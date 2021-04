Mark Zuckerberg usa Signal ¡Ni el se fía de su compañia!

Así cómo lo oyes… Mark Zuckerberg usa Signal, según ha descubierto un experto en ciberseguridad tras el análisis de la última filtración de datos de usuarios de Facebook.

La filtración de datos personales de 533 millones de usuarios es el penúltimo escándalo de Facebook. Y decimos penúltimo porque repasando el historial de la firma de Zuckerberg a buen seguro habrá más. Hasta que los reguladores que tienen que defender a los ciudadanos (y no lo hacen) le metan una sanción del calado suficiente (un buen % de los ingresos) para que abandone unas prácticas indeseables que violan una y otra vez derechos fundamentales como el de la privacidad. Facebook no es la única, pero es la peor.

Mark Zuckerberg fue uno de los ‘afectados’ por la filtración de datos. Su número de teléfono y otros datos personales fueron descubiertos en el análisis de la filtración realizado por el experto en ciberseguridad, Dave Walker. El mismo investigador ha seguido analizando el material para descubrir una curiosidad que está dando que hablar, el número de teléfono filtrado estaba asociado a un servicio externo y sí, Mark Zuckerberg usa Signal.

Para quien no la conozca, Signal es una de las mejores alternativas a WhatsApp. Un servicio de mensajería gratuito y de código abierto que ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y vídeo con cifrado de extremo a extremo, así como transferencias seguras de archivos y fotos. Con funciones similares a WhatsApp y una interfaz muy sencilla de usar típica en este tipo de aplicaciones, funciona bajo el protocolo Signal Messaging Protocol, ampliamente reconocido como el protocolo de mensajería más seguro disponible.

Desde el anuncio del cambio de política de Whatsapp sobre la cesión obligatoria de los datos a Facebook (otra más de Zuckerberg) las descargas de Signal se han disparado un 4.200%. Aunque está alejada del número de usuarios de WhatsApp o Telegram, actualmente es el gran nombre en mensajería instantánea y su crecimiento parece imparable.

Que Zuckerberg use Signal (como hacemos millones de usuarios) no sería tan impactante si Whatsapp no fuera propiedad de Facebook… ¿Ni el se fía de su compañía? Como era esperable desde Signal han aprovechado el caso para promocionarse de una manera simpática, pero contundente recordando las prácticas de WhatsApp:

With the May 15th WhatsApp Terms of Service acceptance deadline fast approaching, Mark leads by example:https://t.co/Mt5YksaAxL — Signal (@signalapp) April 6, 2021

«Con la fecha límite de aceptación de los términos de servicio de WhatsApp del 15 de mayo acercándose rápidamente, Mark predica con el ejemplo», se puede leer. Mark Zuckerberg usa Signal. Normal que Brian Acton, ex directivo de Facebook y WhatsApp, siga promocionando el #DeleteFacebook.