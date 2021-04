Itch.io ahora disponible en Epic Games Store

Aunque, indudablemente, Itch.io juega en una liga distinta a la de otras tiendas de juegos online de las que solemos hablar de manera habitual y en las que encontramos los lanzamientos más esperados, su propuesta es tan interesante que cualquier aficionado a los juegos debería tenerla siempre controlada, pues es común encontrar joyas creadas por desarrolladores independientes que, con el tiempo, pueden incluso llegar a convertirse en grandes éxitos. Uno de los ejemplos las recientes lo tenemos en Among Us.

Si no la conoces, aclararte que Itch.io es una tienda de juegos en la que los desarrolladores pueden distribuir sus creaciones. Y he empleado la palabra distribuir, en vez de comercializar, puesto que hay bastantes que publican sus juegos gratuitamente, y parte de ellos recurren al modelo «paga lo que quieras», en el que el usuario puede pagar la cantidad que quiera, o no pagar nada, por los juegos. En algunos casos, como corre como Among Us, existe un precio mínimo, en otros no, y del importe pagado Itch.io se queda con un 10%, el 90% restante va para el creador.

El principal problema de Itch.io es que no cuenta con mucha visibilidad. Como en esta tienda no se encuentran los títulos de los grandes estudios, queda fuera de la inmensa mayoría de las búsquedas. Sin embargo, es posible que muchos nuevos usuarios empiecen a conocer esta tienda, puesto que en una acción un tanto sorprendente, ahora la app de Itch.io se puede descargar desde Epic Games Store. Sí, el launcher de una tienda de juegos pasa a estar disponible en el launcher y la web de otra tienda de juegos.

Este movimiento, por parte de Epic Games, es la continuación de la inclusión de la app de escritorio de Spotify que ya te contamos hace unos meses, y en esta ocasión Itch.io no llega sola, sino acompañada de otras aplicaciones, como el popular navegador Brave, Krita, una aplicación de dibujo de código abierto y Len Shape, una original aplicación para generar imágenes tridimensionales a partir de diseños en 2D. Con estas inclusiones, Epic Games avanza en sus planes de convertir su tienda de juegos en una tienda de aplicaciones, un modelo de negocio que, al menos a priori, parece interesante.

De momento solo una de las apps de la tienda de Apps de Epic es de pago, Len Shape, el resto son gratuitas y no parece que la compañía vaya a recibir ingresos ni por la distribución del resto, ni por las suscripciones de Spotify ni por los juegos adquiridos a través del launcher de Itch.io. No obstante, sí que tiene la utilidad de ir dando visibilidad a este nuevo apartado de la tienda. Y, adicionalmente, contribuye a dar más visibilidad a Itch.io, y solo por esto ya me parece fenomenal.

Más información: Epic Games Store