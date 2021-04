Antes de empezar a escribir esta noticia, he hecho una rápida búsqueda de gráficas GeForce RTX 3060 en algunas de mis tiendas online de referencia. Ninguna sorpresa: prácticamente nada de stock en los minoristas (solo alguna unidad ofrecida por terceros con precios por encima de los 1.000 euros), y por contra plenitud de oferta en las webs de segunda mano y de subastas. Y lo mismo para sus compañeras de serie, así como para generaciones anteriores. He visto un anuncio en el que se ofrecía una RTX 2080 seminueva por algo menos de 3.000 euros.

A lo largo de estos últimos meses, varios conocidos míos han intentado comprar una tarjeta gráfica para su PC. Ya fuera para renovar la que ya tenían, porque necesitaban sustituirla por fallo de la anterior o porque estaban montando un ordenador nuevo. Algunos han tenido que recurrir a la reventa, otros han optado por buscar modelos antiguos pero que hacen un buen apaño y otros, directamente, han desistido.

Hace unos meses, NVIDIA tomo una primera medida para intentar evitar la demanda, por parte de los mineros, de las gráficas RTX 3060 que, según conocedores de la materia, ofrece una excelente rentabilidad para desarrollar esta actividad. Fue cuando, de la mano del anuncio de los nuevos chips especializados para este fin, se anunció que los drivers establecerían una limitación de la tasa de hash de las RTX 3060. Era una buena medida pero, accidentalmente, poco después la propia compañía liberó una versión de los drivers que no contaba con dicha limitación.

Muchos pensaron, en ese momento, que tras lo ocurrido NVIDIA dejaría atrás los intentos de limitar las capacidades de minado de las RTX 3060 por software, y como ya te contamos hace unos días y pudimos confirmar con fechas estimadas ayer mismo, todo apuntaba a que NVIDIA apostaba exclusivamente por la limitación por hardware. Y es que, hasta ahora, no se había producido ninguna noticia que hiciera pensar en que la vía del software seguía viva.

Pero sí, hablo en pasado porque hoy mismo, como podemos leer en Videocardz, con la llegada de la versión 466.27 de los drivers de NVIDIA, se vuelve a activar la limitación de la tasa de hash de las GeForce RTX 3060, una versión de los drivers que será imprescindible, según afirma la propia compañía, para emplear las tarjetas que llegarán al mercado a partir de mitades del mes que viene.

No queda claro, eso sí, si la limitación que plantean estos drivers afectará también a las RTX 3060 existentes en la actualidad, pero lo más probable es que lo mineros opten por no actualizar sus drivers, para evitar el riesgo de inutilizar sus gráficas para este fin. Sea como fuere, me ratifico en lo que afirmé ayer, me parece una excelente noticia y una excelente política por parte de NVIDIA.