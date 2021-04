Apple Arcade amplia su catálogo con juegos clásicos de iOS

Apple Arcade, el servicio de suscripción de juegos de Apple no parece terminar de despegar. Y es una pena, porque como propuesta es muy interesante, y que su alcance llegue no solo a dispositivos portátiles (iPhone, iPad y iPod), sino también al resto de equipos de los de Cupertino (Macs y AppleTV), sumado a una cuota mensual por un precio bastante razonable, conforman los mimbres para una propuesta que podría ser bastante exitosa entre los usuarios de dispositivos de la marca.

Por si no lo conoces, Apple Arcade ofrece acceso ilimitado a un catálogo de juegos completos, sin publicidad ni microtransacciones. Los juegos se descargan en el dispositivo, por lo que no es necesario estar conectado a Internet para emplearlos y, el catálogo se va renovando cada cierto tiempo, además de que algunos títulos se destacan en las diferentes App Stores, para que los usuarios puedan descubrir juegos que pueden interesarles.

¿En la parte negativa? Sin lugar a dudas, el principal reproche que yo, no ya como profesional que escribe sobre tecnología sino como usuario, es que el catálogo no sea más visible. Puedes ver todos los juegos, claro, desde la sección de Apple Arcade de las App Stores, pero no hay una página web en la que podamos consultar rápida y cómodamente la lista, ver información adicional sobre los juegos, etcétera. Además, como muchos de los juegos han sido diseñados en exclusiva para Apple Arcade, una apuesta arriesgada, puesto que no cuentan con reconocimiento previo y, por lo tanto, no son tan atractivos para muchos usuarios.

Hace unos meses, con el lanzamiento de Apple One, los de Cupertino propusieron una nueva vía de acceso a Apple Arcade, ya que es de los servicios que se encuentran en la suscripción unificada de Apple. Aún así, conozco a varias personas que se han dado de alta en Apple One, pero apenas emplean Apple Arcade. No sé si es por la falta de visibilidad del catálogo, por la falta de títulos reconocibles, por la mezcla de ambas o por alguna otra razón que se me escapa.

Parece, no obstante, que en Cupertino se han dado cuenta de que la falta de títulos reconocibles puede estar jugando en contra de Apple Arcade, y hoy han anunciado una medida muy inteligente, y es que no solo ha acometido la mayor ampliación del catálogo del servicio hasta la fecha, y que ahora ya cuenta con más de 180 juegos, sino que además parte de los mismos son muy, muy reconocibles, puesto que hablamos de grandes clásicos de la historia de los juegos en iOS.

Juegos como Threes, Mini Metro, Monument Valley, Fruit Ninja Classic, Cut the Rope Remastered y Badland, algunos de los cuales todavía se encuentran a la venta en la App Store, van a formar también parte del catálogo de Apple Arcade, y cabe entender que la compañía se encargará de promocionar la presencia de dichos títulos en el servicio de múltiples maneras, para ver si así, finalmente, los usuarios empiezan no ya a llegar, sino sobre todo a emplear el servicio de suscripción de juegos de manera habitual.