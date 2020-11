Samsung SSD 980 PRO es la solución de almacenamiento más rápida y avanzada de las que ofrece el gigante surcoreano para el mercado de consumo. El fabricante nos ha cedido una unidad para analizar y la verdad es que teníamos ganas de enfrentarla a otras que revisamos recientemente como la SSD WD_BLACK SN850. En juego, el primer puesto en rendimiento para almacenamiento interno de consumo.

Las unidades de estado sólido han logrado superar el «cuello de botella» que han estado provocando en los equipos informáticos los discos duros. Simplemente por diseño, no era posible mejorarlos. Y no solo en rendimiento, ya que como sabes las SSD ofrecen otro tipo de ventajas, en consumo, ruido o en tamaño con un factor de forma M.2 que se está imponiendo con rapidez sobre las SATA. Con ello, el almacenamiento flash se extiende hoy por todo tipo de equipos y Samsung destaca por ser el líder en venta de SSD con una amplia oferta de unidades.

Si las versiones conectadas a la popular interfaz SATA ofrecen soluciones versátiles, económicas y con buen rendimiento, el usuario que quiera lo más rápido para almacenamiento interno en PCs grado entusiasta, juegos o estaciones de trabajo, deberá optar por las nuevas unidades conectadas a PCI-Express, la interfaz que en un futuro será única en la arquitectura de los PCs. Y la oferta se va a incrementar una vez que Intel ha anunciado su unión a AMD para soportar la última versión, PCIe 4.0.

La Samsung SSD 980 PRO es precisamente la primera de la compañía surcoreana bajo esta interfaz para el mercado de consumo y teniendo en cuenta su posición de privilegio en el segmento de semiconductores es sin duda una de las soluciones a batir. ¿Tan buena como parece? ¿Y frente al resto de opciones?

Samsung SSD 980 PRO, especificaciones

Samsung es de los pocos fabricantes capaces de fabricar internamente en sus fábricas todos los componentes necesarios para crear unidades de estado sólido, desde las memorias NAND y las DRAM, el controlador o el firmware. Ello permite mejorar la integración, supervisar el control de calidad y contener los costes finales.

Entre las novedades de esta versión destaca un nuevo controlador «Elpis» fabricado bajo procesos de 8 nm, con disipador metálico propio y optimizado específicamente para extraer todo el rendimiento de la interfaz PCIe 4.0 que utiliza. Esta unidad también marca un cambio en las memorias utilizadas hacia las TLC de triple celda, ya que los anteriores modelos «Pro» usaban las MLC de dos bits. Samsung no ha informado explícitamente del recuento de capas, pero teniendo en cuenta el anuncio de aumento de un 40% pensamos que se trata de la nueva generación de flash 3D NAND con 128 capas.

El uso del tipo de memoria TLC es como sabes una tendencia en la industria (en unidades de gran consumo se usa ya QLC de cuatro celdas) para aumentar la capacidad y reducir los costes. Los fabricantes están compensando el menor rendimiento y resistencia teórico frente a MLC o SLC con técnicas de corrección de errores mejoradas y las ventajas propias de los diseños 3D NAND frente a las NAND planas más antiguas. También han aumentado el periodo de garantía y Samsung mantiene los cinco años a pesar del cambio de memoria.

Samsung añade a las NAND flash para el almacenamiento de datos, memoria DRAM LPDDR4 con tamaños desde 512 Mbytes a los 2 Gbytes de las variante de mayor capacidad. Son SLC (rapidísimas) que se emplean como caché para aumentar el rendimiento y disminuir la latencia especialmente en escrituras. El proceso es automático y una vez se ocupa toda la DRAM las SSD usan la memoria principal.

Samsung SSD 980 PRO usa el factor de forma M.2 2280 que definitivamente se está imponiendo frente a los formatos de 2,5 pulgadas de los modelos SATA. La unidad se comercializa en tres capacidades de almacenamiento, 250 GB, 500 GB y 1 Tbyte, con previsión en el futuro de distribuir otro modelo con 2 Tbytes.

