iOS 14.2: si tienes un iPhone "antiguo" no te actualices

Hace ya unos días de la llegada de iOS 14.2, la segunda revisión mayor de iOS 14 y, de su mano, una interesante lista de novedades. Uno de los aspectos más destacables o, para ser más exactos, de los que más llaman la atención, se encuentran 100 nuevos emojis y ocho nuevos fondos de pantalla. Adicionalmente, también añade algunas mejoras a funciones del sistema operativo, corrige una importante cantidad de errores de versiones anteriores del sistema operativo, trae el soporte para la función de intercomunicador de los Home Pod.

El problema es que, de manera adicional a esas novedades y mejoras, iOS 14.2 también trae una sorpresa un tanto desagradable, y que afecta especialmente a los usuarios de los dispositivos más antiguos, dentro de los que se pueden actualizar a esta versión del sistema operativo. Y es que, según podemos ver en los foros de Apple, la duración de la batería se ha reducido drásticamente para muchos usuarios a partir de instalar la actualización.

Para los usuarios de los modelos de iPhone más antiguos que pueden actualizarse a iOS 14.2 la reducción en la duración de la batería no es algo ligeramente apreciable, sino un cambio que ha generado un gran impacto, hasta el punto de que algunos de ellos afirman que ahora se ven obligados a recargar el iPhone dos veces al día, en vez de hacerlo cada noche o cada dos días, como suele ser lo habitual en gran parte de los casos.

«Mi iPhone SE (2016) y iPhone 8 Plus estaban bien hasta la actualización 14.2. Ahora la batería completamente cargada cae al 45% durante la noche y la carga cae rápidamente incluso mientras simplemente leo mi correo electrónico. Esto no puede suceder en ambos iPhones a menos que haya algún problema con la actualización de iOS 14.2. Nunca tuve problemas con la batería antes de la actualización 14.2. El estado de la batería en mi SE y 8 Plus es del 90% y 98% respectivamente. No uso mucho mis teléfonos, porque uso mi ordenador portátil para la mayoría de mis actividades en línea«, explica uno de los usuarios afectados.

En lo que coinciden la mayoría de los afectados es en que el mayor cambio se nota durante la noche, es decir, las horas en las que el iPhone no está en uso, un periodo en el que el consumo de batería debería ser mínimo, pero que según indican los usuarios que han actualizado a iOS 14.2 ahora puede suponer un gasto de hasta el 50% de la batería, algo totalmente incomprensible y fuera de lugar.

Para confirmar aún más que no se trata de un problema de los iPhone de las personas afectadas, sino de iOS 14.2, algunos usuarios han descubierto que el problema se reproduce incluso con el teléfono en modo avión, es decir, con todas las funciones de conectividad desactivadas y, por lo tanto, en un modo en el que el consumo debería ser menor.

De momento Apple no ha dado señal alguna de haber identificado el problema y estar trabajando en él. Pensando mal, se me pasa por la cabeza que pueda ser la respuesta de los de Cupertino a las críticas y sentencias judiciales por modificar, mediante iOS, el rendimiento de los dispositivos más antiguos. Quiero pensar que no, que es solo un problema en iOS 14.2 y que iOS 14.2.1 o 14.2.2 lo corregirá. Pero eso no lo sabremos hasta que la compañía diga algo al respecto, o que lo solucione por la vía de los hechos.