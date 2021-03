Samsung SSD 980 es la nueva unidad de estado sólido del líder en ventas de almacenamiento flash. Acaba de ser presentada a nivel internacional y estamos en disposición de ofrecerte un análisis completo de la misma gracias a una unidad que nos cedieron desde Samsung España.

Samsung SSD 980 es una variante muy económica de la 980 Pro que también tuvimos oportunidad de probar. Una M-2 con soporte NVMe e interfaz PCIe 3.0 que alcanza un gran rendimiento, se vende en tres capacidades con un precio sorprendentemente ajustado y puede instalarse indistintamente en ordenadores de sobremesa o portátiles.

Si las SSD conectadas a PCIe 4.0 son las unidades de mayor rendimiento que pueden montarse para almacenamiento interno en grandes equipos grado entusiasta, juegos o estaciones de trabajo profesionales, las PCIe 3.0 también ofrecen un gran rendimiento, mayor compatibilidad y precios más económicos para acceder a esta interfaz que se terminará imponiendo a SATA por mucho que ésta siga ofreciendo unidades con la mayor versatilidad y el precio por GB más económico.

Samsung SSD 980, especificaciones

Si la 980 Pro está destinada específicamente a la gama alta, la 980 pone en su punto de mira al gran consumo, pero compartiendo algunas de sus tecnologías como las memorias de sexta generación propias de Samsung TLC V-NAND de 136 capas o el controlador «Elpis» también de nueva hornada fabricado en procesos tecnológicos de 8 nm y estrenado hace unos meses en la versión profesional.

En un factor de forma M.2 2280 y con soporte para el protocolo NVMe, las diferencias entre ellas llegan de un par de apartados. El uso de la interfaz PCI 3.0 (frente a la 4.0 del modelo Pro) y la desaparición de la cache DRAM (512 Mbytes del modelo Pro), lo que permite abaratar la producción aunque se pierda algo de rendimiento.

Samsung lo ha compensado con la tecnología Host Memory Buffer (HMB), que vincula la unidad directamente a la DRAM del procesador, junto a optimizaciones en el controlador y el firmware optimizados. La unidad también utiliza la función Intelligent TurboWrite 2.0 recientemente actualizada para ofrecer un rendimiento sostenido. De esta manera, la compañía promete transferencias de datos muy elevadas para un PC de consumo: 3.500 / 3.000 Mbytes por segundo en lectura/escritura secuencial.

La unidad probada cuenta con 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento, aunque se comercializarán en otras dos variantes con 250 Gbytes y 500 Gbytes. El controlador «Elpis» admite cifrado AES de 256 bits, así como la codificación TCG / Opal V2.0, lo que en teoría habilita la unidad para uso en empresas, agencias gubernamentales y otras entidades que requieran seguridad avanzada, si bien su enfoque principal es el comentado: gran consumo. Te dejamos con un resumen de sus características principales.

Modelo analizado Samsung SSD 980 (MZ-V8V1T0BW) Capacidad de almacenamiento 1 Tbyte Factor de forma M.2 2280 Interfaz PCIe Gen 3.0 x 4 Protocolo NVMe 1.4 Memorias Samsung TLC 3D NAND de 136 capas DRAM Sin memoria caché Controlador Samsung Elpis Rendimiento secuencial Hasta 3.500 MB/s en lectura – 3.000 MB/s en escritura Rendimiento aleatorio Hasta 500K / 480K IOPS lectura / escritura Cifrado AES de 256 bits, TCG / Opal V2.0 Software Samsung Magician Dimensiones 80 x 22 x 2,4 mm Vida útil – Total bytes escritos 600 TBW Garantía 5 años

Equipo de prueba, backup e instalación

Esta SSD puede instalarse indistintamente en ordenadores portátiles o de sobremesa, para reemplazar discos duros o SSD SATA o funcionando con ellos para aumentar el almacenamiento interno. Con el objetivo de valorar las diferencias frente a la 980 Pro hemos analizado la unidad en el mismo equipo sometiéndola a las mismas pruebas. Un PC de sobremesa de gama alta con las siguientes características principales:

Placa base ASUS ROG Strix X570-E Gaming.

CPU AMD Ryzen 7 3800X.

32 GB de RAM DDR4.

Gráfica dedicada GIGABYTE NVIDIA 2080 SUPER.

Sistemas operativos Windows 10 20H2 y Ubuntu 20.10.

La placa soporta la interfaz PCIe 4.0, pero también es compatible hacia atrás por lo que no tenemos problema alguno para instalar unidades PCI 3.0 como esta.

Copias de seguridad

Como siempre que vamos realizar un cambio de hardware recomendamos realizar las copias de seguridad correspondientes de los datos de las unidades de almacenamiento que tengas instaladas. Si quieres hacer una copia de seguridad completa, Samsung ofrece gratuitamente la aplicación Data Migration Software que permite migrar el sistema operativo, las aplicaciones y los datos de forma manual y automática, cuenta con herramientas para crear las particiones y proporciona copias de seguridad y recuperación.

Si no quieres mantener el sistema operativo instalado y las aplicaciones, y prefieres hacer una instalación limpia con la nueva unidad, al menos guarda tus datos personales en una unidad externa. Si lo necesitas puedes revisar alguno de los artículos prácticos que te hemos venido ofreciendo como la guía dedicada a «Mover Windows desde HDD a SSD manteniendo todos los datos«.

Instalación Samsung SSD 980

La instalación no puede ser más sencilla como habrás visto en la decena de análisis de unidades de estado sólido que hemos publicado. Además, frente a la conexión de cables de alimentación y datos de una unidad SATA, instalar estas M.2 solo requiere «pincharla» en algún conector de los disponibles. La placa base ASUS que usamos tiene dos conectores M.2 por lo que no tenemos el mínimo problema.

En nuestro caso desmontamos la tarjeta gráfica dedicada y retiramos las tapas de protección del chipset para acceder a la ranura con mayor comodidad. Retiramos los disipadores que tiene la misma placa y las SSD que teníamos instaladas:

La instalación es trivial. Pinchamos la SSD de Samsung en la primera ranura disponible.

Colocamos el disipador de la misma placa y atornillamos. Volvemos a instalar la tarjeta gráfica y cerramos la torre.

En nuestro caso dejaremos instalada únicamente la Samsung SSD 980 para mayor fidelidad en los análisis, pero la unidad se puede complementar con la otra SSD PCIe disponible en la placa base u otras SSD conectadas a la interfaz SATA (o discos duros) para aumentar la capacidad de almacenamiento. Si vas a añadir otras unidades de almacenamiento recuerda que en el proceso de arranque de la BIOS deben situarse detrás de la nueva unidad instalada que usaremos como principal.

Rendimiento en Windows y Linux

Hace una década realizar este tipo de pruebas con los discos duros era una tortura ante la cantidad de tiempo que se tardaba. Hoy, la instalación de sistemas operativos en este tipo de unidades es una bendición para los que llevamos muchos años probando software. Como siempre hacemos en las pruebas de unidades de almacenamiento, instalamos las últimas versiones disponibles de Windows 10 (20H2) y de Ubuntu (20.10) en un método de arranque dual para comprobar el rendimiento de la unidad en ambos sistemas.

Windows 10 20H2

Usamos un pendrive USB 3.1 como medio de instalación y en poco más de seis minutos ya estamos en el escritorio de Windows. El programa reconoce perfectamente la unidad y solo nos paramos para crear una partición de 700 GB y dejar espacio para instalar posteriormente Ubuntu en el resto de espacio libre.

Actualizamos el sistema operativo con los últimos parches disponibles y los controladores para los componentes principales como la tarjeta gráfica y el chipset. La compañía ofrece su propio software de control para unidades de almacenamiento «Samsung Magician» y recomendamos su instalación aunque puede funcionar sin ella ya que este tipo de unidades son reconocidas automáticamente en las UEFI y dentro del sistema funcionan con el controlador proporcionado por Windows 10 o Linux.

Magician es una solución que ofrece las funciones necesarias para la gestión de la unidad y distinta información bajo una interfaz clara y sencilla. Se puede comprobar el estado de la unidad, su temperatura, ocupación de volumen o el driver NVMe suministrado. La aplicación muestra la versión del firmware instalada y la posibilidad de actualizar a la última versión en su caso.

También herramientas avanzadas como el cifrado de disco con el BitLocker de Windows; la optimización del comando TRIM; un diagnóstico que busca y corrige errores o anomalías en la unidad o una opción de borrado seguro que elimina de manera permanente datos almacenados en esta Samsung SSD 980. La verdad es que muy útil.

