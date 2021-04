Desde su primera llegada, uno de los grandes puntos fuertes y pegas de los smartphones plegables fue su tamaño desplegado, sin faltar bromas y referencias al antiguo término de «phablet». Sin embargo, parece que el verdadero híbrido entre teléfono y tableta estaría por llegar, con la filtración de la futura llegada del Samsung Galaxy Z Fold Tab, el primer tablet plegable de la compañía.

Todo comenzó como una primera patente de Samsung descubierta el pasado 2019, a la que poco a poco, junto con la llegada de sus nuevos terminales plegables, se han ido sumando algunos rumores como el más reciente compartido por GizmoChina, quienes aseguran que el dispositivo no sólo es real, sino que podría llegar al mercado en menos de un año. Unas afirmaciones que llegan de manos del conocido filtrador Yogesh, quien apunta a un lanzamiento durante el primer trimestre de 2022.

Typo’s in this tweet 🤦🏻

*Release time for this Z Tab is Q1 next year and you can read more about this including some other features related to the new SPen and UTG by visiting the link above*

— Yogesh (@heyitsyogesh) April 15, 2021