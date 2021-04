Tal y como estaba ya previsto, durante este fin de semana ha tenido lugar el evento Fan Preview de Age of Empires, en el que, tras un buen periodo de silencio, hemos podido conocer nuevos detalles sobre la próxima entrega de la mítica saga de estrategia en tiempo real, Age of Empires IV, adelantando un nuevo tráiler con imágenes reales del juego, una ventana para su fecha de lanzamiento, e incluso la llegada de una beta de acceso anticipado.

Por lo que hemos visto en el tráiler, muchos elementos de la entrada más popular de la serie, Age of Empires II, parecen estar presentes en Age of Empires IV. Incluyendo hasta ocho civilizaciones en el lanzamiento, hemos podido vislumbrar algunos de los aspectos únicos de cada civilización, revelando la llegada del sultanato de Delhi y el imperio Chino como nuevas adiciones a los ya adelantados anteriormente pueblo mongol o los colonizadores ingleses, y algunos nuevos aspectos sobre las mecánicas de combate.

Unas batallas históricas que parecen de lo más épicas en escala, con aún más credibilidad gracias a su entorno histórico que debería hacer que las batallas sean aún más fascinantes. Además, el juego incluirá algunos nuevos añadidos como las físicas implementadas de destrucción de entornos, con las que literalmente veremos desplomarse murallas y edificios.

No obstante, han sido ya numerosos fans los que han señalado el notorio cambio gráfico del juego, comparando los modelos de las primeras entregas con los mostrados en este tráiler. Y es que es cierto que parece que muchas de las unidades básicas hayan sido simplificadas a unos diseños y colores menos realistas, aunque no significa realmente un paso atrás a nivel gráfico.

Una polémica que nos recuerda al sonado cambio estético de The Legend of Zelda: The Wind Waker, criticado inicialmente por optar por gráficos «toon» más sencillos en lugar de un mayor realismo, para más tarde convertirse en una de las entregas favoritas de los fans.

Además, Age of Empires IV no sólo llegará bajo estos cambios visuales, sumando también una nueva interfaz de usuario, sino como una entrega totalmente nueva dentro de esta saga, con una gran cantidad de nuevas mecánicas además de la nueva jugabilidad de la campaña.

Por el momento se han confirmado hasta cuatro campañas históricas, unos diseños asimétricos para las diferentes civilizaciones, así como algunos detalles estratégicos que harán un nuevo uso de la niebla de guerra, pudiendo por primera vez esconder tropas entre los árboles para realizar emboscadas.

Por último pero no menos importante, el final de este pequeño vídeo de cinco minutos nos deja sin duda una de las mejores noticias: su fecha de lanzamiento. Y es que Age of Empires IV ha confirmado ya su lanzamiento oficial para este mismo otoño, disponible a través de Steam y Microsoft Store, además de su presencia como parte de la suscripción a Xbox Game Pass para PC desde su primer día de disponibilidad.

Aunque todavía más interesante es el hecho de que Relic Entertainment esté ya preparando una beta cerrada anticipada, instando la propia desarrolladora a los jugadores interesados ​​a registrarse como «Age Insider» en su sitio web oficial para tener la oportunidad de obtener acceso.