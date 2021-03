GTA Online cargará más rápido gracias a un jugador

Parece mentira que ya hayan pasado casi ocho años desde la llegada de GTA V y, solo unas semanas después, GTA Online, la modalidad multijugador que tan exitosa se ha mostrado a lo largo de los años y que, además, se ha convertido en una plataforma muy empleada para «rolear», ya sea de manera particular entre grupos de amigos, o en directos de Twitch y otras plataformas, en las que a día de hoy sigue siendo un contenido muy demandado (mientras escribo esta noticia es la segunda categoría más vista en Twitch, con algo más de 400.000 espectadores, a los que seguramente me sumaré en unos minutos).

Hasta mitades del año pasado ya era un juego bastante extendido, pero sus números subieron como la espuma cuando, en la que posiblemente sea la acción de marketing más cara de la historia de Epic Games, la compañía lo regaló durante una semana. No solo se incrementaron las copias de GTA V en uso, también los servidores para jugar a GTA Online brotaron como las flores en primavera. De repente, todo el mundo tenía al menos un amigo en un servidor de roleplay en el modo online de GTA V. Confieso que incluso yo mismo me lo llegué a plantear, aunque afortunadamente el proyecto quedó desterrado.

Y es comprensible, GTA Online ofrece un enorme catálogo de posibilidades: un mapa muy extenso, mecánicas que encajan bastante bien con los modelos de juego del rol online, etcétera. Esto, en combinación con las reglas establecidas específicamente en cada servidor y, claro, la aportación de cada jugador con su personaje, se traducen en que no ya cada partida, sino cada día de juego, sea sustancialmente distinto del resto, ofreciendo así una experiencia de juego en la que siempre habrá algo nuevo.

Ahora bien, no son todo ventajas en GTA Online. Si lo has jugado en alguna ocasión, sabrás que su tiempo de carga es, en el mejor de los tiempos, alto. En el menos bueno puede oscilar entre los seis y los diez minutos, y hay usuarios que, por norma, tienen que esperar hasta un cuarto de hora para que el juego complete su carga. Y ojo, que no hablo de tiempos de espera del servidor ni nada por el estilo, hablo del tiempo de carga del propio juego, independientemente de la conexión.

Este es un problema que ha acompañado al GTA Online desde sus orígenes, y al que Rockstar no parece haber prestado demasiada atención. Y dado que entendemos que ya se encuentran trabajando en el más que esperado GTA VI, esperar que la compañía lo solucionara a estas alturas era poco menos que esperar un milagro. Lo que nadie esperaba es que la solución viniera de la mano de un jugador, pero eso es precisamente lo que ha ocurrido.

Un aficionado al juego, que se identifica por el sobrenombre t0st, ha publicado una extensa e interesante investigación sobre los infames tiempos de carga de GTA Online y, tras dar con las causas de los mismos, ha planteado las soluciones que podrían reducir estos tiempos en hasta un 70%. Todo, simplemente, corrigiendo determinados elementos del código del juego, una revisión que, con franqueza, ya podría haber llevado a cabo Rockstar hace años.

Pero bueno, bien está lo que bien acaba y, según ha declarado Rockstar a varios medios, han acusado recibo de la investigación llevada a cabo por t0st y, tras darla por buena, plantean aplicar los resultados de la misma a GTA Online próximamente, de modo que los jugadores puedan beneficiarse de estas mejoras en una próxima actualización. De momento no hay fecha, y se desconoce si la compañía aplicará todas las recomendaciones del estudio, pero simplemente que hayan acusado recibo ya es una estupenda señal en este sentido.