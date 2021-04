Aunque ya empiezan a subir las temperaturas todavía no podemos confiarnos. Como dice el refrán, hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. Todavía algunas estancias de la casa, aquellas a las que no les da mucho la luz, pueden quedarse frías y necesitaremos poner la calefacción si vamos a pasar rato en ellas y queremos estar cómodos.

Hay diversas formas de calentar una vivienda y, por suerte, un gadget para cada cada una de ellas. En esta ocasión nos centraremos en el starter pack de válvulas inteligente de Netatmo, pensadas para controlar la temperatura en viviendas con calefacción central.

En los bloques de vivienda con calefacción central existe una única caldera para todo el bloque y en cada vivienda el usuario cuenta con su propio termostato para poder regular la temperatura. Debido a este sistema, la mayoría de termostatos inteligentes no pueden ser utilizados con sistema de calefacción central ya que no pueden comunicarse con la caldera. En cambio, con un sistema de válvulas inteligente como el starter pack de Netatmo dispondremos de una calefacción inteligente que podremos controlar desde el móvil.

El starter pack de válvulas inteligente de Netatmo consta de dos válvulas inteligente, un relé, tres adaptadores para radiadores, cuatro pilas para las válvulas y dos reglas para mediar las válvulas de los radiadores de casa.

El funcionamiento es sencillo, el relé se encarga de «comunicarle» a las válvulas la temperatura que nosotros hemos indicado desde la aplicación «Energy» de Netatmo y éstas se encargan de ajustar el flujo de agua caliente hasta que llegue a la temperatura indicada.

Instalación

La instalación es muy sencilla, no se precisa de ningún conocimiento mecánico y no necesitamos ninguna herramienta.

Primero recomendamos instalar la aplicación «Energy» de Netatmo en nuestro smartphone. Enchufamos el relé a las válvulas, se recomienda que se encuentre en una posición central entre las válvulas para que pueda mandar información a las mismas.

Después le ponemos las pilas a las válvulas inteligente, cuando estén puestas una señal de radio parpadeará en la pantalla junto al número 1 y el número dos, esto nos indica el número de cada válvula. La aplicación nos preguntará que válvula queremos configurar, elegimos el número y especificamos de que tipo de habitación se trata, tenemos distintas opciones para elegir y podemos crear una si no se ajusta ninguna. También tendremos que asignarle un nombre a la válvula, que nos ayudará a diferenciarla en el caso de que tengamos varias en la misma habitación. Es importante resaltar que si por algún caso tenemos que cambiar de móvil o cerrar la sesión en la aplicación «Energy», tendremos que volver a configurar las válvulas inteligentes.

En la caja también se nos incluyen ocho aritos adhesivos de colores para ponerles a las válvulas, de forma que las de una habitación sea del mismo color.

Antes de recomendar este pack recomendamos comprobar la compatibilidad de tu radiador con las válvulas inteligentes de Netatmo. En su página lo podéis hacer fácilmente y tienen compatibilidad con la mayoría de marcas de válvulas de radiadores.

En el vídeo de instalación vemos que quitan la válvula simplemente a rosca, pero en mi caso tuve que ayudarme de una llave inglesa, al menos para la primera vuelta. Una vez aflojada sale fácilmente, entonces elegimos el adaptador que precise nuestro radiador, lo haremos con la regla que mide el área de la salida del radiador. El adaptador también se ajusta a rosca y sobre él enroscamos la válvula inteligente de Netatmo. Es recomendable que lo ajustemos con la pantalla de indicación hacia afuera para poder ver fácilmente la temperatura de la habitación cuando sea necesario.

Utilización

Podemos variar la temperatura deseada de dos formas, desde la propia válvula inteligente girándola a derecha o izquierda si queremos aumentar o disminuir la temperatura, o podemos hacerlo desde la aplicación Energy de Netatmo.

Es muy importante que para que las válvulas puedan cumplir su función, la calefacción esté encendida desde el termostato central.

La aplicación nos permite realizar configurar distintos programas para cada día con una temperatura diferente según la actividad o la presencia de personas en la casa, así no tendremos que estar pendientes de ajustar la temperatura y solo tendremos que hacerlo en momentos puntuales.

Igualmente, si nuestra actividad es muy inconstante y no tenemos horarios predefinidos controlar las válvulas desde el móvil es muy cómodo, además también podemos configurarlo desde fuera de casa, por ejemplo, si hemos estado todo el día fuera y queremos que esté calentita cuando lleguemos.

Para cuando no tenemos previsión de si vamos a estar en casa y que vamos a hacer cuando estemos, la aplicación «Energy» nos proporciona un gráfico de temperatura que nos podrá ayudar a hacernos una idea de a qué horas precisamos de una mayor temperatura.

Cuando vayamos a estar mucho tiempo fuera de casa, también podemos decirle que no vamos a estar, de esta forma las válvulas no harán funcionar de más al radiador. Eso sí, si la calefacción está encendida o programada para encenderse desde el termostato central, esta se pondrá en marcha igualmente.

Desde la aplicación también le podemos señalar cuando ha empezado el verano, para que sepa que ya no se van a utilizar los radiadores.

Conclusiones

Mejorar la climatización de nuestro hogar con dispositivos tiene grandes ventajas a nivel de ahorro en el gasto y ahorro energético. A mi me parece una buena noticia cada vez que se innova en este aspecto, además que los termostatos tradicionales siempre me han parecido un quebradero de cabeza para conseguir programarlos.

Las válvulas inteligentes de Netatmo consiguen que te olvides de los termostatos tradicionales y le pases el control al móvil. Además le dan una oportunidad a los sistemas de calefacción central, que hasta ahora no contaban con dispositivos de control inteligentes.

El punto en contra es que si queremos controlar todas las habitaciones precisaremos de comprar tantas válvulas como radiadores queramos controlar. En mi caso yo únicamente las he instalado en el dormitorio y en el despacho, ya que en el salón el propio termostato.

Las válvulas inteligentes de Netatmo se puede comprar por 79,99 euros en Amazon.