Sobre estas líneas puedes ver el tráiler final de Falcon y el Soldado de Invierno (The Falcon and the Winter Soldier), la nueva serie basada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) cuyo estreno está programado para el próximo 19 de marzo, por supuesto, en exclusiva para Disney+.

Si te divertiste con la experiencia previa de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), y de gustarte este mundillo deberías haberlo hecho porque el invento les salió bastante bien, habida cuenta de las piruetas dadas, no tendrás que esperar mucho para seguir disfrutando de las aventuras marvelianas, eso sí, de la mano de dos de los secundarios con menos chicha de todo este universo.

Anthony Mackie (Falcon) y Sebastian Stan (Soldado de Invierno) vuelven a vestirse de los personajes que les hicieron famosos para la segunda serie de acción real de Disney+ basada en el UCM, la cual llega apenas un par de semanas después de que terminase la primera. Eso es lo que se llama sincronización. Sin embargo, no esperes que se repita la fórmula, porque no parece que ese vaya a ser el caso.

O más bien sí, pues si con Bruja Escarlata y Visión Marvel se atrevió a ofrecer un producto diferente al menos en un principio, lo que propone Falcon y el Soldado de Invierno es una vuelta a las raíces más básicas del UCM, esto es, acción sin descanso, explosiones por doquier y efectos a tutiplén. Todo muy palomitero, según dejan entrever los tráilers publicados hasta la fecha.

Tiene sentido: con Bruja Escarlata y Visión se la jugaron un poco, a costa de dos personajes con mucha más relevancia en las películas y en los cómics. No ocurre lo mismo con Falcon y el Soldado de Invierno, que además de ser dos segundones, tampoco están interpretados por los actores más carismáticos del elenco. Así pues, a tirar de CGI se ha dicho.

Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque se le está poniendo mucho «mimo» a lo que sale en Disney+ y sus dos primeras series originales son buena muestra de ello: tanto The Mandalorian como Bruja Escarlata y Visión han gozado de un gran recibimiento por parte de crítica y público. Veremos si Falcon y el Soldado de Invierno se salda con el mismo éxito.

Te dejamos con el primer tráiler de Falcon y el Soldado de Invierno que se lanzó para terminar de abrir boca. Pero, ojo, que un día antes se estrena en HBO el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia.