El pasado 31 de marzo tuvo lugar la presentación de los Corsair K55 RGB PRO y Corsair K55 RGB PRO XT, dos teclados con los que la compañía estadounidense amplió su catálogo de periféricos centrándose en aquellos usuarios que tienen un presupuesto ajustado, pero que no quieren tener que renunciar, por ello, a un buen nivel de prestaciones y a un diseño premium.

Ambos modelos tienen el mismo diseño, la misma calidad de construcción y ofrecen un nivel de prestaciones muy similar, pero el Corsair K55 RGB PRO XT se sitúa un peldaño por encima del modelo estándar, ya que integra un sistema de iluminación LED RGB individualizado por tecla, a diferencia del Corsair K55 RGB PRO, que viene con un sistema de iluminación por zonas. Esto marca una diferencia importante, tanto a nivel de estilo como de personalización, y nos permite disfrutar de la iluminación inmersiva de Corsair en todo su esplendor.

Gracias a Corsair España, hemos tenido la oportunidad de probar el nuevo Corsair K55 RGB PRO XT durante más de una semana, y hoy estamos listos para compartir con vosotros nuestra experiencia. Antes de empezar os recuerdo que tanto el Corsair K55 RGB PRO como el Corsair K55 RGB PRO XT ya están disponibles en el mercado español con un precio de 59,99 euros y 79,99 euros, respectivamente. Ahora sí, poneos cómodos que empezamos.

Corsair K55 RGB PRO XT: La elegancia del color negro en dos tonos

A nivel de diseño, el Corsair K55 RGB PRO XT mantiene la línea base que hemos visto en sus teclados de última generación, incluidos aquellos que posicionan en gamas superiores. Nos encontramos, por tanto, con una terminación marcadamente angulosa y un formato clásico, que repite las teclas «flotantes» sobre un fondo blanco para hacer que la iluminación LED RGB luzca mejor que nunca.

Sin embargo, ese fondo blanco no es meramente decorativo, se trata de una capa de plástico que aísla los pulsadores, y que es clave para que el Corsair K55 RGB PRO XT ofrezca resistencia al polvo y a las salpicaduras de líquidos. Esa resistencia es tan buena que el Corsair K55 RGB PRO XT ha obtenido la certificación IP42, toda una garantía para aquellos que suelen comer, o beber, encima del teclado.

El Corsair K55 RGB PRO XT está construido en plástico ABS y presenta una terminación de doble tono, con un color negro mate predominante y zonas en negro brillante que actúan como embellecedores, dándole y acabado elegante y bastante atractivo. Esto contrasta, además, con ese fondo blanco en la parte inferior de las teclas sobre el que ya hemos hablado anteriormente. Contamos también con un reposamuñecas extraíble que está fabricado en plástico negro, donde aparece la marca «Corsair» y un pequeño cuadrado en color amarillo.

Además de la clásica distribución de teclas «QWERTY», el Corsair K55 RGB PRO XT viene con un bloque de seis teclas en la parte izquierda que podemos utilizar para crear macros, y que ofrecen una integración total con el Stream Deck. En la parte de la derecha, nos encontramos con un conjunto de botones multimedia que nos permitirán realizar acciones concretas con un solo toque, como por ejemplo saltar canciones, subir o bajar el volumen y detener la música.

El diseño del Corsair K55 RGB PRO XT me ha gustado mucho, se mantiene fiel a la esencia de la marca logra un contraste muy atractivo que hace que destaquen tanto su cara más sobria y elegante como su perfil más gamer, gracias a ese acabado en color negro doble tono y a la iluminación LED RGB potenciada por el fondo blanco de la capa de plástico que protege los interruptores. Las sensaciones que transmite al tacto son, demás, muy buenas, incluso para tratarse de un teclado de membrana, aunque sobre ello profundizaré más adelante cuando os cuente mi experiencia de uso.

La integración con iCUE es total, tanto en lo que respecta a creación de macros y acciones como a la personalización del sistema de iluminación LED RGB. Como anticipamos, cada tecla está individualizada, y esto marca una gran diferencia frente al Corsair K55 RGB PRO, que está limitado a una iluminación por zonas. Tras este primer vistazo, estamos listos para entrar de lleno a ver sus características clave.

Especificaciones del Corsair K55 RGB PRO XT

Teclado para gaming construido en plástico doble tono.

Iluminación LED RGB individualizada por tecla con 16,8 millones de colores personalizable y totalmente integrada en iCUE.

Seis teclas dedicadas para crear macros, accesos directos y totalmente personalizables, con integración total en Elgato Stream Deck.

Certificación IP42: es resistente al polvo y a las salpicaduras de líquidos.

Reposamuñecas de gran resistencia incluido, extraíble y fácil de limpiar.

Teclas multimedia dedicadas, con las que podremos controlar la reproducción de nuestras canciones favoritas sin tener que dejar de jugar.

Soporte de la tecnología de iluminación LED RGB inmersiva en juegos como Hyper Scape y Tom Clancy’s The Division 2.

Pulsaciones cómodas y silenciosas, con un tiempo de respuesta muy corto (tienen una alta sensibilidad por pulsación).

Las teclas presentan una protuberancia táctil para mejorar la experiencia de uso en juegos.

Ofrece anti-ghosting totalmente personalizable con un máximo de 12 teclas a elegir a través de iCUE. Esto nos permite adaptar el uso del teclado a las necesidades de cada juego en concreto, y de una manera muy sencilla.

Botón de bloqueo de la tecla de Windows: nunca más saldrás del juego al escritorio por una pulsación errónea.

Conector USB 3 Type-A (cable de 1,82 metros).

Interruptores de membrana Rubber Dome.

Tasa de muestreo de 1.000 Hz.

Medidas: 481 mm x 167 mm x 36 mm.

Peso: 940 gramos.

Precio: 79,99 euros.

Integración completa a través de iCUE en Windows 10 y macOS 10.15 o superior.

Corsair K55 RGB PRO XT: Nuestra experiencia

Cada vez que analizo algo me gusta compartir con vosotros mis primeras impresiones nada más sacarlo de la caja, y esta no va a ser la excepción a la regla. El Corsair K55 RGB PRO XT tiene un diseño muy cuidado, elegante y con un toque preciosista, gracias a esa combinación de plástico negro en doble tono, que une un acabado mate con otro brillante, y tiene todo lo necesario para dar un toque de distinción a cualquier escritorio.

Las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas. Corsair ha combinado plástico ABS en diferentes tonalidades, y también en distintas texturas para crear una experiencia de uso verdaderamente única. La parte en plástico brillante es totalmente lisa, mientras que la zona en plástico mate tiene un texturizado ligeramente rugoso. Por su parte, las teclas también están fabricadas en plástico ABS, tienen un acabado ligeramente cóncavo y su serigrafía se ha grabado con láser. Cada tecla tiene iluminación LED RGB totalmente individualizada, y personalizable.

En la parte superior nos encontramos con un conjunto completo de teclas multimedia, algo que, al menos para mí, resulta imprescindible en cualquier teclado. La música es una parte importante de mi vida, y de mi día a día, y contar con estas teclas me permite controlar por completo la reproducción en segundo plano sin tener que perder tiempo minimizando, maximizando y cerrando aplicaciones. En la zona de la izquierda tenemos las seis teclas para macros, que podemos personalizar tanto a través de iCUE como del software dedicado al Stream Deck de Elgato.

La sección inferior alberga el espacio necesario para insertar el reposamuñecas. Este tiene un acabado gomoso y una textura rugosoa, y añade un importante toque de ergonomía al Corsair K55 RGB PRO XT. Es muy fácil de quitar y de poner, así que no tendremos problemas para alternar su uso en función de nuestras necesidades. A la hora de limpiarlo también lo tendremos muy fácil, ya que basta con quitarlo y lavarlo con un poco de agua y jabón. En la cara posterior del teclado vemos una base con cuatro piezas de goma, indispensables para asegurar un buen agarre, y dos elevadores para subir la altura del teclado y ajustar mejor la ergonomía.

A diferencia de lo que encontramos en otros teclados para gaming, el Corsair K55 RGB PRO XT solo utiliza un conector USB 3.0 Type-A, que se ocupa tanto de la alimentación como de todo lo relacionado con la conectividad. Es recomendable conectarlo a un puerto USB 3.2 Gen 1, según ha indicado la propia Corsair, así que tenedlo en cuenta.

Nada más conectar el teclado vemos que empieza a funcionar sin problema. El Corsair K55 RGB PRO XT ofrece una experiencia totalmente «plug and play», lo que supone toda una garantía en términos de compatibilidad, de hecho podemos alternar entre diez modos de iluminación precargados utilizando las teclas «FN» y un número del 1 al 0. También podemos aplicar uno de los cinco efectos que integra en la memoria pulsando «FN» y las teclas «`», «-«, «=», «[» y «]».

Si queremos aprovecharlo al máximo necesitaremos iCUE, un software que recibió recientemente una importante actualización, y que podemos descargar de forma totalmente gratuita. Es compatible con Windows 10 y macOS 10.15 o superior. También podemos utilizar el software dedicado de Elgato si tenemos un Stream Deck ya que, como anticipamos se integra sin problema gracias a sus seis teclas personalizables.

El proceso de instalación y de configuración es muy sencillo, y muy intuitivo. No tenemos que entrar en complicados ajustes, y podemos grabar marcos casi al instante, gracias a la tecla «M» dedicada que se encuentra situada en la zona superior. Así es cómo funciona: mantenemos pulsada dicha tecla, el indicador luminoso parpadea y podremos proceder a realizar una secuencia de teclas concreta, cuando acabemos pulsamos de nuevo la tecla «M» y a continuación la tecla macro a la que queremos vincularla («G1», por ejemplo). Para eliminar un macro, solo tenemos que mantener la tecla «M» pulsada y tocar la tecla macro que queramos limpiar.

Dentro de iCUE tenemos un total de cinco opciones de configuración diferentes:

Asignación de teclas: nos permite atribuir funciones a teclas concretas.

nos permite atribuir funciones a teclas concretas. Efectos de iluminación: con esta opción podemos personalizar por completo la iluminación LED RGB.

con esta opción podemos personalizar por completo la iluminación LED RGB. Iluminación por hardware: esta iluminación se activa cuando iCUE no está activo.

esta iluminación se activa cuando iCUE no está activo. Rendimiento: en esta opción podemos elegir el comportamiento de numerosas acciones y combinaciones de teclas (por ejemplo, podremos deshabilitar la tecla de Windows).

en esta opción podemos elegir el comportamiento de numerosas acciones y combinaciones de teclas (por ejemplo, podremos deshabilitar la tecla de Windows). Ajustes del dispositivo: en este menú encontraremos opciones importantes, como por ejemplo la distribución del idioma del teclado, las actualizaciones de firmware y la tasa de muestreo.

Si tenemos un Stream Deck, podremos utilizar las seis teclas dedicadas para macro que integra el Corsair K55 RGB PRO XT y asignarles diferentes funciones de una manera sencilla, rápida y sin esfuerzo, lo que lo convierte en un complemento interesante y representa un valor añadido en términos de unificación de ecosistema.

Los interruptores que utiliza el Corsair K55 RGB PRO XT son de membrana, concretamente de tipo Rubber Dome. Estos interruptores son muy particulares, ya que tienen un recorrido muy corto y presentan una ligera respuesta táctil en el momento en el que empezamos a liberar la pulsación. Son muy cómodos y bastante silenciosos, lo que los convierte en una excelente opción para aquellos usuarios que quieran disfrutar de lo mejor de un teclado de membrana de alta calidad con todo el diseño y las características propias de un teclado gaming de última generación.

Como de costumbre, he centrado mis pruebas en varios frentes, no me he limitado solo a los juegos. Por mi trabajo, hay días que puedo estar diez horas escribiendo delante del PC, así que contar con un buen teclado es fundamental. En mi equipo personal utilizo un Corsair K70 RGB MK 2 con interruptores mecánicos de tipo Cherry MX, una configuración muy distinta a la del Corsair K55 RGB PRO XT, pero la verdad es que este último ha superado mis expectativas.

No he tenido que sufrir ningún periodo de adaptación, gracias a la buena ergonomía del Corsair K55 RGB PRO XT, a su diseño en forma de tecla flotante y a la buena respuesta que ofreció en todo momento. A pesar de ser un teclado de membrana, las sensaciones que transmite al escribir son realmente buenas, tanto que me recordaron, aunque con matices, a las que podemos encontrar en un teclado mecánico. En resumen, cómodo, con pulsaciones intensas, silenciosas y precisas.

En juegos, el Corsair K55 RGB PRO XT también raya a un buen nivel. Los macros son de gran ayuda en muchos títulos, ya que podemos utilizarlos para lanzar combinaciones específicas con mayor rapidez, podemos personalizar y adaptar el anti-ghosting en función del juego que vayamos a utilizar, y contamos, además, con iluminación LED inmersiva a través de iCUE.

DOOM Eternal es uno de los juegos que siempre utilizo en mis análisis, y por una razón muy sencilla: es un título de acción frenética donde los reflejos y la respuesta de los periféricos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El Corsair K55 RGB PRO XT ha estado a la altura, y no me ha dado el más mínimo problema. También he disfrutado de una buena experiencia en otros juegos donde el teclado juega un papel clave, como League of Legeds, Guild Wars 2 y Destiny 2.

Notas finales: Membrana para usuarios exigentes

Debemos ser conscientes de que no todo el mundo necesita, o quiere, tener un teclado mecánico, y que los teclados de membrana siguen ofreciendo un valor interesante en muchos casos. El Corsair K55 RGB PRO XT se dirige a ese perfil de usuario que quiere disfrutar de todo lo que ofrece un teclado gaming de Corsair, pero sin tener que pasar por los interruptores mecánicos.

Con eso en mente, tengo claro que el Corsair K55 RGB PRO XT se presenta como una buena opción para todos aquellos amantes del gaming en PC que tengan un presupuesto ajustado, que quieran disfrutar de un teclado de última generación versátil, capaz de dar un toque de distinción a su escritorio, bien terminado, con interruptores de membrana y con un completo conjunto de funciones.

La integración del Corsair K55 RGB PRO XT a nivel de software es perfecta, pone a nuestra disposición todo un mundo de posibilidades en términos de personalización y ofrece una experiencia de uso muy buena, tanto en tareas de ofimática y mecanografía como en juegos exigentes.

Su precio es, sin duda, algo elevado, pero incluso teniendo eso en cuenta, es imposible negar que el Corsair K55 RGB PRO XT ofrece un valor bastante sólido, y que es una opción a tener en cuenta, ya que se perfila como uno de los mejores teclados de membrana de su clase, y de su rango de precios.