Hace poco menos de un año que supimos de la penúltima filtración de datos de Facebook, y es que recientemente se ha publicado en línea una filtración con los datos personales de 533 millones de usuarios de Facebook en 106 países, incluyendo nombres completos, números de teléfono, fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico e incluso ubicaciones físicas, entre otra información.

Si bien no se trata de una nueva filtración, sino de una brecha de seguridad parte de una vulnerabilidad que Facebook corrigió ya en agosto de 2019, parece que estos datos han comenzado a estar mucho más accesibles dentro de la web. Y es que aunque en estos dos años es posible que muchos usuarios hayan modificado algunos de esos datos, todavía queda un gran grueso cuya información seguiría expuesta.

Por suerte, esta misma semana se han ido agregando algunos de estos datos encontrados a la web Have I Been Pwned, conocido repositorio para comprobar si hemos sido víctimas de alguna filtración en línea. De hecho, el propio Troy Hunt, creador y operador principal de este sitio y director regional de Microsoft en Australia, tanteaba a los usuarios de Twitter sobre si agregar, además de la ya presente búsqueda por dirección de email, una nueva opción para buscar y saber si nuestros números de teléfono han sido compartidos de manera ilícita.

Una función que hoy mismo ha confirmado ya está disponible, y que nos ha impulsado a crear este pequeño tutorial.

You can now search @haveibeenpwned for phone numbers in the Facebook data. Here’s why, and how it works: https://t.co/xUnMTE26Ms

— Troy Hunt (@troyhunt) April 6, 2021