No hay duda de que la GeForce RTX 3090 es, de momento, la tarjeta gráfica más potente que existe en el mercado de consumo general. NVIDIA la ha publicitado como una solución capaz de mover juegos en resolución 8K, y lo cierto es que no le falta razón, dicha tarjeta puede mover algunos títulos en dicha resolución de forma nativa manteniendo un buen nivel de fluidez, pero en otros casos tiene que recurrir a la tecnología DLSS 2.0.

Como recordarán nuestros lectores habituales, el DLSS 2.0 es una técnica de reescalado y reconstrucción inteligente que selecciona y combina un conjunto de imágenes concretas, renderizadas con una resolución inferior a la nativa, para conseguir una imagen final de alta calidad que logra, en algunos casos, mejorar el resultado que obtendríamos utilizando resolución nativa. Control y Death Stranding son dos claros ejemplos de lo bien que funciona el DLSS 2.0.

Desde TweakTown han querido poner a prueba la GeForce RTX 3090 con el juego más exigente que existe a día de hoy en PC, Cyberpunk 2077, y lo han configurado en calidad máxima, trazado de rayos incluido, y resolución 8K. ¿Puede la GeForce RTX 3090 mover Cyberpunk 2077 con esos ajustes? Pues sí, gracias al milagro del DLSS 2.0 logra, como podemos ver en las gráficas adjuntas, una media de 31,3 fotogramas por segundo, y unos mínimos de 26,3 fotogramas por segundo. Bajar de 30 FPS no es nada agradable, no empezaremos a notar tirones realmente graves hasta que no caigamos por debajo de los 25 FPS, así que podemos considerar este resultado como aceptable.

¿Qué resultado logra la GeForce RTX 3090 sin trazado de rayos? ¿Y sin DLSS 2.0?

Sin trazado de rayos, y sin DLSS 2.0, la GeForce RTX 3090 obtiene una media de 10,7 fotogramas por segundo, con mínimos de 8,8 fotogramas por segundo. Sí, esto quiere decir que estamos ante un pase de diapositivas. Con trazado de rayos activado y DLSS 2.0 desactivado, la media de fotogramas por segundo se reduce a 6,6, y el mínimo a 4,8.1

Por contra, si desactivamos el trazado de rayos y mantenemos activado el DLSS 2.0 la media sube a 38 fotogramas por segundo, y los mínimos se mantienen en 30,6 fotogramas por segundo. Tened en cuenta que el DLSS 2.0 se ha configurado en modo ultra rendimiento para poder alcanzar ese nivel de rendimiento.

Echando un vistazo al consumo de memoria gráfica nos encontramos con algo muy interesante, y es que los 24 GB de GDDR6X que monta la GeForce RTX 3090 se quedan muy justos para mover Cyberpunk 2077 en 8K con calidad ultra, trazado de rayos y DLSS 2.0 desactivado, ya que el juego registra un consumo total de 23,2 GB de memoria gráfica. Activar el DLSS 2.0 en modo ultra rendimiento reduce el consumo a 13,7 GB.

Está claro que todavía falta mucho para que se estandarice el gaming en 8K, de hecho todavía nos encontramos en la transición hacia el 4K, pero no deja de ser un logro importante que me recuerda, y mucho, a cuando empezamos a dar los primeros pasos en el gaming a 4K con las «veteranas» GTX 780 y GTX 780 Ti.