La unidad que hemos probado es la de 250 Gbytes. Además de menor capacidad, no ofrece el máximo rendimiento de la serie y tampoco el grado de resistencia en TBW (terabytes escritos) de sus hermanas mayores. A cambio, su precio es el más bajo de las primeras unidades de estado sólido PCIe 4.0 de Samsung. Te dejamos con sus especificaciones principales:

Modelo analizado Samsung SSD 980 PRO Capacidad de almacenamiento 256 GB Factor de forma M.2 2280 Interfaz PCIe Gen4 x 4 Protocolo NVMe 1.3c Memorias Samsung TLC 3D NAND de 96 capas de 128 capas DRAM 512 MB LPDDR4 Controlador Samsung Elpis Rendimiento secuencial 6.400 MB/s en lectura – 2.700 MB/s en escritura Rendimiento aleatorio Hasta 500k IOPS en lectura Dimensiones 80 x 22 x 2,4 mm Vida útil – Total bytes escritos 152 TBW Garantía 5 años

Equipo de prueba e instalación

Todas las SSD PCI 4.0 como esta Samsung SSD 980 PRO son compatibles con anteriores versiones del estándar, como la más extendida PCIe 3.0. Y así será hasta que las placas base AMD Ryzen que soportan PCIe 4 se difundan masivamente e Intel comience el suyo propio con los procesadores «Rocket Lake-S». Queremos decir con ello que puedes usar esta SSD en nuevos equipos y también en anteriores, sobremesa y portátiles sobre PCIe 3.0 siempre que tenga soporte para NVMe, algo común en equipos y placas base comercializadas en los últimos años.

Lógicamente, no obtendrás el máximo de prestaciones, pero contarás con una unidad preparada para el futuro. Nosotros la hemos probado en un PC de sobremesa de gama alta con las siguientes características principales:

Placa base ASUS ROG Strix X570-E Gaming con soporte PCIe 4.0

CPU AMD Ryzen 7 3800X

32 GB de RAM DDR4

Gráfica dedicada GIGABYTE NVIDIA 2080 SUPER

Sistemas operativos Windows 10 20H2 y Ubuntu 20.10

En nuestro caso de uso y para el análisis hemos montado la Samsung SSD 980 PRO como unidad única, pero un consumidor puede usarla como unidad principal de arranque del equipo y combinarla con otras SSD PCIe (si dispone de ranuras para ello), otras SATA e incluso discos duros.

Copias de seguridad

Antes de la instalación recomendamos realizar las copias de seguridad correspondientes por cualquiera de los medios disponibles, por ejemplo, siguiendo alguno de los artículos prácticos que te hemos venido ofreciendo como la guía dedicada a «Mover Windows desde HDD a SSD manteniendo todos los datos«.

Samsung ofrece un software de migración de datos que permite migrar el sistema operativo, las aplicaciones y los datos de forma manual y automática, cuenta con herramientas para crear las particiones y proporciona copias de seguridad y recuperación.

Instalación de la unidad

Lo habrás ido viendo en los distintos análisis de estas M.2 que hemos publicado. La instalación no puede ser más sencilla. Frente a los cables de alimentación y datos de una unidad SATA, instalar estas M.2 solo requiere «pincharla» en algún conector de los disponibles. La placa base ASUS que usamos tiene dos conectores M-2 a PCIe 4.0 con soporte para el protocolo NVMe, por lo que no tenemos el mínimo problema.

En nuestro caso desmontamos la tarjeta gráfica y retiramos las tapas de protección del chipset para acceder a las SSD con mayor comodidad. Retiramos los disipadores que tiene la misma placa y las SSD que teníamos instaladas.

Instalamos la SSD de Samsung y volvemos a montar los componentes mencionados. Solo nos resta reiniciar en la UEFI para asegurarnos que la unidad ha sido reconocida correctamente. Si vas a añadir otras unidades de almacenamiento recuerda que en el proceso de arranque de la BIOS deben situarse después de la nueva unidad PCIe 4.0 que montemos.

