Microsoft lanzará «el nuevo Windows» este mes de marzo

«El nuevo Windows» será lanzado este mes, de acuerdo con el confiable filtrador especializado en Windows, WalkingCat. Pero no te emociones demasiado ya que la referencia al «The New Windows» tiene más de marketing que de otra cosa.

Teniendo en cuenta que Windows 10 21H1 será un mero pack de servicio y que la 20H2 seguirá siendo una actualización (aunque para esta versión si esperamos más novedades que te detallaremos esta semana) la referencia a «el nuevo Windows» solo puede corresponder a Windows 10X.

more clarifications: the (primary) point here is not about timing, it is the naming 🙃 https://t.co/vbEjaJ8if8

— WalkingCat (@_h0x0d_) February 26, 2021