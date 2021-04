Con la última celebración de un Galaxy Unpacked en marzo, donde se presentaron los nuevos smartphones de gama media Galaxy A, y tras la reciente «filtración» de la fecha del próximo evento de presentación de Apple, parece que Samsung estaría preparando un nuevo evento para finales de este mismo mes, en el que, tal y como adelanta la propia compañía, se presentará «el Galaxy más poderoso«.

Aunque cabe mencionar que, si bien estos eventos Galaxy Unpacked han estado asociados históricamente con sus teléfonos inteligentes y tabletas, cada vez son más los dispositivos que suman este apellido “Galaxy”, englobando también ahora algunos accesorios como smartwatches y auriculares, e incluso ordenadores portátiles.

Y es que de hecho los principales rumores parecen apuntar a que Samsung se querría sumar a la reciente ola de actualización de portátiles con los últimos procesadores Intel Core de 11ª generación con gráficos Intel Iris Xe, con la posible llegada de nuevos modelos para los Galaxy Book Pro y Galaxy Book 360. Unos portátiles que, además del importante salto técnico, también podrían presentar otro cambio abandonando las recién incorporadas pantallas QLED por unos nuevos paneles OLED, con variantes de pantalla de 13,3 pulgadas y 15,6 pulgadas.

En cuanto al resto de especificaciones avanzadas, se esperarían también varias opciones de configuración variando entre una conectividad solo Wi-Fi, y modelos que sumen las redes LTE y 5G. Según los informes, el Galaxy Book Pro más grande tendrá su propia GPU NVIDIA MX 450 en lugar de apegarse a la tecnología de GPU Xe de Intel. También habrá compatibilidad con S Pen, pero probablemente solo para el Galaxy Book 360.

De hecho, ya son muchos los que han señalado cómo, en el final de este pequeño teaser, el ya clásico cubo destinado a mostrar una parte icónica del producto a presentar, se levanta de una manera muy similar a la que lo haría una pantalla de ordenador portátil. Mientras que otros señalan que las dimensiones del paquete mostrado durante el vídeo tiene un tamaño más relacionado con un teléfono inteligente, remarcando que el lanzamiento del Galaxy Z Flip tuvo lugar en esta misma época durante el año pasado.

No obstante, por el momento no hay nada seguro, por lo que no nos queda más remedio que esperar hasta el próximo 28 de abril a las 16:00 (horario de la península) para ver con qué nos sorprende el gigante surcoreano, quien retransmitirá este Galaxy Unpacked 100% virtual a través de la web Samsung Newsroom y su canal oficial de YouTube.