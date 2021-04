Discord es, sin duda, uno de los servicios de moda. De la mano del boom de Twitch y de los juego online del año pasado (el éxito de Among Us también lo fue para Discord), esta plataforma de comunicación ha sabido sacar mucho partido a las circunstancias, pasando de ser un servicio prácticamente desconocido a estar en boca de todo el mundo e, incluso, de que Microsoft se esté planteando su adquisición y que, además, desee cerrar la operación tan pronto como sea posible.

Aunque en su momento Discord nació como plataforma directamente relacionada con los juegos, con el paso de los años su uso se ha ido extendiendo y, por ejemplo, ya son muchísimas las comunidades de streamers que cuentan con su propio servidor de Discord, e incluso grupos de amigos han creado sus propios espacios o, recientemente, la comunidad de moderadores de canales de Twitch ha comenzado a organizarse y colaborar entre sí a través de un servidor dedicado a tal fin. En mi caso, por ejemplo, el grupo de amigos con los que juego a Minecraft, Phasmophobia y otros, nos organizamos y reunimos en un servidor privado de Discord.

Esto ha ocasionado, claro, que el contenido de los servidores sea mucho más diverso, lo que en algunos servidores tenga cabida contenido específico para mayores de 18 años (sexual, violento, etcétera). Para evitar el acceso de menores, dichos servidores son marcados como NSFW (Not Safe For Work), y el usuario debe confirmar que quiere acceder al mismo, asumiendo la responsabilidad que eso conlleva. Siempre que accedes a un servidor o un canal de Discord con esta etiqueta, debes confirmar la operación.

Esto, sin embargo, no parece ser suficiente para Apple, que parece decidida a decidir qué podemos y qué no podemos ver los usuarios de sus dispositivos móviles. Y es que, como podemos leer en Engadget, los usuarios que intenten acceder a servidores de Discord etiquetados como NSFW desde la app para iPhone y iPad no podrán hacerlo. Ninguna de las compañías, ni Discord ni Apple, han confirmado que sea por decisión de los de Cupertino, pero dado que la app para Android sí que sigue permitiendo entrar en esos servidores, creo que la explicación está más que clara.

No volveré a entrar en el eterno debate sobre quién es el responsable de los contenidos a los que acceden los menores, y tampoco en el de los pasos que se podrían dar en lo relacionado a la gestión de los permisos parentales. Me centraré, sencillamente, en que me resulta un tanto agotador que una tecnológica se considere con el derecho a decidir a qué contenidos puedo acceder. Me parece perfecto que se muestren mil avisos, y que si un dispositivo está configurado indicando que lo emplea un menor, se limite a qué puede accederse desde el mismo, pero me agota cada día más que Apple se erija en autoridad moral para determinar qué puedo ver y qué no.

Esto no es algo nuevo, ya en 2010 escuchamos a Steve Jobs afirmar que una de las principales razones por las que no se permitían en el iPhone apps desde fuera de la App Store era la pornografía, «You know, there’s a porn store for Android. You can download nothing but porn. You can download porn, your kids can download porn. That’s a place we don’t want to go – so we’re not going to go there«, dijo Jobs. Lo de Discord de hoy no es más que una continuación de dichas políticas.

Si eres usuario de iPhone y/o iPad y quieres seguir accediendo a servidores de Discord identificados como NSFW todavía tienes una alternativa, hacerlo desde el navegador a la versión web de Discord. Y esto hace todavía más ridícula esta censura de los grupos, pues cualquier adolescente con curiosidad tardará menos de cinco minutos en encontrar esta vía alternativa. Sin embargo, vuelvo a recordar que NSFW no es solo pornografía. También puede referirse a violencia, a humor negro y a otros muchos contenidos que, sin ser adecuados para menores, son totalmente legítimos para adultos.