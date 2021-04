Un router inalámbrico es el componente más importante de la infraestructura de una red local. Sin embargo, la mayoría de usuarios no le presta la atención debida, conformándose con el aparato que le coloca su operadora de servicios a Internet. Es un error porque suelen ser modelos bastante básicos sin las suficientes prestaciones en rendimiento, gestión y seguridad para aprovechar a fondo la tarifa contratada. O para llevar con garantías la cobertura de la red Wi-Fi a todas las partes del domicilio.

Teniendo en cuenta la importancia de estos dispositivos que son los que nos permiten el acceso a la Web y los servicios de Internet, y abren la puerta (y cuidan el paso de extraños) a nuestro hogar digital es altamente recomendable realizar una inversión adicional en un buen router inalámbrico con el que mejorar y/o ampliar las posibilidades de nuestra red.

Y es que el número de dispositivos conectados a las redes domésticas ha aumentado de manera exponencial los últimos tiempos, aún más el último año donde hemos tenido que confinarnos para frenar la pandemia del COVID y la -generalmente pobre- infraestructura de red las ha pasado canutas simplemente para mantener en condiciones una videoconferencia. Y no digamos ya funciones como el juego multijugador online o el streaming multimedia a través de unas Wi-Fi cada vez más colapsadas.

Además de los ordenadores de sobremesa conectados generalmente por cable, hay que contar los tablets y portátiles que también abundan en cualquier hogar, sin olvidar que cada miembro de la familia tiene hoy -al menos- un smartphone. Suma los televisores inteligentes, los streamers, los wearables, los asistentes personales o las consolas y tendrás una decena de dispositivos conectados permanentemente en el hogar sin darte cuenta.

Y no hablemos ya si te has metido en el mundo de la domótica, hogar digital y dispositivos de la Internet de las Cosas porque el número se habrá disparado al conectar desde la nevera a una lámpara, pasando por la taza en la que tomas el café. Quizá no somos conscientes, pero todo ello lo maneja un solo dispositivo y en muchas ocasiones no da para más.

Cómo elegir el router inalámbrico

Es fácil perderse en la complejidad de la jerga tecnológica y estándares existentes en redes. A nivel práctico hay tres preguntas clave a las que responder. Una es la velocidad que deberá ser capaz de manejar el router según la conexión a Internet que tengamos contratada y otra es la cobertura que necesitamos cubrir en un hogar determinado, tanto en espacio físico como en número de dispositivos que se conectarán.

La tercera clave es común a cualquier dispositivo electrónico y se refiere a la cantidad de dinero que estamos dispuestos a invertir valorando por la relación entre características y precio de cada modelo. Porque hay bastantes diferencias de precio como verás en la selección de ofertas. Si lo anterior es lo general, el detalle es bastante más extenso. Repasamos lo más importante.

Wi-Fi

La capacidad de las redes inalámbricas de área local que verás destacado como WLAN es uno de los apartados más importantes a valorar en un router inalámbrico. Todos utilizan el protocolo general 802.11, pero varían según las versiones, más avanzadas a medida que se ha ido mejorando el estándar y que finalmente la organización responsable ha normalizado introduciendo nombres generacionales simplificados que deberán aparecer en los nombres de dispositivos, manuales y descripciones de los productos y que se concretan en:

Wi-Fi 6 → 802.11ax

Wi-Fi 5 → 802.11ac

Wi-Fi 4 → 802.11n

Wi-Fi 3 → 802.11g

Wi-Fi 2 → 802.11b

Wi-Fi 1 → 802.11a

En la práctica, la totalidad de la oferta de nuevos modelos ofrecen Wi-Fi 5 o la más avanzada y novedosa, Wi-Fi 6. La primera debe ser suficiente para un hogar tipo con velocidades de Internet contratadas de ADSL o de fibra por debajo de 1 Gbps y que no requieran la máxima conectividad que necesitan varios usuarios para streaming de multimedia y/o juego en línea, seguramente las tareas que ocupan el mayor ancho de banda junto a las descargas y uso de redes torrent.

Los que soportan Wi-Fi 6 ofrecen grandes mejoras sobre el anterior en rendimiento, capacidad de manejo de dispositivos conectados y otras ventajas que te hemos ido comentando. Están destinados a usuarios con tarifas de 1 Gbps o superiores o los que busquen las funciones más avanzadas para WLAN. La última norma aprobada, 6E, todavía no está desplegada y lo cierto es que los dispositivos cliente con soporte para Wi-Fi 6 son todavía escasos. Hay diferencias de precio apreciables entre los routers Wi-Fi 6 y 5. Tendrás que valorar lo que más te interesa.

