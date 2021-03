Lejos de lo que fue antaño, no se puede negar que Motorola ha sido una parte importante de la historia de la industria móvil. Sin embargo, últimamente hemos visto los enormes esfuerzos y resultados de la compañía por volver a hacerse con su hueco, con un gran éxito entre la gama media, unas apuestas conceptuales como el Moto Razr plegable, y ahora, una vuelta por todo lo alto a la fabricación de dispositivos wearables, con hasta tres relojes inteligentes fechados para este mismo año: Moto G Smartwatch, Moto Watch y Moto One.

Así lo han compartido desde Watch Smarty, asegurando haber tenido acceso a unas diapositivas con la línea de productos de Motorola compartida por CE Brands, una de las empresa de distribución asociadas con la marca. Además de otros dispositivos para el hogar inteligente, sin duda destaca la presencia de estos smartwatches, que llegarían a comienzos del verano.

Comenzando por el Moto G Smartwatch, nos encontraríamos con el primero de los relojes inteligentes en ser presentado, programado para su lanzamiento en junio. Estéticamente nos encontramos con un reloj inteligente bastante discreto y clásico, con un formato de esfera circular en el que apenas destacarían dos botones en un lateral. No obstante, dado que se comercializará bajo la marca «Moto G», todo apunta a que estará englobado dentro de la misma gama media de sus smartphones.

Pasando al siguiente mes, nos encontraríamos con otros dos terminales, aparentemente orientado a unas gamas mayores. El primero de ellos, el Moto Watch, curiosamente guarda un notable parecido con el Apple Watch, con una esfera cuadrada de gran tamaño, algo que como ya hemos visto en otros terminales, podría jugar tanto a su favor como en su contra.

Por último, el Moto One, volvería a la estética redonda, con un diseño todavía más sofisticado y una esfera prácticamente sin biseles. Además, tal y como sugiere su nombre, podría tratarse del reloj inteligente que más se acercara a la experiencia Wear OS, de igual manera que ya hicieron los teléfonos Motorola One con Android One.

De nuevo matizar que por el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente, aunque dado que se trata de una hoja de productos anual, pronto podremos ver si el resto de dispositivos cumplen con lo mostrado. De igual manera, sería lógico ver nuevos detalles así como las especificaciones internas de estos smartwatches según nos acerquemos a su fecha de estreno.