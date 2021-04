Comprar una tarjeta gráfica se ha convertido, hoy por hoy, en algo prácticamente imposible. Ya hemos hablado de este tema en muchas ocasiones, de hecho recientemente publicamos este artículo donde vimos que la propia CFO de NVIDIA, Colette Kress, confirmó que la escasez de tarjetas gráficas se mantendrá, como mínimo, durante todo 2021, así que aquellos que querían renovar dicho componente no tendrán más remedio que armarse de paciencia.

En mi caso, no necesitaba realmente cambiar de tarjeta gráfica. A finales de 2019 compré una RTX 2080 Super que encontré a buen precio, y aproveché para adquirir también un monitor nuevo, concretamente un ASUS ROG curvo de 31,5″ con resolución 1440p, 144 Hz y G-SYNC compatible. La RTX 2080 Super funcionaba de maravilla, y debo decir que la disfruté muchísimo durante todo el tiempo que la tuve, pero desde el momento en el que NVIDIA anunció la RTX 3080 tuve claro que quería una, y que no iba a esperar.

Me hice con una RTX 3080, concretamente el modelo Founders Edition, ya que me encantaba el diseño y la calidad de construcción, y vendí la RTX 2080 Super por una cifra más que razonable, así que el gasto real que tuve que hacer fue muy pequeño. Ahora sé que, si hubiese esperado para vender la RTX 2080 Super, le habría sacado mucho más dinero, pero en aquél momento era imposible prever esta situación, y la realidad inminente apuntaba más a una devaluación de aquella por la cercanía de, por entonces rumoreada, RTX 3060 Ti.

¿Qué tarjeta gráfica utilizas y cuál te gustaría comprar?

Sí, he hecho un poco de trampa y os he lanzado dos preguntas, pero son muy sencillas y creo que pueden dar para una animada conversación en los comentarios. En mi caso, utilizaba la RTX 2080 Super y me hice con la RTX 3080. Obvia decir que he notado una mejora enorme en términos de rendimiento, sobre todo cuando activo el trazado de rayos, y también estoy mejor preparado para mover los títulos de nueva generación que irán llegando próximamente.

De no haber podido comprar la RTX 3080 no habría cambiado de tarjeta gráfica, estoy convencido, me habría quedado con la RTX 2080 Super, puesto que la RTX 3090 se me iba de presupuesto, y la RTX 3070 no marcaba una mejora de rendimiento lo bastante grande como para justificar una renovación. Hoy, viendo el valor creciente que tiene el DLSS 2.0 y lo mal que rinden las RX 6000 al activar trazado de rayos, tengo claro que habría tenido gráfica para bastante tiempo.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué tarjeta gráfica utilizáis y cuál os gustaría comprar si estuviese disponible a su precio normal? Nos leemos en los comentarios, ¡qué tengáis un buen fin de semana!