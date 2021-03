iPhone 13: ¿Hasta un terabyte de almacenamiento?

Faltan entre siete y ocho meses para que Apple nos «sorprenda» con el iPhone 13. Y sí, lo he entrecomillado porque, aunque en las presentaciones de cada nueva generación del smartphone de los de Cupertino siempre hay alguna sorpresa, lo cierto es que gracias a los rumores, las filtraciones y los informes, al final la presentación suele consistir más en una confirmación de lo que ya esperábamos que en una sorpresa. Y ojo, no digo que sea bueno ni que sea malo, solo menciono una realidad inevitable.

Los rumores y las filtraciones empiezan, además, cada día más pronto. Y es que cuando el iPhone 12 todavía no había llegado a los puntos de venta ni a los usuarios, ya empezamos a escuchar algunos rumores sobre el iPhone 13. Y desde entonces, a un ritmo pausado pero constante, nos han ido llegando algunos avances que nos permiten empezar a hacernos una idea de lo que nos traerá la próxima generación.

La últimas noticias al respecto las podemos encontrar en MacRumours, y vendrían a confirmar el que fue, precisamente, el primer rumor del iPhone 13 del que nos hicimos eco tras la presentación del 12, y que apunta a que los modelos tope de gama (Pro y Pro Max) podrían experimentar un incremento en su capacidad de almacenamiento, que subiría hasta un terabyte en la versión más alta.

La última vez que Apple incrementó la capacidad de almacenamiento de los iPhone se produjo hace tres años, en 2018, y en aquel momento el límite, por la parte alta, se estableció en los 515 gigabytes del iPhone XS, y que repercutió en todos los modelos. De repetirse este movimiento, algo que es bastante probable, podemos esperar 128GB, 256GB y 512GB para el iPhone 13, y 256GB, 512GB y 1TB para los modelos iPhone 13 Pro y Pro Max.

Un terabyte de capacidad puede parecer un exceso, pero lo cierto es que las constantes mejoras en la resolución y en la calidad de las cámaras del iPhone se traducen en que una parte muy importante de sus usuarios emplean esta función de manera intensiva, lo que a su vez se traduce en un mayor volumen de fotos y vídeos guardados en el dispositivo. Y gracias a complementos como grips, trípodes y demás, su uso para producciones de vídeo también se está extendiendo. Así, el terabyte de los iPhone 13 Pro y Pro Max puede hacerlo todavía más atractivo en ese contexto.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

Este tipo de cosas es interesante verlas con un poco de perspectiva. No mucha gente lo recordará, pero el primer iPhone contaba con tan solo 4 gigabytes de almacenamiento, y poco después llegaron los modelos de 8 y 16 gigas. Claro, que su pantalla tenía una resolución de 320 x 480 píxeles. Importante salto el que se ha producido estos años.

Adicionalmente al incremento de capacidad de almacenamiento que llegará con el iPhone 13, también tenemos otros rumores que apuntan al interior y al exterior del smartphone. El más predecible, y que venimos esperando desde hace tiempo, es que su aspecto será similar al del iPhone 12. Ninguna sorpresa, pues Apple nos tiene acostumbrados a mantener el mismo diseño en dos generaciones consecutivas, para realizar un cambio a continuación.

Sin embargo, que el aspecto exterior no cambie no significa que no se produzcan cambios que afecten al modo en el que lo ves. Y es que algunas voces apuntan a que podría contar con una pantalla de 120 hercios, como la que ya podemos encontrar en el iPad Pro. Y en cuanto a su interior, la capacidad de su batería también podría crecer con respecto a la del iPhone 12, si bien todavía no sabemos de cuánto sería el salto con respecto a la generación actual.