Rendimiento en Windows y Linux

La instalación de sistemas operativos en este tipo de unidades es una bendición para los que llevamos muchos años probando software. Como siempre hacemos en las pruebas de unidades de almacenamiento, instalamos las últimas versiones disponibles de Windows 10 (20H2) y de Ubuntu (20.10) en un método de arranque dual para comprobar el rendimiento de la unidad en ambos sistemas.

Windows 10 20H2

Usamos un pendrive USB 3.1 como medio de instalación y en poco más de seis minutos ya estamos en el escritorio de Windows. El programa reconoce perfectamente la unidad y solo nos paramos para crear una partición y dejar espacio para instalar posteriormente Ubuntu. Lamentablemente la unidad suministrada es demasiado pequeña para este tipo de instalaciones, pero nos sobra para las pruebas.

Actualizamos el sistema operativo con los últimos parches disponibles y los controladores para los componentes principales como la tarjeta gráfica y el chipset. La compañía ofrece su propio software de control para unidades de almacenamiento «Samsung Magician» y recomendamos su instalación aunque puede funcionar sin ella con el controlador de Windows 10.

Bien pensada, ofrece las funciones necesarias para la gestión de la unidad y distinta información bajo una interfaz clara y sencilla. Se puede comprobar el estado de la unidad, su temperatura, ocupación de volumen o el driver NVMe suministrado. También ofrece una prueba de rendimiento que confirma los valores proporcionados por el fabricante.

La aplicación muestra la versión del firmware instalada y la actualización a la última versión en su caso. También herramientas avanzadas como el cifrado de disco con el BitLocker de Windows; la optimización del comando TRIM; un diagnóstico que busca y corrige errores o anomalías en la unidad o una opción de borrado seguro que elimina de manera permanente datos almacenados en esta Samsung SSD 980 PRO. La verdad es que muy útil.

Como nos sucede con las últimas SSD PCIe que hemos ido analizando, la verdad es que hacen falta pocas pruebas para concluir que este tipo de unidades son excelentes y han logrado no solo evitar que el almacenamiento interno fuera un cuello de botella, si no que en determinadas tareas sean otros componentes los que no sean capaces de seguirle el ritmo. La instalación de software es rapidísima, al igual que el arranque del equipo desde cero o desde modos de suspensión.

Lo mismo la apertura de aplicaciones o juegos o la transferencia de archivos entre unidades y traspaso a externas que si usan interfaces modernas como USB 3.1 o 3.2 se reproduce a un ritmo desconocido hasta ahora. Sí hay que citar que los beneficios del salto de PCIe 3.0 a la versión 4.0 no son tantos como nos gustaría y como los que se notan cuando pasas de un disco duro a una SSD aunque sea con interfaz SATA. Ello no quiere decir que en una actualización de hardware no recomendemos este tipo de unidades PCIe 4.0 pensando en el futuro.

Ejecutamos el popular CrystalDiskMark, un test simple, pero efectivo para comprobar los valores de referencia y comparar entre modelos. Los resultados coinciden con los que marca el fabricante. Los de lectura secuencial son excelentes, pero los de escritura secuencial son demasiado bajos para una unidad que aspira al trono de las PCIe 4.0. Recordamos que las pruebas las hemos realizado sobre la versión de 250 GB y que las variantes con 500 G y 1 TB (y la futura de 2 TB) ofrecerán resultados superiores.

AS SSD Benchmark nos permite comprobar lecturas/escrituras aleatorias IOPS medias y las conclusiones son las referidas.

Lo mismo podemos decir de otro de los test más utilizados, el ATTO Disk Benchmark. Varía según el tamaño del archivo, pero a partir de 2 Mbyte ya supera la marca de referencia de 6 Gbytes por segundo en lectura secuencial.

Más pruebas con el test de Anvil y como los anteriores, confirma que esta SSD es muy rápida.

Concluimos los test sintéticos con el HD Tune, uno de los más exigentes para unidades de almacenamiento.

