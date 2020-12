Epic Games incorpora Spotify en su launcher y en la tienda

Que Spotify haya aparecido, de repente y por sorpresa, en la Epic Games Store tiene más miga de la que pudiera parecer. O tal vez no, todavía es muy pronto para saberlo, pero en cualquier caso me parece un movimiento de lo más interesante, y que por lo tanto merece ser destacado y que le dediquemos un poco de análisis.

En primera instancia, la noticia es que, como ha anunciado Epic Games en su cuenta de Twitter, ya es posible descargar el cliente de Spotify desde la tienda de juegos de los creadores de Fornite. Obviamente la aplicación es gratuita y, para instalarla en el sistema, los pasos son exactamente los mismos que con cualquier juego de los disponibles en la plataforma (al hilo, recuerda que ahora mismo puedes obtener gratuitamente Cities: Skylines).

Una vez instalado, su funcionamiento es exactamente el mismo que el del cliente que descargas de manera independiente desde la web de Spotify, no hay ninguna función específica ni de integración con los juego comprados en la Epic Games Store, es el Spotify de siempre, pero descargado desde este tienda. Simplemente es un método alternativo para obtener la aplicación. Y por lo tanto, en primera instancia, puede parecer un asunto menor, y no algo que merezca ser destacado en una noticia.

Sin embargo, si le damos un par de vueltas sí que podría haber más de lo que parece, y es que, ¿qué sentido tiene la inclusión del cliente de Spotify en la Epic Games Store? En el contexto actual absolutamente ninguno, y eso es precisamente lo que hace este movimiento tan interesante, puesto que podría estar hablándonos del futuro de la Epic Games Store, un futuro que guste más o menos, debe reformularse de algún modo, pues salvo por algunos títulos exclusivos (obviamente Fornite entre ellos), su propuesta de negocio parece reducirse a ganar cuota de mercado a base de regalar grandes juegos.

Fornite, de momento, da para pagar la «fiesta», pero es indudable que el de Epic Games Store no es un modelo sostenible en el tiempo, y a buen seguro que los directivos de Epic llevan tiempo pensando en el día D, que para ellos será aquel en el que Fornite empiece a perder fuelle y, por lo tanto, a generar menos ingresos. En ese momento, es fundamental que hayan sido capaces de generar nuevas fuentes de ingresos que permitan a Epic mantener la actividad.

Y a ese respecto hay un mercado que todavía no ha sido demasiado explotado en la actualidad: el de las tiendas de aplicaciones para Windows. La App Store de Apple para MacOS fue un ejemplo perfecto de llegar al lugar adecuado en el momento preciso. Tanto que aunque a diferencia de lo que ocurre en iOS, los usuarios de MacOS si que pueden optar por otras tiendas, y aún así el uso de la tienda de Apple está bastante extendido. Microsoft lo ha intentado con la Microsoft Store para Windows, pero no es lo mismo. ¿Podría Epic Games Store intentar llenar ese hueco?

Tiene bastante sentido, puesto que su base de implantación es muy alta, en parte por Fornite y en parte por los juegos que regala regularmente. Es, por lo tanto, un escaparate de lo más atractivo para desarrolladores de software y empresas de servicios que buscan nuevas vías para llegar a sus potenciales clientes. Epic Games Store podría convertirse en Epic Apps Store, o incluso Epic Apps and Services Store.

Adicionalmente, esto tiene todavía más encaje si tenemos en cuenta su judicializada polémica con Apple a cuenta de la App Store de iOS. No tendría demasiada utilidad de cara a los tribunales, pero convertir Epic Games Store en una tienda de aplicaciones y plataforma de contratación y facturación de servicios, con una políticas más benévolas que las de Apple, podría reforzar no solo las cuentas de Epic, sino también su imagen pública.

Llevo ya bastante tiempo siendo un tanto crítico con Epic, pues creo que en vez de intentar competir con Steam a base de innovación, lo ha hecho tirando de talonario. Sin embargo, la llegada de Spotify a Epic Games puede ser el primer paso de un plan ambicioso e interesante, y eso sí que me parece destacable y positivo. Espero que los planes de Epic no se queden en Spotify y vayan mucho más allá.

Spotify is now available on the Epic Games Store!

Discover new music and podcasts while you game. Listen to the songs you love and enjoy music from all over the world.@SpotifyNews 🎶 https://t.co/93l6jP1HXA pic.twitter.com/d8CFHnXIDw

— Epic Games Store (@EpicGames) December 17, 2020