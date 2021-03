Las memorias DDR5 están en la rampa de lanzamiento y es relevante ante la importancia que estas memorias de acceso aleatorio conocidas como RAM tienen en cualquier equipo informático. Varios fabricantes ya han anunciado soluciones y se espera que estén disponibles a finales de este año para la llegada de los Intel Alder Lake, una de las plataformas que las soportarán.

La llegada de una nueva generación de memorias es un asunto crítico. Además del coste propio de las mismas, hay que sumar el precio de la placa base y del procesador. Dejando a un lado la GPU y las soluciones de almacenamiento, hay que cambiar medio equipo y realizar una inversión importante. Por ello el cambio de las memorias se produce con años de diferencia y se suele realizar de manera bastante gradual. ¿Merecerá la pena el salto?

La nueva norma aprobada por el JEDEC muestra sobre el papel importantes ventajas de rendimiento, consumo energético, operaciones o capacidad frente a DDR4, además de otras propias de la fabricación, mejora del controlador de datos, del circuito integrado de administración de energía o del código de corrección de errores (ECC) que incluyen estas memorias para estaciones de trabajo o servidores.

Al tiempo, los procesos tecnológicos avanzados de 10 nanómetros e inferiores que se usarán, deben permitir aumentar la densidad y rebajar los costes de producción. Con ello, los módulos de la misma capacidad de DDR5 frente a DDR4 deberían ser más económicos.

DDR5 frente a DDR4

El fabricante chino de memorias Longsys, ha publicado los resultados de las pruebas de nuevo kit de memoria DDR5 con la plataforma Intel Alder Lake-S para sobremesas. El fabricante chino de memorias probó dos kits, uno de un solo rango y el otro de doble rango (ambos x8). El primero con 16 GB de capacidad, mientras que el segundo tenía 32 GB. Ambos kits tienen las mismas especificaciones de frecuencias de 4800 MHz y latencias CL40 (40-40-40-77).

Según las pruebas de Longsys, la memoria DDR5-4800 MHz analizada aumentó el rendimiento en un 53% frente al DDR4 probado con la misma velocidad con la herramienta de testeo Ludashi interna de la compañía.

En las pruebas con AIDA64, un test más reconocible y disponible para el gran público, la velocidad de lectura aumentó en un 28% y las velocidades de escritura fueron un 27% más altas.

Buenos resultados, aunque siempre prevenimos de la cautela a observar en el uso de estos benchmarks que pueden no contar toda la realidad de un hardware frente a otro. Por ejemplo, el mayor ancho de banda de DDR5 tiene un coste en la latencia y ésta se duplicó en las pruebas, 112,1 nanosegundos frente a los 56,8 ns de las DDR4 probadas. Tendremos que esperar a nuevas pruebas y con desarrollos finales comerciales de Intel y no con las muestras de ingeniería que ha enviado Intel a los fabricantes y con las que se están haciendo estos test.

Intel anunciará en un par de días en el GDC el lanzamiento de sus nuevas plataformas de procesamiento. Los «Tiger Lake-H» para portátiles y los «Rocket Lake-S» para sobremesas. A buen seguro son muchos usuarios que se estarán preguntando si renovar ahora o esperar. Personalmente, ante los cambios que van a llegar (y no solo de las memorias) en el caso de montaje de ordenadores de sobremesa esperaría si no me hace falta renovar el equipo.

Alder Lake es la plataforma de procesamiento más novedosa e interesante de Intel en una década. Fabricados en procesos SuperFin de 10 nm, contarán con una arquitectura completamente nueva mediante una tecnología híbrida que ya hemos visto en los diseños «big.LITTLE» de ARM y en los propios Lakefield de Intel, pero que será una gran novedad en una plataforma x86 destinada a ordenadores personales. Estrenarán el nuevo socket LGA-1700 que Intel promete mantener durante al menos tres generaciones de procesadores y además de las memorias DDR5 también estrenarán otros estándares como PCIe 5.0.