Ya puedes escuchar podcast en Amazon Music España

Ha tardado un poco más de lo esperado, pero por fin puede disfrutar uno de podcast en Amazon Music, y quien dice uno, dice cualquier usuario de la plataforma en España, ya que hace tiempo que esta ampliación del servicio está disponible en otros países de nuestro entorno y más allá, de Estados Unidos a Alemania, México e incluso Japón.

El gigante del comercio electrónico anunció oficialmente el soporte de podcast en Amazon Music a finales del año pasado, porque oficiosamente se sabía desde mucho antes que este era un contenido de interés para la compañía, cuya pretensión por competir con referentes como Apple o Spotify viene de lejos. Pues bien, la ‘batalla’ ha comenzado y no promete nada bueno.

Podcast en Amazon Music

Al igual que sucede con los mencionados Apple o Spotify, pero también con alternativas más recientes y menos extendidas como Deezer, la experiencia de podcast en Amazon Music es la que cabía esperar: una sección independiente en las aplicaciones web y móviles, una gran selección de programas nacionales e internacionales y funciones como guardar y sincronizar el punto de escucha entre sesiones y dispositivos.

En resumen, la experiencia de escuchar podcast en Amazon Music es prácticamente la misma que hacerlo en cualquiera de los servicios de los grandes, como no podía ser de otra manera, con la baza de estar integrado en los dispositivos Echo y poder decirla a Alexa qué te apetece escuchar en un momento dado.

La selección de programas disponibles es otro cantar, y en comparación con por ejemplo Spotify, la oferta es mucho menor y ni siquiera se encuentra programación de las radios autonómicas, aunque probablemente esto cambie más adelante.

Fuera de lo que proveen las radios la oferta es igualmente limitada, aunque es posible encontrar programas independientes -aquellos no exclusivos de alguna plataforma concreta- bastante conocidos y también es de esperar que la cantidad crezca conforme el servicio se asiente. No obstante, escuchar podcast en Amazon Music es como hacerlo en Spotify o Deezer: tienes acceso a lo que añadan y a nada más.

Así que me voy a repetir: utilizar estos servicios es contribuir a «la corrupción de uno de los pilares elementales de la experiencia de los podcast. Al fin y al cabo, un podcast no deja de ser un archivo de audio distribuido mediante sindicación de contenidos. Un programa de radio creado para distribuirse por RSS», y no para ser encarcelado en la aplicación de turno.

Dicho de otra manera, consumir podcast en Spotify, Deezer, Amazon Music, etc., es conformarse con lo que el servicio quiera agregar, sin posibilidad a que uno añada programas externos o tan siquiera a poder exportar las suscripciones cuando se desee cambiar de plataforma. Con una excepción: los programas exclusivos, que en España solo se pueden encontrar en iVoox o servicios de pago como Audible, también de Amazon., pero enfocado en audiolibros y otro tipo de público.

En el caso de los podcast exclusivos es razonable, pues sus autores ganan dinero con eso; en el resto es una mala elección no para los autores, sino para los usuarios. Por ahora, además, podcast en Amazon Music de carácter exclusivo solo los hay en Estados Unidos, si bien la compañía ya ha dado a entender que podría haberlos en el resto de mercados en un futuro cercano.

Por último, hay que recordar que Amazon Music es un servicio ligado a la suscripción de Amazon Prime y que el catálogo musical que incluye es muy reducido en comparación con el de Amazon Music Unlimited, el auténtico competidor de Spotify y cía cuyo precio es similar.