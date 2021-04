Minecraft 1.17: ¿qué hay de nuevo en la snapshot 21w13a?

Sigue la cuenta atrás, cada día falta un poco menos para la llegada de Minecraft 1.17 Caves & Cliffs Update, la próxima gran revisión de Minecraft, anunciada en la Minecraft Live del pasado mes de octubre, y de la que empezamos a recibir snapshots un mes después, en noviembre. Todavía no hay una fecha exacta para la llegada de la versión definitiva, pero aún tendremos que esperar unos meses, pues ya en aquel evento se nos dijo que su llegada estaba prevista para el verano de este 2021.

Si la revisión 1.16 trajo finalmente la esperada actualización del nether, con Minecraft 1.17 lo que se reinventa por completo es el subsuelo del overworld, un cambio (o, mejor dicho, una formidable colección de cambios y novedades) que reinventa por completo las expediciones al interior de la tierra, que dificulta todavía más encontrar diamantes, pero que como recompensa nos ofrece nuevas y fascinantes localizaciones, enemigos como el Warden, que supondrán un enorme desafío, y criaturas como el ajolote, que se convertirá en un muy valioso compañero de batallas, o el glowing squid, que dará luz a tu búsqueda (literalmente hablando, como puedes deducir por su nombre).

Cada snapshot, nos acerca un poco más a Minecraft 1.17 (recuerda que en este artículo te contamos cómo probar las snapshots, y que si tienes dudas, estas son las diferencias entre Minecraft Java y Minecraft Bedrock), y tras un par de semanas de espera ha llegado una nueva a Java, la 21W13A, disponible desde el 31 de marzo (sí, 31 de marzo, no 1 de abril, por lo que no se trata, salvo sorpresa, de una edición especial April’s fools), que trae algunas novedades muy interesantes, que repasamos a continuación.

Minecraft 1.17: Más cuevas, mejores cuevas.

No es que las nuevas cuevas de Minecraft 1.17 parezcan espectaculares, no, es que realmente lo son. Las primeras imágenes que ya pudimos ver el pasado otoño, cuando LadyAgnes las describió y nos habló de su inspiración, parecían tan increíbles que más de una persona dudo de si la generación procedural de los mapas del juego sería capaz de crear entornos así o, por el contrario, el resultado sería bastante más decepcionante.

Las snapshot 21w6a y 21w7a ya nos trajo una primera aproximación a las cuevas, que nos permitieron empezar a apreciar su tamaño y a imaginar la aventura de explorarlas en Minecraft 1.17. Sin embargo, todavía quedaba (y aún queda a día de hoy) trabajo por hacer. No obstante, con la 21w13a ya podemos ver una generación mucho más avanzada, unas cuevas todavía más extensas y visualmente mucho más ricas, y según afirma Mojang, ahora también se generan con más frecuencia. He probado en varios mapas aleatorios, a picar hacia abajo en el punto inicial, y en cuatro de cinco he encontrado rápidamente una cueva enorme.

Como puedes ver en la imagen que abre esta noticia, ahora el aspecto de las cuevas ha mejorado mucho, gracias a un uso más inteligente de los materiales. Además, las columnas que las recorren de techo a suelo aportan un punto de perspectiva que nos ayuda a percibir mejor su tamaño, y el modo en el que roca y pizarra profunda rocosa se van combinando en las capas cercanas a la cero (recuerda que en Minecraft 1.17 la base se encuentra en la coordenada Y -64) les da un aspecto mucho más natural.

Otro cambio importante es que Mojang sigue realizando ajustes en lo referido a la generación de minerales. Aunque el estado actual no es, necesariamente, el que vaya a llegar a Minecraft 1.17, ahora se generan más betas de hierro (lo que me parece una gran noticia, en el tiempo que le he dedicado a las anteriores snapshots encontrar hierro se me ha antojado excesivamente complicado), y algunas betas de diamante serán de mayor tamaño. Todavía deben estar buscando el equilibrio.

Ajolotes, cabras y calamares brillantes

No te doy ninguna sorpresa si te digo que estos tres mobs son una de las principales novedades de Minecraft 1.17, pero sí que te gustará saber que ahora ya se generan de manera automática en sus hábitats naturales. Por lo tanto, si exploras lagos y ríos subterráneos puedes encontrarte con un ajolote:

Lo mismo ocurrirá con los calamares brillantes:

Y si estás dispuesto a escalar a las más altas montañas, podrás disfrutar de la compañía (o de los empujones, que los dan) de las cabras de Minecraft.

Aquí puedes encontrar la lista completa de novedades de la snapshot.