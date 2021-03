A falta de poder dar el salto a la nueva generación de consolas, Microsoft parece estar trabajando en que sus nuevos títulos sigan llegando a sus jugadores a través de otros métodos como el streaming, reforzando su servicio de juegos en la nube xCloud, ahora renombrado Xbox Game Pass Ultimate.

Y es que hasta cierto punto, xCloud busca ponerse al día con Stadia y GeForce NOW en la compatibilidad con resoluciones. Hasta ahora, el servicio de transmisión de juegos de Microsoft había estado marcado por su límite de 720p para ser más eficiente en el ancho de banda y el rendimiento, pero desafortunadamente, eso también significaba que los juegos no se podían llegar a disfrutar más allá de unas resoluciones medias bastante justas, lejos de la experiencia que buscan los jugadores actualmente.

Sin embargo, parece que finalmente Microsoft estaría buscando poner fin a esta pequeña desventaja, ya que tal y como han compartido desde Windows Central, el equipo de Xbox estaría ya ultimando las pruebas para incorporar esta actualización hasta los 1080p.

Un salto que podría deberse al salto generacional de sus consolas, que pese a la actual falta de stock para los usuarios, podrían estar siendo destinadas para migrar la plataforma de xCloud de las actuales Xbox One a las notablemente más potentes Xbox Series X. Algo que de nuevo explicaría por qué la compañía habría adelantado una escasez de unidades hasta mediados de este año. Y es que además de haber gozado de uno de los mejores lanzamientos de su historia, Microsoft podría estar excusando su falta de stock en la también presente escasez de PS5.

scoop: here’s a look at Microsoft’s unreleased xCloud app for Windows. This app lets you stream Xbox games from an Xbox Series X / S console, or from xCloud. Full details here: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO

— Tom Warren (@tomwarren) February 27, 2021