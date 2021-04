Sin lugar a dudas, jugar online puede ser una experiencia fantástica acompañados de la gente adecuada, pero también una auténtica tortura si la comunidad es tóxica y cada pocos minutos tenemos que soportar insultos o palabras malsonantes. Bleep es un proyecto que Intel lanzará próximamente que utiliza la Inteligencia Artificial para mitigar este problema.

La compañía californiana lleva más de dos años trabajando en Bleep y es fruto de la colaboración con Spirit AI, una firma especializada en el desarrollo de software que elimina lenguaje abusivo de los chats de texto. El reto ahora es construir una solución que haga lo mismo con la voz y en tiempo real.

Hace unos días, los asistentes a la GDC 2021 Showcase pudieron asistir a la conferencia Billions of Gamers Thousands of Needs Millions of Opportunities donde Intel mostró una demo de Bleep en fase beta. El software es capaz de reconocer y eliminar o sustituir expresiones o palabras ofensivas en tiempo real, por el momento solo en inglés.

Además, Bleep es personalizable. El usuario podrá decidir si quiere oir o no determinandas expresiones y la intensidad de las mismas. Algunos ejemplos que hemos visto son abuso verbal, racismo y xenofobia, groserías, odio a la comunidad LGBTQ+ o lenguaje sexualmente explícito. En cada categoría podemos elegir entre ninguno, algunos, la mayoría o todos.

Es obvio que Bleep no va a solucionar un problema que va mucho más allá de elegir «cuánto racismo quieres soportar» moviendo una barrita como reconoce la misma Intel pero, al mismo tiempo, consideran que es un paso más en la dirección correcta y que permitirá a los jugadores controlar mejor su experiencia.

Roger Chander, vicepresidente de Intel, ha asegurado en un comunicado que la versión beta de Bleep estará disponible en equipos portátiles y sobremesa con procesadores Intel de última generación, así que muy pronto podemos probar hasta qué punto una IA puede mejorar nuestras sesiones de juego online.

Más información | VICE