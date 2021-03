Los estándares Wi-Fi han experimentado una evolución muy interesante con el paso de los años. Dicha evolución hizo posible la llegada de numerosas mejoras que se tradujeron en avances tan importantes como un mayor alcance, un rendimiento superior, una estabilidad mejorada y un funcionamiento óptimo trabajando en entornos multidispositivo.

Para disfrutar de esas mejoras, siempre ha sido necesario contar con un router capaz de trabajar con los nuevos estándares Wi-Fi, y con dispositivos compatibles. De nada sirve tener un router que es capaz, por ejemplo, de trabajar con el estándar Wi-Fi 6 si no tenemos ningún dispositivo compatible con dicho estándar, y lo mismo aplica a la inversa.

La compatibilidad y el soporte de estándares Wi-Fi está claro, es necesario contar con un router y con dispositivos compatibles para poder aprovechar cada nuevo estándar, ¿pero conocéis todos los estándares Wi-Fi que existen? Si has contestado que no, no te preocupes, en este artículo voy a compartir con vosotros un listado completo que os permitirá descubrir, de un vistazo, todos los estándares que han sido desarrollados hasta el día de hoy. Poneos cómodos, que empezamos.

Estándares Wi-Fi: evolución y características técnicas

IEEE 802.11 : el estándar que sirve de base en la comunicación de las redes inalámbricas. El primer estándar Wi-Fi del año 1997 permitió transferir datos a 1 Mbps.

: el estándar que sirve de base en la comunicación de las redes inalámbricas. El primer estándar Wi-Fi del año 1997 permitió transferir datos a IEEE 802.11a: se desarrolló sobre la base del estándar IEEE 802.11. Llegó en 1999, funcionaba en la banda de 5 GHz y alcanzó una velocidad máxima de 54 Mbps.

se desarrolló sobre la base del estándar IEEE 802.11. Llegó en 1999, funcionaba en la banda de y alcanzó una velocidad máxima de IEEE 802.11b : fue el primer estándar desarrollado a finales de los años noventa. Es capaz de transferir dados a un máximo de 11 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

: fue el primer estándar desarrollado a finales de los años noventa. Es capaz de transferir dados a un máximo de en la banda de IEEE 802.11g : también utiliza la banda de 2,4 GHz . Con este estándar, la velocidad máxima de transmisión se incrementó hasta los 54 Mbps . Llegó a partir de 2003.

: también utiliza la banda de . Con este estándar, la velocidad máxima de transmisión se incrementó hasta los . Llegó a partir de 2003. IEEE 802.11n : se ratificó en septiembre de 2009. Funciona tanto en la banda de 2,4 GHz como en la de 5 GHz y alcanza velocidades de hasta 600 Mbps.

: se ratificó en septiembre de 2009. Funciona tanto en la banda de 2,4 GHz como en la de 5 GHz y alcanza velocidades de hasta IEEE 802.11ac : se estandarizó a finales de 2013. Opera en la banda de 5 GHz y puede alcanzar velocidades de 1.300 Mbps.

: se estandarizó a finales de 2013. Opera en la banda de 5 GHz y puede alcanzar velocidades de IEEE 802.11ax : un avance importante que alcanza velocidades de hasta 10 Gbps.

: un avance importante que alcanza velocidades de hasta IEEE 802.11be: será el próximo gran salto en conectividad Wi-Fi. Está previsto para 2024, trabajará en las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, y promete velocidades de hasta 30 Gbps.

¿Cómo se identifican cada uno de esos estándares Wi-Fi?

Wi-Fi 7: es el nombre del futuro estándar Wi-Fi BE.

es el nombre del futuro estándar Wi-Fi BE. Wi-Fi 6: es el nuevo nombre del estándar 802.11ax o Wi-Fi AX.

es el nuevo nombre del estándar 802.11ax o Wi-Fi AX. Wi-Fi 5: es el nuevo nombre del estándar 802.11ac o Wi-Fi AC.

es el nuevo nombre del estándar 802.11ac o Wi-Fi AC. Wi-Fi 4: es el nuevo nombre del estándar 802.11n o Wi-Fi N.

es el nuevo nombre del estándar 802.11n o Wi-Fi N. Wi-Fi 3: es el nuevo nombre del estándar 802.11g o Wi -Fi G.

es el nuevo nombre del estándar 802.11g o Wi -Fi G. Wi-Fi 2: es el nuevo nombre del estándar 802.11a o Wi-Fi A.

es el nuevo nombre del estándar 802.11a o Wi-Fi A. Wi-Fi 1: es el nuevo nombre del estándar 802.11b o Wi-Fi B.

es el nuevo nombre del estándar 802.11b o Wi-Fi B. Legado: es el nuevo nombre del veterano estándar 802.11.

Actualmente, los estándares Wi-Fi más utilizados son el Wi-Fi 4, anteriormente conocido como Wi-Fi N, y el estándar Wi-Fi 5, conocido en el pasado como Wi-Fi AC. El estándar Wi-Fi 6 tiene un grado de adopción cada vez mayor, pero la transición comenzó hace relativamente poco, así que todavía queda un largo camino por delante hasta que se convierta en el más utilizado.