Para finalizar, ejecutamos el PC Mark 10 de Futuremark. Ya sabes que no es un test específico para almacenamiento, pero es uno de los más completos de la industria ya que que ejecuta un buen número de pruebas de rendimiento para ordenadores personales, evaluando tareas diarias y también videojuegos. La puntuación valora todo el conjunto del equipo y no solo la Samsung SSD 980 PRO, pero obtenemos 200 puntos menos que los alcanzados por la WD_BLACK SN850 que hemos usado como referencia.

Ubuntu

La instalación de una distribución GNU/Linux en la pequeña partición que dejamos vacía se completa de la misma manera que Windows, sin problemas y en tiempo récord. Desde que iniciamos la instalación en un pendrive USB 3.1 hasta que llegamos al escritorio de Ubuntu pasan poco más de cinco minutos.

Samsung Magician no es compatible con Linux por lo que usamos las herramientas internas. La aplicación de discos del sistema reconoce perfectamente la unidad, soporte del controlador y por supuesto el protocolo NVME para convertir la unidad en arrancable.

La misma herramienta permite realizar una prueba de rendimiento. En la imagen el resultado obtenido en lectura secuencial sube a los 6 GB/s comentados como el valor de referencia.

No entramos en más detalles. Solo queríamos comprobar que estas SSD PCIe 4.0 se pueden usar de la misma manera en un Linux como Ubuntu, soportando NVME y por tanto como unidad arrancable, obteniendo los mismos beneficios que Windows en un reemplazo del disco duro o una SSD SATA.

Samsung SSD 980 PRO: conclusiones, versiones y precio

La primera unidad de estado sólido PCIe 4.0 de Samsung para el mercado de consumo es sobresaliente. No esperábamos otra cosa del líder en ventas de SSD, pero nos hemos quedado con ganas de más en rendimiento. Insistimos en que la unidad que nos ha cedido Samsung es la versión de 250 Gbytes, que no solo es la más baja en capacidad de esta serie si no también en rendimiento (especialmente es escrituras) y en resistencia de Tbytes escritos.

Suele suceder con las series de todos los fabricantes Esta unidad tiene cuatro veces menos DRAM que las variantes de 500 GB y la de 1 TB. Y eso se nota porque el caché se agota mucho antes. También nos hubiera gustado que Samsung mantuviese las memorias MLC (más rápidas y resistentes) en su serie estrella «Pro», pero la tendencia a usar más bits por celda (TLC y QLC) es imparable por todos los fabricantes ante sus ventajas en costes y capacidad.

En todo caso, las TLC 3D NAND de 128 capas usadas se encuentran entre las más avanzadas de la industria y tiene una fiabilidad demostrada. Igual que el nuevo controlador Elpis y el firmware, todos los componentes fabricados internamente por Samsung lo que le permite manejar mejor costes y control de calidad. Por supuesto, gana con merecimiento nuestro logo de producto recomendado.

La ventaja de optar por el modelo de menor capacidad de la serie es conocido, permitiendo acceder a este tipo de unidades a un precio bajo al alcance de cualquier presupuesto. Para el análisis hemos montado la Samsung SSD 980 PRO como unidad única, pero un consumidor puede combinarla con otras SSD PCIe (si dispone de ranuras para ello), otras SATA e incluso discos duros. Y montarla tanto en portátiles como en sobremesas. Los que quieran el mayor rendimiento de la serie deberán optar por los modelos superiores que prometen rendimiento secuencial en niveles de 7.000 / 5.000 Gbytes por segundo.

Samsung SSD 980 PRO está disponible en el portal web de la compañía en las siguientes capacidades y precio oficial:

250 GB : 108 euros

: 108 euros 500 GB : 172 euros.

: 172 euros. 1 TB: 260 euros

Minoristas como Amazon o PcComponentes venden estas unidades a un precio más bajo que el oficial. La versión de 250 GB por apenas 100 euros y la de 500 Gbytes por 156 euros. Samsung ofrecerá en el futuro una versión con 2 Tbytes de capacidad de almacenamiento sobre esta serie, la primera PCIe 4.0 del fabricante para equipos cliente.