Bandas Wi-Fi

No compres ningún router inalámbrico que no ofrezca al menos soporte para dos bandas de radio. Las dos utilizadas en Wi-Fi 5 son las de 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 2.4 GHz opera a una frecuencia más baja y ofrece un mayor rango (alcanza más distancia) porque tiene mayor capacidad para penetrar en paredes y otras estructuras. Sin embargo, está súper saturada porque la usan multitud de dispositivos, incluyendo conexiones por Bluetooth.

La banda de los 5 GHz está menos concurrida y ofrece un rendimiento significativamente mayor con una interferencia de señal mínima. Por contra, tiene menor alcance que la banda de 2.4 GHz. La mayoría de los enrutadores ofrecen doble banda y permiten al usuario asignar cada una de las bandas de radio a aplicaciones y clientes específicos, lo que alivia la carga en ambas bandas.

Los más avanzados tienen soporte para triple banda, una de 2,4 y dos conectadas a los 5 GHz configurables para diferentes tareas. Es común ver en la publicidad de los routers etiquetas como AC1200, AC1750, AC3200, etc. Ello designa la velocidad máxima teórica del enrutador en Mbps sumando el rendimiento en todas las bandas. En el caso de Wi-Fi 5 la velocidad máxima teórica es de 5.400 Mbps.

Wi-Fi 6 añade a los anteriores una tercera banda de uso, la de los 6 GHz, consiguiendo un mayor rango del espectro de radio disponible, mayor número de canales, menor congestión de la red y con ello (y otras tecnologías) una velocidad muy superior que puede alcanzar teóricamente cotas cercanas a los 10 Gbps. Un rendimiento tremendo que puede rivalizar con el de las redes cableadas. Esperaremos a ver como se concreta porque como decíamos este tipo de infraestructura está aún muy verde.

LAN

Un router inalámbrico también debe contar con puertos Ethernet para conectarse por cable a equipos como ordenadores de sobremesa, NAS o los que requiera el usuario. También para conectar el router de la operadora que en el caso de proveedores de fibra se deben mantener para alimentar el segundo, sea usado como principal en formatos de router neutro o complementario como extensores de Wi-Fi o similares.

El router debe tener al menos cuatro puertos Ethernet 10/100/1000 (gigabit). Si necesitas un mayor rendimiento, puedes adquirir enrutadores que admitan la agregación de enlaces. Esta función utiliza dos puertos LAN Ethernet gigabit para proporcionar un mayor rendimiento (hasta 2 Gbps). También proporciona un sistema a prueba de fallos si una conexión LAN falla y se puede utilizar para equilibrar la carga del tráfico de la red.

Los router más avanzados pueden ofrecer soporte para redes cableadas 2.5 y hasta 10 GbE, aunque suelen reservarse para ámbitos empresariales los vemos en la gama alta de consumo. En todos los casos los puertos LAN del router pueden ampliarse mediante switches siempre que tengamos posibilidad de conectarlos por cable.

Otras funciones destacadas

MIMO. La tecnología Multiple Input Multiple Output es una de las importantes en cualquier router Wi-Fi 5. Esta tecnología utiliza varias antenas para enviar y recibir hasta ocho flujos espaciales, lo que se traduce en un rendimiento mejorado. MU-MIMO descendente, está diseñado para proporcionar ancho de banda a varios dispositivos de forma simultánea en lugar de secuencial y ello significa que hasta cuatro clientes pueden tener sus propios flujos de datos en lugar de esperar a recibir datos del enrutador. Wi-Fi 6 también ofrece transmisiones MU-MIMO, pero mejoradas ya que cuenta con enlaces descendentes y también ascendentes.

USB. Casi todos los routers ofrecen puertos adicionales USB que se utilizan para conectar dispositivos externos y compartirlos en la red local. Los más habituales son impresoras o equipos de almacenamiento externo para usarlos como si fueran NAS y poder compartir archivos en la red. No es imprescindible en un router inalámbrico, aunque siempre pueden venir bien.

