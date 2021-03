Tras la última actualización del navegador de Google, subtitular al vuelo vídeo y audio ya es posible en Chrome. Se trata de una función que la compañía ya introdujo en el Pixel 4 de 2019 y que poco después trasladó a Android. Ahora, los usuarios de Chrome en PC la tienen a su alcance y más adelante completará el círculo en Chrome OS.

Pero ¿de qué va eso de los subtítulos automáticos en tiempo real? El nombre lo dice todo: si alguna vez te has topado con un vídeo o un audio mientras navegabas y has echado en falta que tuviera subtítulos, esta actualización de Chrome proporciona exactamente es función. Porque Internet está llena de contenidos audiovisuales incrustados más allá de YouTube, y no todos ofrecen esta posibilidad.

La generación de subtítulos automáticos en tiempo real es interesante en diferentes situaciones: por ejemplo, en aquellas en las que te encuentras en entornos con ruido que te impidan escuchar bien lo que se está diciendo, en el caso de que tengas problemas de audición, e incluso para ayudarte a transcribir cuando tienes la capacidad de leer bien un idioma, pero no así de entenderlo según la pronunciación.

El hándicap del invento, sin embargo, es el idioma, y es que la función de subtítulos automáticos en tiempo real solo soporta de momento el inglés. Por otro lado, no solo permite generar subtítulos de muchos vídeos y audios incrustados en páginas web, sino que también funciona con archivos locales reproducidos en Chrome y sin la necesidad de estar conectado a internet.

¿Cómo se activa y se prueba la función de marras? Google te lo muestra con todo detalle en el siguiente vídeo.



En resumen, entra en la configuración del navegador y ve a «Configuración avanzada > Accesibilidad > Subtítulos«. Una vez actives los subtítulos automáticos Chrome descargará los paquetes necesarios -para funcionar sin conexión-. En ese mismo apartado podrás personalizar el aspecto de los subtítulos.

Para probarlo, busca en vídeo en inglés en YouTube (YouTube ya cuenta con subtítulos automáticos, pero es una forma rápida de hacerlo) y verás aparecer una ventanita flotante bajo el vídeo en la que se van generando los subtítulos, tal y como se puede ver en el vídeo de más arriba.

Para usar esta función deberás tener la última actualización de Chrome 89 para Linux, Mac o Windows, o tendrás que esperar a que te llegue.