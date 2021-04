La memoria RAM es un componente básico de cualquier PC, ya que tiene un impacto directo no solo en el rendimiento general del equipo, sino que además también juega un papel delimitador, puesto que si no contamos con una cantidad de memoria RAM determinada no podremos ejecutar ciertas aplicaciones o juegos.

Para entenderlo, nada mejor que un par de ejemplos. Un PC para juegos equipado con un procesador de gama alta y una tarjeta gráfica potente, pero configurado con solo 6 GB de memoria RAM, podría experimentar problemas ejecutando muchos juegos actuales que requieren, como mínimo, 8 GB de memoria RAM para funcionar con garantías. Esto tiene una explicación, y es que la memoria sirve para almacenar datos e instrucciones necesarias para la ejecución de aplicaciones, como juegos, y también del propio sistema operativo.

Si no contamos con el mínimo de memoria RAM necesaria, no tendremos capacidad suficiente para almacenar todos esos datos e instrucciones que se generan al ejecutar una aplicación o un juego, lo que obligará a realizar ciclos de vaciado y de rellenado frecuentes de la memoria, y esto obligará al procesador a asumir una mayor carga de trabajo. Los síntomas notaremos al jugar son muy claros: tirones, parones que pueden llegar a durar varios segundos y, en casos extremos, bloqueos y cierres espontáneos.

Vamos ahora con otro ejemplo. También puede ocurrir que tengamos mucha memoria RAM, pero que esta sea más lenta de lo que debería. En este caso, podremos ejecutar aplicaciones y juegos sin problema, pero las comunicaciones entre el procesador y la memoria RAM serán más lentas por su menor ancho de banda, y el rendimiento se verá afectado de forma negativa. Con una memoria más rápida, el procesador puede acceder a los datos a mayor velocidad, y esto puede marcar una diferencia considerable.

¿Cuánta memoria RAM tiene tu PC? Más cantidad no siempre es sinónimo de mejor

He querido centrar los dos ejemplos anteriores en la velocidad y la cantidad porque son, en general, las dos claves más importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la memoria RAM. Normalmente es peor tener poca RAM, y que esta sea muy rápida, que tener mucha RAM, aunque esta sea más lenta, pero lo ideal está en buscar el equilibrio.

A día de hoy, lo mínimo recomendable para jugar son 8 GB de RAM, aunque lo ideal son 16 GB. Si vamos a trabajar con multitarea intensiva o a ejecutar aplicaciones exigentes, disponer de 32 GB de memoria RAM puede acabar siendo indispensable para evitar problemas. Hasta aquí, nos movemos en valores que podemos considerar como normales. Pocos usuarios necesitan realmente 64 GB de RAM, y menos aún requieren de 128 GB de RAM, aunque esto no quiere decir que no existan perfiles que puedan aprovechar esas enormes cantidades de memoria RAM (diseñadores, editores, creadores de contenidos, étc).

En mi caso, siempre he montando mis PCs con la idea de asegurar una larga vida útil. Así, cuando el estándar mínimo eran 16 MB de RAM, allá por mediados de los noventa, yo tenía 32 MB de RAM. Siempre he mantenido ese enfoque, y he estado muy contento con los resultados. En un caso más reciente, montar 4 GB en un Core 2 Duo E8200 con una GeForce 9600 GT me permitió estirar el equipo durante muchos años.

Ahora mismo tengo 32 GB en mi nuevo PC, una cantidad superior a los 16 GB que tenía en 2015, fecha en la que di un salto importante al configurar un Core i5 4690K con una GTX 970. Esa cantidad de memoria RAM me permite trabajar, y jugar, con total confianza, y me garantiza una larga vida útil. Para aprovechar al máximo mi Ryzen 7 5800X, opté por instalar cuatro módulos con una frecuencia de 3.200 MHz y latencias CL16. Estoy muy satisfecho con el resultado.

Cambiamos de tercio, ya que ahora os toca a vosotros, ¿cuánta memoria RAM tenéis en vuestro PC? Los comentarios son vuestros.