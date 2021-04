Una nueva actualización de las aplicaciones de YouTube para Android e iOS está en camino y trae novedades en lo que a la configuración de la calidad de vídeo se refiere, si es que tal cosa hacía falta. Pero la hiciera o no, el cambio es definitivo y te contamos en qué consiste, en el caso de que no te hayas percatado ya de él.

Básicamente, cuando estás viendo un vídeo de YouTube en el móvil y pulsas sobre el menú de los puntos verticales en la esquina superior derecha del mismo, aparece un menú en la parte inferior de la pantalla, entre cuyas opciones puedes acceder a la de calidad de vídeo. Hasta ahora, la opción predeterminada era la automática, la cual depende de factores como el tipo de conexión a Internet, el ancho de banda disponible, la resolución del dispositivo y, por supuesto, la del vídeo en cuestión.

En otras palabras, hasta ahora podías determinar tú mismo la calidad de vídeo de lo que veías en la app de YouTube y con la excepción del periodo de pandemia del año pasado en el que Google limitó el bitrate del streaming, fijando además la calidad por defecto en 480p, por norma general los valores predeterminados suelen ser los de la resolución de la pantalla del dispositivo, siempre que la conexión acompañe. Esto no va a cambiar, pero sí todo lo demás.

A partir de ahora, pues, ese menú ya no mostrará la opción «automática» y las diferentes resoluciones del vídeo, sino cuatro opciones más interpretativas que exactas:

«Automática «, que será la recomendada por la aplicación y se adaptará a las circunstancias mencionadas.

«, que será la recomendada por la aplicación y se adaptará a las circunstancias mencionadas. «Mayor calidad de imagen «, que optará siempre por reproducir el contenido a la mayor calidad disponible.

«, que optará siempre por reproducir el contenido a la mayor calidad disponible. «Ahorro de datos «, que hará justo lo contrario, eligiendo como su nombre indica la menor calidad para ahorrar datos.

«, que hará justo lo contrario, eligiendo como su nombre indica la menor calidad para ahorrar datos. «Avanzado«, que es donde se situará el antiguo menú con las resoluciones disponible.

Asimismo, en la configuración de la aplicación aparecerá una nueva sección llamada «Preferencias de calidad de vídeo» desde donde podrás fijar los valores predeterminados tanto si estás conectado por wifi, como si lo estás por una red móvil, a elegir entre las tres primeras opciones señaladas: automática, mayor calidad de imagen o ahorro de datos. En definitiva, más opciones, pero más pulsaciones también para cambiar la calidad de vídeo en reproducción.

Y si todavía no ves el cambio en tu aplicación de YouTube para Android o iOS, no te preocupes, que la actualización te llegará más pronto que tarde. Son muchos los millones de dispositivos móviles con la app de YouTube y tarda un poco en extenderse a todos (a mí aún no me ha llegado, por eso no pongo una imagen de mi móvil).

Esta es la segunda actualización relacionada con la calidad de vídeo que YouTube lanza en poco tiempo, después de permitir la reproducción en alta calidad sin que esté limitada por la resolución de la pantalla.