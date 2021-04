El canal oficial de PlayStation en Youtube ha confirmado la fecha de lanzamiento, y las mejoras gráficas, que traerá Days Gone en su versión para PC, una adaptación muy esperada que generó una gran expectación desde el momento en el que empezó a ser objeto de numerosos rumores.

Days Gone llegará a PC el 18 de mayo, y refuerza el precedente que sentó Horizon Zero Dawn en todo lo relativo a la nueva estrategia de Sony con los «exclusivos» de PlayStation. Salvo sorpresa, la compañía llevará buena parte de sus franquicias exclusivas a PC, una plataforma que, a diferencia de Xbox Series X-Series S, no parece ser considerada como «competencia directa» por parte de la compañía japonesa.

No debería sorprendernos. El desarrollo de juegos triple A es cada vez más caro, y esto hace que resulten cada vez más difíciles de rentabilizar. Al lanzar un juego triple A como exclusiva temporal de PlayStation, Sony da un privilegio claro a sus usuarios y, posteriormente, puede terminar de amortizar los costes de desarrollo llevándolos al PC. La idea de exclusividad se ve diluida frente a los usuarios de compatibles, pero no frente a los jugadores de Xbox.

Days Gone: un vistazo a sus mejoras gráficas

Volviendo a la versión de Days Gone para PC, en el vídeo adjunto podemos ver que Sony ha introducido mejoras gráficas importantes, y que gracias a ellas podremos disfrutar de este juego a otro nivel. Podéis creerme, sé muy bien de lo que hablo, ya que recientemente lo terminé en PS4 y la calidad gráfica que he visto en el vídeo esta en otro nivel.

Lo que más impacta, desde el principio, es la nitidez que muestra Days Gone en PC, algo que es lógico ya que el juego funciona en 4K nativo, tiene un mayor nivel de filtrado anisotrópico y utiliza texturas de alta calidad. No hay ni rastro de ese toque borroso que tiene la versión de PS4. Por otro lado, también se han mejorado otros aspectos importantes, como la distancia de visión y la distancia de aparición de la vegetación.

La tasa de fotogramas por segundo está desbloqueada, otra mejora muy importante que nos permitirá jugarlo con tasas de más de 60 FPS, siempre que nuestro equipo esté a la altura. Para que os hagáis una idea de la diferencia que marca esto, os recuerdo que Days Gone en PS4 podría caer por debajo de los 20 FPS cuando nos enfrentábamos a hordas de engendros, o cuando nos movíamos con la moto a gran velocidad en zonas muy cargadas.

Por último, Days Gone también ofrecerá soporte de monitores con formato 21:9, y un modo fotografía con súper resolución que nos permitirá hacer capturas de pantalla de alta calidad. Tengo claro que lo voy a volver a jugar en PC, ¿y vosotros?

¿Qué debe tener mi PC para poder mover Days Gone?

En este artículo ya tuvimos la ocasión de ver los requisitos mínimos y recomendados, así que si no pudiste verlo en su momento, te invito a que le eches un vistazo. Partiendo de las especificaciones oficiales que hemos visto, parece que el SSD será imprescindible para que todo se mueva con fluidez, para que no tengamos problemas de popping y de carga de texturas, y para que los tiempos de carga sean mínimos.

Por lo que respecta al resto de especificaciones, un PC que cumpla con los requisitos mínimos debería ser capaz de mover Days Gone en calidad alta, o puede que muy alta, manteniendo resolución 1080p y una buena tasa de FPS. Sin embargo, para moverlo en 1440p, lo más seguro es que necesitemos una RTX 2060-GTX 1080 o una Radeon RX 5700-Radeon RX Vega 64 para jugar con todas las garantías.

Si queremos moverlo en 4K, creo que a partir de una RTX 2070 Super o de una RX 5700 XT deberíamos conseguir un buen resultado si ajustamos la calidad en niveles medios o altos. Para moverlo en calidad muy alta en 4K con un buen nivel de fluidez, debería bastar con una RTX 3060 Ti-RTX 2080 Super o una RX 6700 XT-Radeon VII.