Test

Ejecutamos varios test de rendimiento comenzando por el propio que ofrece el Magician de Samsung, con resultados cercanos en transferencias secuenciales y algo más alejadas en las aleatorias de los que le asigna la compañía.

Corremos el popular CrystalDiskMark, un test simple, pero efectivo para comprobar los valores de referencia y comparar entre modelos. Prácticamente son un calco de los resultados de Magician.

AS SSD Benchmark nos permite comprobar lecturas/escrituras aleatorias IOPS medias y las conclusiones son las referidas, cercanas en secuenciales a las oficiales.

ATTO Disk Benchmark nos permite evaluar el rendimiento según el tamaño del archivo. Como era de esperar se estabiliza a partir de 1 Mbyte y se mantiene en cifras elevadas en la mayoría de tamaños.

Más pruebas con el test de Anvil y como los anteriores, confirma que esta SSD es muy rápida.

Concluimos los test sintéticos con el HD Tune, uno de los más exigentes para unidades de almacenamiento y en el que suelen caer por bastante frente a los valores de referencia todas las SSDs que analizamos.

Ubuntu 20.10

La instalación de Linux en esta SSD es tan sencilla y rápida como la de Windows. Con un pendrive rápido como el USB 3.1 que usamos nosotros, no tardarás mucho más de cinco minutos desde que comienza la instalación hasta el escritorio de Ubuntu. Samsung Magician no es compatible con Linux por lo que usamos las herramientas internas del sistema. La aplicación de discos del sistema reconoce perfectamente la unidad, particiones, soporte del controlador y el protocolo NVME para convertir la unidad en arrancable.

La misma herramienta permite realizar una prueba de rendimiento con resultados que en lectura secuencial alcanza el máximo prometido por Samsung.

Samsung SSD 980: conclusiones

Otra unidad de almacenamiento de Samsung sobresaliente para ir jubilando definitivamente los discos duros y/o reemplazar las unidades de estado sólido SATA como primera unidad de arranque para instalación del sistema y aplicaciones. Por supuesto, éstas se pueden mantener para aumentar la capacidad de almacenamiento.

En las pruebas de rendimiento, esta 980 queda por debajo de la 980 Pro como era esperable por la interfaz PCIe 3.0 y la falta de memoria caché en lectura secuencial y rendimiento aleatorio, pero gracias a las memorias utilizadas y el nuevo controlador Elpis se mantiene al mismo nivel en escrituras secuenciales. En el global, la WD_BLACK SN850 sigue siendo la SSD más rápida de las que hemos probado, pero la SSD 980 es una de las mejores PCIe 3.0 del mercado y se oferta a un precio bastante más económico que el modelo de WD y la versión Pro de Samsung.

Por lo demás, más allá de los resultados de los test sintéticos que sirven más para comparar entre modelos distintos que otra cosa, en el trabajo real todas estas unidades basadas en memorias flash NAND son fantásticas. No solo han superado el estigma de cuello de botella de los discos duros, si no que en determinadas tareas son otros componentes los que no son capaces de seguirle el ritmo. La instalación de sistemas operativos es una delicia, lo mismo que las aplicaciones, mientras que el arranque del equipo desde cero, la apertura de aplicaciones o juegos o la transferencia de archivos entre unidades, se produce a un ritmo rapidísimo.

La pregunta aquí es si merece la pena dar el salto a las SSD PCIe 4.0 o aprovechar el precio más bajo de las PCIe 3.0. Después de probar unas cuantas unidades, concluimos que los beneficios del salto no son tantos como nos gustaría y como los que se notan cuando pasas de un disco duro a una SSD aunque sea con interfaz SATA. Ello no quiere decir que en una actualización de hardware no recomendemos PCIe 4.0 pensando en el futuro al menos con la unidad de arranque.

Samsung ha asignado un precio oficial de 49,99 – 69,99 – 129,99 dólares respectivamente para las tres versiones. La serie ya está disponible en el canal internacional y minoristas como Amazon España las venden con los siguientes precios:

250 GB : 66 euros

: 66 euros 500 GB : 89 euros.

: 89 euros. 1 TB: 159 euros

Con estos precios realmente bajos; el alto nivel de rendimiento; el elevado grado de bytes escritos; el soporte, cifrado y bytes escritos, y los cinco años de garantía, convierten a estas Samsung SSD 980 en el rival a batir entre las unidades de estado sólido PCIe 3.0 para el gran consumo