Antenas. Muchos routers parecen ‘naves extraterrestres’ por la cantidad de antenas que salen de ellos. Aunque también pueden ser internas y en algunos no verás ni una sola de ellas ya que se encuentran en su interior, estas antenas externas suelen ser de alta ganancia y están destinadas a mejorar la cobertura de Wi-Fi. Generalmente, cuantas más, mejor, pero depende de su calidad. Hay modelos que las ofrecen extraíbles y se pueden conectar antes especializadas de terceros fabricantes con mayor alcance.

Firmware y software. Un apartado importante para usuarios avanzados que busquen un control total y las máximas posibilidades de su red. Son desarrollos de terceros que añaden mayores posibilidades de los que oficiales que se entregan por los fabricantes. No están soportados oficialmente, pero su instalación merece la pena siempre que estén soportados por cada modelo. Destacamos tres de los más conocidos, DD-WRT, Tomato y AsusWRT Merlin, una variante del firmware oficial de este proveedor.

Relacionado con lo anterior, señalar otras funciones de interés que se pueden gestionar en un router inalámbrico avanzado como:

Seguridad . Todos los routers cuentan con sistemas de seguridad para impedir el acceso a la configuración del router y también a la red Wi-Fi protegida por el protocolo WPA con la versión v3 como más avanzada. WPA-Enterprise ofrece un nivel adicional de seguridad, pero requiere un servidor de servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) para autenticar a cada cliente. Conviene invertir tiempo adicional en la seguridad del router con este tipo de tareas.

. Todos los routers cuentan con sistemas de seguridad para impedir el acceso a la configuración del router y también a la red Wi-Fi protegida por el protocolo WPA con la versión v3 como más avanzada. WPA-Enterprise ofrece un nivel adicional de seguridad, pero requiere un servidor de servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) para autenticar a cada cliente. Conviene invertir tiempo adicional en la seguridad del router con este tipo de tareas. QoS (calidad de servicio) mediante la que el usuario puede decidir qué aplicaciones y clientes tienen prioridad en la red, para garantizar funciones de transmisión, juego on-line o los sistemas de videoconferencia si estás trabajando en casa.

(calidad de servicio) mediante la que el usuario puede decidir qué aplicaciones y clientes tienen prioridad en la red, para garantizar funciones de transmisión, juego on-line o los sistemas de videoconferencia si estás trabajando en casa. Control parental . Limitan contenido no adecuado para los menores del hogar o gestiona horas y días de acceso a la red mediante sistemas de bloqueo que pueden ser claves alfanuméricas o una combinación de teclas, que gestiona el responsable legal.

. Limitan contenido no adecuado para los menores del hogar o gestiona horas y días de acceso a la red mediante sistemas de bloqueo que pueden ser claves alfanuméricas o una combinación de teclas, que gestiona el responsable legal. WPS . Un enrutador con configuración protegida Wi-Fi (WPS) que permite agregar dispositivos compatibles con solo presionar un botón en el el router y en el dispositivo para agregarlo a su red.

. Un enrutador con configuración protegida Wi-Fi (WPS) que permite agregar dispositivos compatibles con solo presionar un botón en el el router y en el dispositivo para agregarlo a su red. Redes Mesh . Las redes «en malla» facilitan la comunicación inalámbrica sumando las dos topologías de las redes inalámbricas y en concreto, permiten que las tarjetas de red se comuniquen entre sí, independientemente del punto de acceso.

. Las redes «en malla» facilitan la comunicación inalámbrica sumando las dos topologías de las redes inalámbricas y en concreto, permiten que las tarjetas de red se comuniquen entre sí, independientemente del punto de acceso. Red de invitados . Una red adicional separada de la principal que permite uso por terceros manteniendo la seguridad. Tiene un identificador SSID y contraseñas distintas a la principal.

. Una red adicional separada de la principal que permite uso por terceros manteniendo la seguridad. Tiene un identificador SSID y contraseñas distintas a la principal. OFDMA . Mejora el rendimiento general dividiendo los canales Wi-Fi en subcanales, lo que permite que hasta 30 usuarios compartan un canal al mismo tiempo.

. Mejora el rendimiento general dividiendo los canales Wi-Fi en subcanales, lo que permite que hasta 30 usuarios compartan un canal al mismo tiempo. Target Wake Time (TWT) . Está diseñado para reducir el consumo de energía al permitir que los dispositivos determinen cuándo y con qué frecuencia comenzarán a enviar y recibir datos.

. Está diseñado para reducir el consumo de energía al permitir que los dispositivos determinen cuándo y con qué frecuencia comenzarán a enviar y recibir datos. IPv6. Es un esquema de 128 bits que ofrecerá un número (casi) infinito de direcciones IP. La mayoría de los enrutadores actuales tienen soporte integrado para el direccionamiento IPv6, pero es una buena idea verificarlo si quieres estar listo para una transición obligatoria ya que las disponibles son IPv4 se están agotando.

Router inalámbrico, selección de ofertas

Si has llegado hasta aquí habrás visto que hay bastantes aspectos a valorar para seleccionar el mejor dispositivo, aunque de manera general los proveedores de infraestructura de red ofrecen todo lo necesario, buena calidad de construcción, soporte al cliente y la mayoría de tecnologías que hemos visto arriba. Los que soportan Wi-Fi 6 son -generalmente- más caros, pero están mejor preparados para el futuro, mientras que los de Wi-Fi 5, más económicos, todavía tienen capacidad para sostener a buen nivel la mayoría de redes. Tendrás que valorar según tus necesidades. Este tipo de equipos te va a durar bastantes años y como en cualquier compra de electrónica está la virtud.

Seleccionamos algunos de los mejores o los que consideramos de más interés por prestaciones / precio incluyendo los fabricantes principales. Cualquiera de ellos, como router principal o adicional al que sirve la operadora de servicios a Internet será una gran opción para mejorar las prestaciones de tu red local.

ASUS RT-AX89X

Uno de los mejores routers domésticos que el dinero puede pagar. Su diseño «arácnido» con ocho antenas externas y el número de puertos ya deja claro que está destinado a gestionar redes de altas prestaciones, para cualquier tarea aunque el fabricante lo enfoca a siempre presente Gaming. En el apartado de la red inalámbrica WLAN destaca el soporte para Wi-Fi 6 logrando un ancho de banda impresionante de 6.104 Mbps sumando todas las bandas. El apartado de la LAN es igual de espectacular, con dos enlaces ascendentes de 10 GbE (configurables), un enlace ascendente WAN de 1 GbE y ocho enlaces descendentes LAN de 1 GbE.

También ofrece dos puertos USB 3.1 tipo A de 5 Gbps; funciones de seguridad avanzadas WPA3-Personal y WPA2-Enterprise y las tecnologías más avanzadas en routers. Su precio está a la altura de su calidad y prestaciones y se eleva a 492 euros. A cambio, un router a la última para muchos, muchos años. En el mismo enlace tienes modelos más económicos como el ASUS RT-AX82U con Wi-Fi 6 por 174 euros.

AVM FRITZ!Box 7590

Uno de los mejores routers de este prestigioso fabricante alemán. Ofrece banda dual 4×4 Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5 con MIMO multiusuario para alcanzar un rendimiento combinado de 2.533 Mbps. Cuenta con cuatro puertos LAN Gigabit y 2 puertos USB 3.0, un puerto WAN Gigabit compatible con módems de cable o fibra óptica y dos conexiones para teléfonos analógicos o fax.

Está preparado para trabajar con las últimas tecnologías del sector, incluido Wi-Fi Mesh; telefonía DECT para teléfonos y aplicaciones de domótica; funciones de control parental; servidor multimedia; FRITZ!Nas, acceso inalámbrico para invitados y soporte de las aplicaciones FRITZ!Apps integrado en un ecosistema muy bien soportado con el sistema operativo FRITZ!OS al frente. Está disponible en el canal español, actualmente por 236 euros.

Netgear RAX120

Otro modelo, como el ASUS, tope de gama en prestaciones de los que soportan Wi-Fi 6 y con el diseño espectacular que ves en la imagen. El router está diseñado para proporcionar 12 conexiones para 60 dispositivos al mismo tiempo. El enrutador ofrece cuatro flujos de 6 GHz, cuatro flujos de 5 GHz y cuatro flujos de 2,4 GHz, lo que amplía la capacidad de las redes para acomodar más dispositivos y ofrecer hasta 1200 + 4800 Mbps.

Su diseño está a la vista y es muy atractivo a nivel visual, con las antenas exteriores cubiertas por dos paneles a modo de caza de Star Wars… Además de Wi-Fi, cuenta con cinco puertos Ethernet Gigabit con velocidad 2.5G, dos puertos USB 3.0 para dispositivos externos y todo tipo de funciones, Beamforming+, Smart Connect, OFDMA, comandos de voz Amazon Alexa y más. Actualmente está rebajado un 23% y tiene un precio de 409 euros. Sobre la misma serie, Netgear ofrece alternativas más económicas como el AX6600 por 299 euros.

