Instagram intentará parecerse a Clubhouse

Reconozco que en esta ocasión Instagram me ha sorprendido. Y para ser más concretos, reconozco que en esta ocasión Instagram me ha sorprendido para bien, con un movimiento que resulta, a la vez, tremendamente sencillo y profundamente ingenioso. ¿El objetivo? Pues competir con el nuevo servicio de moda, Clubhouse, que a su vez también ha supuesto una interesante vuelta de tuerca al concepto de red social, en esta ocasión combinado con el de podcast.

Como ya te contamos hace unos meses, Instagram amplió el número de personas que podían participar, como emisores, en los directos a través de la plataforma. Hasta ese momento se permitía un máximo de dos, que pasaron a ser cuatro tras dicha modificación. Adicionalmente, pocos meses antes había ampliado la duración máxima de los directos a cuatro horas, una medida que encajó como un guante en el uso intensivo que se estaba dando de la función de directos por parte de muchos artistas de varias disciplinas.

Y hoy sabemos, por Engadget, que Facebook ha introducido una nueva función dentro de Instagram Live que permite apagar la cámara del teléfono durante las transmisiones, haciendo que éstas pasen a ser solo de voz. Y aunque puede parecer un detalle menor, en realidad con lo que nos encontramos es con la posibilidad de crear eventos, parecidos en formato a los de Clubhouse, con varios oradores y una audiencia de mayor o menor tamaño que escucha, dentro de Instagram.

No hay, evidentemente, ninguna mención a Clubhouse en esta actualización de Instagram con la posibilidad de emitir solo mediante voz, pero cualquier conocedor de la historia de Facebook sabe que una de las especialidades de la red social es tomar elementos de la competencia, especialmente si no puede hacerse con su control, y replicarlos en sus propios servicios. El modelo «O te compro o te replico» le ha funcionado bastante bien hasta el momento, y no parece que tengan intención de dejar de emplearlo, sea de formas más o menos sutiles.

En este caso Instagram ha sido sutil, pues con este cambio se acerca al formato de Clubhouse sin replicarlo en su totalidad, pues se mantiene el límite de cuatro emisores como máximo, y no cuenta con el sistema de levantar la mano para solicitar participar en la conversación. Aún así, el formato base de las charlas del servicio de moda ya se puede replicar en Instagram Live, y además ya es accesible para todos los usuarios del servicio, frente a la todavía muy limitada cantidad de personas con acceso a Clubhouse.

A partir de este punto, Facebook puede comprobar el encaje que tiene esta función entre sus usuarios y, con el feedback de los mismos, o bien ir acercándola un poco más al modelo de Clubhouse o hacer que su evolución siga otra senda, que venga determinada por los usuarios.