria adolescente de gira.»

Nuevos capítulos:

Dickinson (T2)

Para toda la humanidad (T2)

Perdiendo a Alice (T1)

Servant (T2)

Disney+

Y Disney+, con la que terminamos, otro tanto: un corto nuevo y tres cosas más… a las que desde esta semana se les suma el catálogo de Star, con contenidos para adultos que solo se podrán disfrutar previa configuración del acceso parental y previo incremento de la mensualidad, salvo quien se haya acogido a la oferta que ha estado anunciando la plataforma en el último mes. En resumen, el catálogo de Star se parece más al de Amazon Prime Video que al resto, y es que predominan películas y series muy vistas. Pero algo es algo (la lista es larga).

Más contenidos exclusivos:

Mito: un cuento glacial «En un bosque encantado en las afueras de Arendelle, una familia se reúne para contar un cuento.»

Nuevos capítulos:

Dentro de Disney (T1)

Los Simpson (T31)

WandaVision (T1)

Entra en catálogo: