Los 15 mejores juegos gratis para Nintendo Switch

Más allá de las numerosas demos jugables disponibles en la Nintendo eShop, podremos encontrar un amplio catálogo de juegos gratis para Nintendo Switch a los que podremos jugar sin limitación y sin ningún coste, pudiendo disfrutar incluso de sus modos online con otros jugadores sin la necesidad de estar suscritos al servicio de Switch Online.

Es por eso por lo que hemos querido realizar un pequeño recopilatorio con algunos de los títulos más interesantes, tratando de cubrir el máximo número de géneros posible, ofreciéndoos una forma de sacarle el máximo partido a la consola sin tener que pagar un solo euro.

Así pues, comenzaremos por los juegos gratis para Nintendo Switch exclusivos de la consola portátil, entre los que encontraremos algunas de las licencias más conocidas de la compañía además de nuevas IPs, y algunos títulos que apuntan a mantenerse activos incluso tras la futura llegada de la nueva Switch Pro.

Ninjala

En un punto a medio camino entre Splatoon y Super Smash Bros., Nintendo nos sorprende ahora con este juego de combates multijugador en el que tomaremos el papel de unos jóvenes ninjas, cada unos con sus propias habilidades y poderes especiales. Y es que además del gran parecido gráfico, uno de sus mayores puntos fueres es la gran adaptación de la violencia para el público de menor edad, sustituyendo las armas por sticks de gomaespuma y enormes bolas de chicle.



Super Kirby Clash

La adorable bola rosa vuelve con una nueva aventura cooperativa para hasta cuatro jugadores, en la que debemos derrotar a todo tipo de enemigos y temibles jefes, combinando las habilidades especiales de las cuatro clases diferentes, y una variedad de armas, armaduras y otros recursos que podremos ir mejorando tras cada combate.



Pokémon Quest

Un título basado en el sistema táctil de la portátil de Nintendo, hasta ahora bastante desaprovechado. Este juego nos permite crear y dirigir nuestro propio escuadrón, formado por hasta 3 Pokémons, y que tendrán forma de cubo (al más puro estilo gráfico de Minecraft). Explorando una nueva región, la isla Tumblecube, nos iremos enfrentando contra distintos Pokémons salvajes para acumular tesoros y experiencia.

Se trata de un RPG muy básico en el que iremos recibiendo experiencia al combatir contra los enemigos, y podremos ir mejorando a nuestros Pokémons hasta hacerlos evolucionar. Pokémon Quest cuenta además con un sistema de piedras que nos permitirán jugar con el poder y las características de nuestros compañeros, creando nuestro propio estilo de juego. Además, cada uno contará con su propio estilo de combate, enfocados en cuerpo a cuerpo o a distancia, dándonos una mayor versatilidad a la hora de crear nuestro escuadrón ideal, además de sus ya conocidos atributos especiales.



Pokémon Café Mix

Un juego de puzles cuya mecánica principal se basa en cocinar platos, de cafés a tartas, pasando por otros más complejos, para los clientes de nuestro establecimiento Pokémon. El proceso se basa en usar la pantalla táctil ) para juntar iconos Pokémon y moverlos en un número limitado de movimientos, y así ir completando los diferentes rompecabezas que nos van planteando.

Por otra parte, la Nintendo Switch también cuenta con una buena cantidad de títulos gratuitos compatibles con otras plataformas, muchos de ellos incluso con la posibilidad del juego cruzado multiplataforma, que nos permitirá jugar con cualquiera que no tenga la consola portátil.



Apex Legends

Una de las más recientes incorporaciones al plantel del a consola portátil de Nintendo, el exitoso battle royale que se gestó originalmente como un pequeño spin-off de Titanfall y que no tardó en labrarse su propia personalidad y público, finalmente hará su aterrizaje junto con un juego cruzado total entre plataformas.



Spellbreak

¿Te gusta Fortnite pero no se te dan bien las construcciones? ¿Eres más de fantasía clásica que de armas de fuego? Pues estás de suerte, ya que este juego combinará lo mejor del battle royale de moda con el cambio de ambientación a un mundo de fantasía medieval donde sustituiremos las armas por distintos tipos de magia elemental, que podremos usar en combinación con nuestro compañero de escuadra, creando todo tipo de fenómenos. A título personal una de los juegos gratis para Nintendo Switch más interesantes para descubrir.



Rogue Company

Un juego de disparos en tercera persona y acción táctica, con un concepto bastante similar a la de títulos como Counter Streike, en el que dos equipos de hasta cuatro personas se enfrentarán en diferentes rondas con objetivos como la eliminación del equipo contrario, el dominio de zonas, u otras misiones especiales. Sin embargo, en este juego con taremos con el añadido de diferentes agentes de élite, cada uno con sus propias armas y habilidades, otorgándole un factor táctico adicional.

Además, contaremos con juego y progresión cruzada con el resto de plataformas, disponible también en PC (exclusivo de Epicx games



World of Tanks Blitz

Poco se puede decir sobre este título de acción táctica con tanques que no se sepa ya, y es que se trata de uno de los free-to-play más conocidos de los últimos años, gozando todavía de una amplia cantidad de jugadores. Aunque se trata de una variante limitada a batallas que enfrentan a dos equipos de sietes jugadores cada uno, con un repertorio de más de 300 vehículos acorazados de la Segunda Guerra Mundial.



Warframe

Otro gran clásico que no podía faltar en entre nuestros juegos gratis para Nintendo Switch. Las actualizaciones que ha recibido, tanto a nivel técnico como de contenidos, lo han mantenido como uno de los mejores juegos de rol de acción cooperativo que podemos encontrar ahora mismo bajo el modelo free-to-play. Sus posibilidades, tanto por contenido y comunidad como a nivel jugable, son tan enormes que si empiezas ahora mismo tendrás por delante meses de aventuras y de diversión.



Paladins

Tras su gran éxito en PC, Hi Rez Studios se animó a lanzar también su último gran proyecto en consolas. Se trata de Paladins: Champions of the Realms, un juego de acción multijugador que pone a los jugadores a controlar héroes para formar equipos y pelearse entre sí en escenarios con una estética colorida y una perspectiva en primera persona.



SMITE

Uno de los MOBA más veteranos y exitosos del género, con un largo recorrido en los eSports que ha hecho que su fórmula esté muy pulida y contenga multitud de contenidos, para ofrecer un free-to-play realmente completo. Desde una perspectiva en tercera persona encarnamos el papel de un dios mitológico y lo hacemos combatir en escenarios, usando poderes y tácticas contra otros jugadores y sus ejércitos.



Dauntless

Si el reciente lanzamiento de Monster Hunter Rise te ha hecho recuperar parte de esa emoción por los juegos de exploración y cacería de monstruos, no puedes perderte este título. Y es que además tiene juego cruzado con PS4, Xbox One y PC (exclusivo para Epic Games), con un progreso cruzado que nos permitirá continuar nuestra partida desde cualquiera de las plataformas en cualquier momento.



Skyforge

Uno de los pocos MMO disponibles entre los juegos gratis para Nintendo Switch, conocido por su gran éxito en dispositivos móviles, que nos llevará a encarnar y desbloquear el poder de los Inmortales para defender el planeta Aelion, cambiando instantáneamente entre las 18 clases únicas para luchar contra los invasores más allá de las estrellas.



Brawlhalla

Un juego de lucha en 2D con toques de plataformas y humor, donde los jugadores deberán luchan por la gloria en los pasillos del Valhalla, con un repertorio de hasta 40 personajes únicos (con colaboraciones locas de otras sagas clásicas de Ubisoft) y unos modos de juego para un jugador, cooperativo, así como modos competitivos online y en local.



Asphalt 9: Legends

El laureado juego de carreras llega a la portátil de Nintendo con todo su repertorio de superdeportivos de fabricantes de alto standing como Ferrari, Porsche, Lamborghini o W Motors, entre otros, con los que podremos competir a través de numerosas ubicaciones de todo el mundo.



Nintendo Entertainment System y Super Nintendo Entertainment System

Por último, como mención extra en este listado de juegos gratis para Nintendo Switch, no podemos dejar de destacar los emuladores de estas dos consolas clásicas de la compañía, que nos dan acceso a casi 40 juegos de la clásica consola de 8 bits de Nintendo como Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Dr. Mario y Donkey Kong, entre otros; y un amplio surtido de juegos de la mítica consola de 16 bits, con títulos inolvidables como Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid o Star Fox.

Así pues, la gran diferenciación de estos programas es que, si bien el acceso a estos juegos será totalmente gratuito, en este caso dependerá de que seamos suscriptores del servicio de pago Nintendo Switch Online.