Final Fantasy VII: Advent Children se relanzará en 4K HDR

De todos es sabido que la séptima entrega de la clásica saga de rol de Square Enix, Final Fantasy VII, es una de las favoritas de ambos público y desarrolladores. Tanto es así, que desde su primer lanzamiento hace 24 años, el juego ha recibido no solo ports a otras plataformas, sino entregas paralelas como Crisis Core o Dirge of Cerberus, su exitoso remake para PS4 y PS5, e incluso su propia película de animación 3D.

Recordar que Final Fantasy VII: Advent Children fue la continuación más directa de los acontecimientos del juego original de PlayStation, que ya en su momento nos sorprendió con unos modelos de personajes no sólo lejos de los polígonos del juego original de 1997, sino mucho más cercanos a los de su última entrega Remake.

Y es que de hecho esta última volverá a ser la protagonista con su reestreno, bajo una remasterización completa que nos permitirá volver a disfrutar de la misma en una resolución 4K HDR.

Esta versión remasterizada incluirá todos los contenidos de la versión extendida con 26 minutos extra y más de 1.000 escenas revisadas, remasterizados para alcanzar una resolución hasta los 4K con soporte HDR10, además de nuevas pistas de audio en inglés y japonés regrabadas con audio 5.1, y el soporte general de la tecnología Dolby Atmos.

Además, se incluirá un segundo disco Blu-Ray con algunos contenidos extras adicionales como el mediometraje anime On the Way to a Smile – Episode: Denzel, así como la primera remasterización de película en HD.



Se espera así que esta nueva versión de Final Fantasy VII: Advent Children 4K comience a distribuirse a partir del próximo 8 de junio, tan solo dos días por delante de la llegada de Final Fantasy VII Remake: Intergrade a PS5, aunque ya podemos encontrar la película disponible para su pre-compra a través de Amazon, bajo un precio base de 31 dólares.

Aunque quizás sea mejor esperar a completar esta segunda parte del Remake para ver el film, ya que si ya en su día a muchos les costó terminar de comprender y enlazar los sucesos de la misma con el juego, tras la ligera reestructuración vista en Final Fantasy VII: Remake, es posible que muchos de los fans que sólo conozcan esta última entrega tengan incluso más problemas para seguir el hilo argumental.