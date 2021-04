Se esperaba en un principio como una de las muchas novedades que traerá consigo Windows 10 21H2 ‘Sun Valley’, pero está llegando ya como parte de la última actualización del sistema operativo de Microsoft. Hablamos de «Noticias e intereses«, un nuevo complemento de la barra de tareas muy vistoso, pero un tanto aparatoso también que está dividiendo las opiniones de los usuarios.

«Noticias e intereses» se sitúa a la derecha de la barra de tareas, justo antes de la bandeja de sistema del escritorio, y muestra el tiempo -el meteorológico, el reloj sigue donde siempre ha estado-, así como un desplegable en el que se amplía la información y se incluyen diferente tipo de noticias, algunas destacadas, titulares de prensa, información bursátil, deportiva, etc.

«Noticias e intereses» se trata, en resumen, de una suerte de previsualización con las noticias e intereses (no se han comido la cabeza con el nombre) que el usuario tenga a bien agregar para consultar rápidamente; y para más detalles, se pincha y el contenido se abre en el navegador. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras… y si es en movimiento, más que dos mil.

Dice Microsoft que su propósito con «Noticias e intereses» es «facilitar la búsqueda de contenido de noticias relevantes y de alta calidad» de la forma más accesible posible, y qué hay más accesible que, valga la redundancia, un acceso en la misma barra de tareas desde el que poder revisar con un clic el tiempo que está haciendo o las actualizaciones más recientes en los temas que sigues de cerca, sin tener que abrir una aplicación.

Lo cierto es que el diseño es atractivo y sin duda habrá a quien guste el invento, que de hecho lo hace; pero el ponerlo donde lo han puesto… Eso ya no gusta tanto, principalmente porque recarga la barra. Además, el tiempo ya se podía añadir al menú de aplicaciones y si las noticias son solo titulares e imágenes que acuden al navegador para poder ser leídas… Salvo por las actualizaciones de datos puntuales como resultados, no parece tener mucho sentido.

Un detalle que no se menciona, pero que es de cajón, es que tener activado «Noticias e intereses» aumentará aunque sea poco el consumo del escritorio, y a día de hoy raro es el usuario -exceptuando circunstancias concretas- que no tiene abierto el navegador la mayor parte del tiempo que pasa frente al ordenador, por lo que resulta un tanto redundante. Y sí, te puedes asomar a la ventana para ver el tiempo que hace.

Fuera de bromas, esta es una característica configurable,que al menos por el momento no muestra publicidad (a ver lo que tardan) y que se puede desactivar, de no quererla (a través del menú contextual de la propia barra de tareas). Así que ya lo sabes: si «Noticias e intereses» no te gusta, al aire. Pero el estilo es resultón, eso no se puede negar. En el siguiente vídeo puedes verla en acción.