D-Link DIR-X5460

Otro con soporte Wi-Fi 6 en esta caso para la gama media del mercado. Ofrece un ancho de banda total de 5,4 Gbps (4800 Mbps + 600 Mbps) combinando la doble banda combinada de 5400 Mbps y tecnología MU-MIMO para envío simultáneo a múltiples dispositivos conectados. Cuenta con un puerto WAN Gigabit y 4 de red LAN y Gigabit (1000 Mbps) y dos puertos USB 3.0.

Como los anteriores soporta OFDMA para aumentar el número total de dispositivos a los que puede conectarse de forma simultánea, cuenta con un asistente de VPN para redes privadas virtuales, cifrado WPÂ 3, soporte para redes de malla y control desde dispositivos móviles o por control de voz con Alexa o Google Assistant. Está disponible con un precio de 210 euros. Contenido para las prestaciones de esta gama media.

TP-Link Archer AX6000

Otro de los fabricantes de referencia en productos de redes para consumo con un catálogo amplísimo en todos los segmentos. El modelo que seleccionamos dispone de un procesador quad-core de 1.80 GHz y 1 GB de RAM para asegurar el rendimiento máximo en toda la red y soporta Wi-Fi 6 para ofrecer velocidades de hasta 1.148 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 4.804 Mbps en la banda de 5 GHz.

Muy bien servido en el apartado de la LAN, cuenta con un puerto 2.5 gbps WAN y 8 puertos gigabit LAN. No faltan dos puertos USB 3.1, soporte para OFDMA y MU-MIMO ascendente y descendente, y 8 antenas externas de alta ganancia que prometen aumentar la señal para que llegue a todo el hogar. La seguridad está potenciada con WPA 3 y el software TP-Link HomeCare conectado con una base de datos de amenazas actualizada en vivo por Trend Micro. Está disponible por 282 euros. Como alternativa similar, te proponemos el TP-LINK Archer C5400X y si buscas algo más económico de este fabricante tienes lo que quieras, porque ofrece routers Wi-Fi 5 de la serie Archer por apenas 60 euros.

Google Nest WiFi

Es la última propuesta del gigante de Internet para mejorar los accesos a Internet en el hogar mediante una solución de red inalámbrica completa e integrada. Sigue los pasos del Google Wifi original y lo mejora a todos los niveles, incluyendo el router y los puntos de acceso necesarios para garantizar la mejor cobertura en cualquier punto de la vivienda. Funciona sobre Wi‑Fi 5 dual simultáneo (2,4 y 5 GHz) y puede dar servicio a 100 dispositivos conectados.

Una solución «todo en uno» que ofrece lo necesario para cubrir todo el hogar, ya que se trata de un sistema escalable que crea una red en malla, prometiendo una señal segura, estable y sin interrupciones en toda la vivienda. A destacar que el punto de acceso Nest Wifi incluye funciones de altavoz inteligente, está conectado con el asistente de Google y permite poner música, gestionar la red Wi‑Fi, realizar consultas o controlar otros dispositivos conectados mediante comandos de voz. Tiene un precio de 139 euros, mientras que el paquete de dos unidades cuesta 275 euros. Puedes ver un análisis completo en este enlace.

devolo Magic 2 Wifi next

No queríamos terminar este especial sin incluir alguna de las alternativas existentes con la tecnología PLC que permite transmitir señales de comunicaciones a través de la instalación eléctrica convirtiendo cualquier toma de corriente en un punto de acceso de alta velocidad. Esta solución de devolo soporta el último estándar de red doméstica Gigabit G.hn, permite crear redes Wi-Fi Mesh de alto rendimiento, fiabilidad, y cobertura para dotar de conectividad a un mayor número de dispositivos y alcanzar con unidades individuales cualquier diseño de vivienda por amplio o complicado que sea.

Su facilidad de instalación y uso evitando tirar cables por todo el hogar es otro de sus aspectos destacados, lo mismo que su posibilidad de extender la red local Ethernet y su software de acceso y gestión. devolo ofrece esta solución Magic en dos versiones para adaptarse a las necesidades de cobertura del usuario. En todos los casos, se pueden adquirir adaptadores complementarios para cubrir el tamaño de cualquier vivienda o diseños con varias plantas. Tienes kits en oferta con 1 LAN y 1 WiFi desde 175 euros a los que sumar todos los adaptadores que necesites. Si te interesa revisa este análisis.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.