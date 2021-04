Dos fallecidos a bordo de un Tesla Model S sin conductor

Tras un buen periodo de bonanza, una vez más Tesla ha vuelto a ser el foco de las dudas sobre los nuevos sistemas de conducción autónoma, tras producirse en Estados Unidos el accidente de un Tesla Model S en el que, sin nadie al volante, dos hombres han perdido la vida.

Según los informes preliminares a los que han tenido acceso KHOU y Wall Street Journal, parece ser que el automóvil viajaba a alta velocidad y no pudo girar, lo que provocó que acabase saliendo de la carretera, y finalmente chocase contra un árbol. Sin embargo, lo más curioso de la investigación es la distribución de los pasajeros: uno de los hombres accidentados estaba sentado en el asiento del pasajero delantero, mientras que el segundo, se situaba en uno de los asientos traseros, por lo que tal y como compartía el agente del condado de Harris, Mark Herman, «nadie conducía el Tesla».

A falta de conocer si el vehículo tenía activadas las funciones de asistencia a la conducción, se trataría así del primer choque fatal en el que no había ninguna persona en el asiento del conductor, que se sumaría a la lista de hasta al menos 23 choques relacionados con el piloto automático que están siendo investigados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos.

Durante mucho tiempo ha existido la preocupación de que los usuarios sobreestimen esta tecnología y asuman que pueden quitar las manos del volante, o como en este caso, incluso dejar el asiento del conductor por completo. Sin embargo, incluso la versión beta del «Full Self Driving» no ofrece una autonomía completa, y debe estar listo para tomar el control en cualquier momento dado, llegando incluso el propio automóvil a mostrar mensajes para que el conductor tome el volante si este se deja solo durante demasiado tiempo.

Así pues, todas las miradas están ahora pendientes en las anteriores declaraciones de Elon Musk, quien rechazó las peticiones de sus los ingenieros de Tesla para agregar una mejor monitorización de seguridad cuando un vehículo está en piloto automático, con dispositivos como cámaras de seguimiento ocular o sensores adicionales en el volante, alegando el CEO que esta tecnología resulta «ineficaz».

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S.

“[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact,” Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. “They are positive.” #KHOU11 https://t.co/q57qfIXT4f pic.twitter.com/eQMwpSMLt2

— Matt Dougherty (@MattKHOU) April 18, 2021