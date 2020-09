Durante el último mes no hemos dejado hablar del repentino y enorme éxito de Among Us, este divertido juego cooperativo que con un funcionamiento muy similar al de un clásico juego de niños, se ha convertido en uno de los juegos más descargados de este 2020. Sin embargo, parece que su éxito no ha sido sólo de puertas adentro, sino que ha supuesto un enorme empujón para otras plataformas como Discord.

La razón por la que las descargas de Discord y la popularidad de Among Us están vinculadas, por supuesto, es que el funcionamiento del juego requiere de un chat de voz en el que chatear con tus compañeros de equipo de la manera más fácil y accesible posible, para poder encontrar (o engañar al resto) en la búsqueda de los impostores.

Además de la gran popularidad con la que ya contaba la herramienta entre los jugadores, e incluso muchos de los streamers. Y es que otra de sus grandes ventajas es su fácil integración con Twitch, la cual permite que tanto profesionales como aficionados puedan retransmitir sus partidas al mundo.

Pasando así a las cifras, según ha compartido recientemente Adam Blacker de Apptopia: «Discord ha alcanzado un nuevo récord histórico para las descargas de aplicaciones móviles todos los días desde el 5 de septiembre«.

Tal y como podemos ver arriba, desde su lanzamiento en 2015, las descargas diarias de Discord se mantenían bajo un crecimiento constante bastante prometedor, en el que más allá del explosivo aumento experimentado durante la pandemia y los primeros meses de confinamiento, donde ya experimentó una primera duplicidad, el «descubrimiento de Among Us» ha supuesto un nuevo empujón que ha logrado alcanzar las 800.000 descargas y nuevos usuarios diarios durante el último mes.

